快訊

評／AZ疫苗安全嗎？台灣將面臨穩定人心的挑戰

唐湘龍涉肇逃包5萬紅包給外送員 拿五花馬發票指無酒駕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漸凍人胡庭碩寫給媽媽的情書：我很忙，沒空管妳了

聯合新聞網 / 104BeAGiver掌聲
胡庭碩/104掌聲提供
胡庭碩/104掌聲提供

2013年漸凍人胡庭碩寫信給媽媽「下輩子，不要再當妳兒子！」網路傳閱七年，總是賺人熱淚。現在的他，離不開輪椅，湯匙掉地上撿不到，打字半小時手就發抖沒力，但他沒對人生投降，總是幽自己一默，投入社會企業也經營地方創生。再次寫信給媽媽，他用說的，「去做妳自己，不然，我不在了，你怎麼辦？」

漸凍人是個不等人、只會持續惡化的疾病。「既然他選擇了你，你就必須處理他。」胡庭碩十八歲建中高三確診罹患漸凍症，他和媽媽也曾上演「為什麼是我」的劇情，恢復平靜、面對現實之後，他想做的事情更多！

十二年來的經歷：師大教育系、台大法律系、投入多起社會創新專案(社會創新巴士、金瓜三號、坪林街左邊、猴硐生態教育園區、地方創生的人們)，總統教育獎得主，曾任行政院青年顧問，目前在政大的台灣實驗教育推動中心當行政助理，規劃再念碩士、研究社群，週末假日奔走新北市雙溪貢寮一帶。當生命加倍速快轉，胡庭碩寫活記錄。拍攝「掌聲」當天，他說了三封生命情書。

第一封給媽媽「功課還給我，妳做妳自己」

「別人一天有24個小時，我大概只有20個小時，4個小時我要花在上廁所、洗澡、穿衣服，天氣很冷，我要把襪子穿到腳上，要花很多時間，不過，我想讓媽媽知道，妳生命中有這個孩子，照顧他成人，妳的功課做完了，妳的工作已經結束，妳要把功課還給我，接下來是我要做的功課。

媽媽，其實妳不需要一直照顧我，這不是妳的責任，也不是妳的義務，妳的確扛起了這件事，但生命中總有一些自己做得來、或做不來的功課。我們要拿自己能做的功課做，也要把功課留給其他人。接下來，我的生活是我的生活，妳可以去過妳的生活，不用再想盡辦法，如果我不在了，妳怎麼辦？

我想讓媽媽知道，妳應該去擁有自己的生活，妳一直絞盡腦汁地為我做各種決定，這是負擔，其實，妳可以去做妳自己。我也去做我自己，我很忙，沒有空管妳了。」

第二封給40歲的胡庭碩「哇！你真的超屌的！」

「你真的很厲害、很酷，我完全沒有辦法想像，你是怎樣走過這十年的。因為30歲的你已經百分之百坐在輪椅上，失去很多生活機能，連上廁所都要等別人幫忙擦屁股，我現在的夢想就是買免治馬桶。

正常40歲的人，一路累積了從30歲而來的經驗和能力，應該已經擁有一些甚麼樣的成就。可是40歲的你，卻無從累積，因為你面臨的是，十年前，那個30歲的你，連照顧自己的能力都大量退化，哇！你真的超屌的。怎麼到40歲的？

我想寫信給你，也希望你是我的指南針，讓我知道要做甚麼，現在的我，要怎麼成為你，讓我將來也可以成為超酷的40歲大叔。」

第三封給自己「向外看，少一點顧影自憐」

「『為什麼是我？』你和媽媽也曾上演drama的台灣八點檔，後來慢慢發現，不管你掙扎多久，這個狀況選擇了你，你就必須處理它，用各種方式面對自己很幸運的被老天爺分派的功課。

你知道，你會比別人更快躺進安養院，所以，25歲之前的你，像個拼命三郎，總是想著明天要做甚麼，忙著體驗社會，忙著拼湊故事，好讓將來朋友到安養院探望你的時候，還有事情可以說說。

【本文章由104掌聲授權提供，更多精彩內容請見104掌聲

漸凍人

延伸閱讀

當年獲得救助 311地震受災戶少年加入自衛隊救人實現夢想

公公病逝婆婆變了！她用「這2招」鼓勵：我是為了自己

311十周年依然感謝台灣！在台日人大方贈「100份蛋包飯」：謝謝你們

宜縣府訓練浪浪成陪伴犬 「紅包」陪上課還成動保大使

相關新聞

評《成功的反思》／菁英虐待自己下一代？青少年精神疾病、壓力過高

這讓菁英虐待自己的下一代，逼著上最好的學校鍍金，有錢有勢的人不只是要給孩子繼承財富和集團總裁，更要孩子擁有努力過後的文憑來證明「天賦異稟」，結果是青少年的精神疾病、成癮及壓力過高，造成無法挽回的傷害，這限縮了孩子對於世界的探索和接觸，變成只有被設計好的一切備審資料。

才德至上的黑暗面 桑德爾再談階級

靠父母有錢有勢而「空降」頂層的人「無法自信滿滿地說，這份工作非我莫屬。因為他們心裡明白，自己不是公開競爭贏得那個位置的。只要他們夠誠實，就會明白自己有十幾個屬下和他們一樣好，甚至比他們更有本事」。

漸凍人胡庭碩寫給媽媽的情書：我很忙，沒空管妳了

「為什麼是我？！」原本該恣意揮灑青春的高三年紀，胡庭碩被確診罹患漸凍症，從騎車趴趴走的生活，到現在離不開輪椅，湯匙掉地上撿不到，打字半小時手就發抖沒力，但他沒對人生投降，總是幽自己一默，投入社會企業也經營地方創生。 　　 當生命時間快轉，胡庭碩如何拼命似地推社會創新專案，他精彩掌聲故事　

貓咪知識／超討厭！但很重要的「水」

本想替貓咪洗澡，卻被抓得全身是傷……你是否有過這種經驗呢？沒錯，貓咪超級討厭水！貓咪不需要洗澡，而且水會讓貓咪感到恐懼，有些貓咪太過激動，甚至還會驚嚇死亡（！）

貓咪直立就像人跑馬拉松累...懂得休息 貓咪總是泰然自若

順帶一提，人類的骨骼也是以能夠持續直立站著為前提，是從腳底向上堆疊起一塊又一塊骨頭的結構。為此，身體「站著」的時候才是最原本的姿勢。坐著的狀態，其實會對身體造成負擔。久坐之所以引發腰痛，是因為對腰部造成了多餘的負擔。狗兒也是一樣。

《每天吸點貓德勒》效率真那麼重要？迂迴前進的享受法

問:我想要直線奔向目標，越快越好。答:你那麼急，是想去哪裡呢？通往目標的沿途風景，一樣也充滿了快樂喔喵。人生的意義可不只有抵達目的地。邁進時的沿途風景，有高山有低谷，有森林有荒漠，這才是人生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。