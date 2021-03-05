殺警案一審無罪 都是精神科醫師鑑定給的錯？

公理和正義的答案？

這幾天殺警案的審判出來了。媒體的主要評論就是，天理終於得到了伸張。

但一審的鑑定沈醫師，寫了許多的聲明。譬如不再接鑑定、和二審法官、檢查官和二審的鑑定醫師之間的討論。這過程的思辯都很精采。但再怎麼精采，也喚不回一個人的生命，還有一個家庭的重挫。精神科醫師、和司法之間、和大眾之間，真的沒有交集嗎？

你覺得生氣嗎？

鐵路警察命案一審為鄭嫌精神鑑定的身心科醫師沈正哲，對判決有不同看法，表示以後不會再接鑑定工作。並在24小時內連發3篇文章7500字，表達心境，聯合報記者卜敏正／攝影

精神科醫師在歷史上，常常成為替政治服務的棋子而已。像是在蘇聯，或是納粹時代，就常常把政敵，加上精神病的罪名；那些見不得光的政敵們，只好住進再也出不來的精神病院。

而這幾年在中國「#被精神病」，更是一種打壓異見人士的手段。新加坡也有過。因為批評領導，本身就被當成精神有問題。有多少醫師可以在政治、法律和社會大眾的壓力之下，還承受得住？

精神醫學一直都不是醫學的主流，一直到最近，仍然被當成是「小科」，甚至是「不那麼科學」的科。

原因很多，有一部是因為，大腦很難懂；另外一部分是有「人」的因素，有社會、有文化的因素干擾，我們自身也害怕，當腦部的一切都變得很「科學」，但只是物理和化學之間的反應而已，那「我們」人，會是什麼東西？人再也不是「人」了。

很少有醫學的分科需要在「司法」、「社會」、「文學」、「哲學」、「心理學」中打轉著。我們要處理的，不是那麼絕對的科學。看著一二審的精神鑑定醫師的爭執時，也許一方醫學多一點，一方司法多一點，或許再來一次精神鑑定，又有不同的結果。

「啊，你們不科學啦」這要怎麼科學？科學不再只是精神科醫師要考慮的了。要考慮法官、要考慮檢察官、要考慮立委、還要考慮廣大的民眾、還有受害者的家屬。還有自己的心中的那把尺。做精神鑑定的掙扎在這裡，

越是重大的案件，接起來的壓力就越大。

其中有個重點是，犯案當時，罪嫌的精神狀況如何？隨著離案發的時間越遠，一審、二審、三審，就越來越難知道當時的狀況。

在醫學上，我們不可能放著他都不治療；但一開始治療，就會離他當時的狀況越來越遠。我們是要找出公理和正義？還是我們要治療？

人權，什麼是人權？罪犯有人權，那家屬有嗎？若讓罪犯不治療，會比較好嗎？要治療，就又遠離了犯案當時的真實性。醫學就是政治、法律、社會的工具而已。但我願意當工具，只要可以幫助一個人、只要不違背醫學生唸出的誓詞，當當工具人，也沒什麼關係。

「我將會尊重病人的自主權與尊嚴；我將堅持對人類生命的最高尊重；我將不容許有任何年齡、殘疾、信念、族群、性別、國籍、政治立場、種族、性傾向、社會地位或其它因素的考量介入我的職責和病人之間。」

這麼高的理想，我想很多醫師不一定做得到。但是，一個患者、一個患者，盡力地去醫治。至於眼前的人是不是罪犯，似乎不是首要考量的事情。

我很喜歡讀楊牧的一首詩《有人問我公理和正義的問題》：「有人問我一個問題，關於公理和正義。簷下倒掛着一隻詭異的蜘蛛，在虛假的陽光裏翻轉反覆，結網。許久許久」。

公理和正義的問題，不只詩人回答不出來，醫師也回答不出來，律師、檢察官、司法官，回答得出來嗎？至少我不行。

有次演講，有個聽眾舉手問我，「你覺得這些社會案件，精神科醫師有沒有責任？」我想，他想跟我說的是：

「都是你們的精神鑑定，讓要受到懲罰的人沒有得到懲罰」。這些問題，我也想了許久許久。看著同行的文章、在同業的群組裡頭大家抱團取暖、大家一起替沈醫師發聲，覺得不捨。但大眾們，其實是想要問我們：

「嘿，你們知道公理和正義的答案嗎？」

我不知道。但我知道有些人生了病，生了個可能會去傷害別人的病。而這個病，人人都有機會得到。

我常常想，如果我得到了、我的家人得到了，我希望人們、醫師怎麼對待我？怎麼對待我的家人？但是，我也常常想，如果我是受害者呢？我滿滿的憤怒要誰來償還？

醫師說不是他。法官也說不是他。但家人的血沾在他的手、家人的命在他失序的靈魂裡。

不是他，那是誰？法院的判決書沒有答案，

立委們的關懷沒有答案。我們都想要問，公理和正義的答案在哪裡？

身為一個人

身為精神科醫師，我覺得他的確可能是受症狀控制；但身為一個人、身為一個家屬，我會希望他得到處罰。雖然我知道他得到處罰再也喚不回一個人，但那是身為一個人，最後的一點期盼。

鑑定是一種追求科學的過程、求真理的過程。精神鑑定，求的是真理，但卻沒有公平和正義的答案。

我們再怎麼追也追不到，就像是要去台北，卻開往屏東的列車。精神科醫師給不了的，也許法官給了，社會，也給了？但是，#公理和正義的答案？誰可以替我回答？

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