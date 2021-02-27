遠距情侶爭吵的 5 個練習：惡言相向都源自於愛的需求

遠距離是雙面刃，有人說，愛在距離面前，顯得微不足道；也有人說，因為愛，使得距離變得微不足道。

因為是你，我開始相信，也願意和你一起努力⋯⋯

遠距離的前半年，我幾乎呈現了隨時都可能被觸動地雷的敏感狀態，一方面因為受害者心態作祟，總將自己丟入被拋下、被迫害的峽溝裡，在每一次和伴侶L的爭吵中，把所有責任都推在決定遠行的他身上，而自己是可憐兮兮的等待者。

在遠距離關係裡，留下來的那個人常衍生出「被拋下」的感受，加上生活的巨變、人格特質的影響，嚴重一點，容易誘發所謂「受害者心態（Victim Mentality）」，這種心理狀態容易使人用偏頗狹隘的思維，去思考自身的存在，彷彿什麼都有可能傷害自己，因為這些不平衡感受而爆發出來的，則是自憐、自卑、憤怒、恐懼以及悲觀等情緒反應。

那段時間，面對L的離開，我無法自拔地只能選擇怪罪，那段時間我幾乎感受不到他在異地生活的艱辛，也無法同理他的決定，甚至對於他竭盡所能的安慰置之不理，只是一再地強調：「現在的你不在我身邊，根本給不了我需要的一切。」

我記得我們花很長時間的爭吵以及沈默，小至因為時差關係沒辦法清醒地跟我通話、大至我的悲傷無法被有效地承接，因為距離所衍生出的隔閡，幾乎阻斷了我們感知愛的能力。那時我才第一次知道，愛在體溫與距離之外，那麼的不堪一擊。

遠距離的失望來自：無法感受到實質的愛與陪伴

遠距離中被留下的一方，切記不能抓住「受害者」角色不放，即便遠距離是單方面的決定或是現階段無法克服的難題，你其實都握有選擇權。你可選擇因接受而在一起，或者不接受而分開。

遠距離是雙面刃，有人說，愛在距離面前，顯得微不足道；也有人說，因為愛，使得距離變得微不足道。

陪伴在愛情裡頭究竟是什麼？是全然接住你的情緒，還是深入靈魂的擁抱？我時常在想，在遠距離關係中，除了無法擁有實際的親密接觸之外，究竟我們還會因為什麼，而感到這段關係危在旦夕。

思來想去，我認為是兩人對於彼此需求都無能為力的那種空虛。在想念裡頭渾噩度日的彼此，卻連一句「週末見個面、看個電影吧」都說不出口，聽著彼此哭訴工作與生活中糟糕透頂的事情，卻無法溫柔拭淚、安靜擁抱的失能感，會無預警地充斥於遠距相處的每一個日常，所有行動所能展現的愛與關懷，在遠距裡都只能化為言語，而語言通常是最無效而單薄的。

當你一再地想從遠距戀人身上取得有效的安慰，以及堪比實質陪伴的踏實感，你只會一再地感到無比失望，對於「狀態」的失望很容易轉變為對「人」的失望，久而久之，失望變成了怪罪，長期的不滿化為有刺溝通，成為遠距戀人忌諱的互相傷害。

誰都不應該是遠距離戀愛中的等待者

有好幾次，我和L吵得不可開交，那些傷透人心的話脫口而出，成為口不擇言的代價，我們倆都累到覺得是不是分開來比較好，但卻每每在冷靜之後不得不正視吵架背後的本質，那都是期待被關注、期待從電話那一頭搏取一些愛的溫度。

即使沒辦法克服時差，每天起個大早講足夠的電話；即便在紀念日時，沒辦法以行動表示具體的重視；即便沒辦法在工作低潮的時候，給予物理上的陪伴；即便兩人的假期錯開，一個人正忙碌、另一個展開旅行，這些時間與空間上的落差，帶給你的失落感，也都源自於你總希望在某些你困頓或美好的時刻，身旁有他。

吵架背後的本質是，你本期待受到關注與獲得愛的溫度，但我們卻無法溝通彼此的期待與共同找出解方，卻致力讓對方感到歉疚不安，因此摧毀了關係。

遠距爭吵的五個練習：站在對方立場、絕不輕言放棄

當然，遠距離不可能總是相安無事，漫長的溝通仍可能延伸成戰火，但遠距離關係裡的爭吵，我們要思考的是更大幅度降低言語的傷害，因為下一次見面可能相隔半年，沒有任何一方經得起冷戰或是心結。

透過一些心法，我們可以用溝通取代惡言相向，可以轉換思考，讓吵架建立在非暴力溝通的基礎上，重點在理解然後安撫，而不是爭得誰輸誰贏。

1. 把所有的看似「不在乎」，都當作「很在乎」

語言的重量難以估量，有時輕描淡寫的語氣，容易被有意解讀成冷漠、無感，這對於敏感型的遠距戀人來說，就好像對方一點都不在乎自己所分享的事情，一旦有一方說：「你是不是一點都不想聽我講話。」另一方如何辯解，都很難緩解當下被漠視的感受。

如果你在遠距關係裡是敏感的那個人，最好的作法就是把聽起來的不在乎，全都當作很在乎來解釋（當然，這要建立在互信的基礎上，且兩人都打算在遠距離的狀況下繼續堅持下去）。

兩人分開久了，在彼此的城市擁有各自的生活，加上狀態與時序的不同，各自面對生活有不同的難處，本就很有可能無感於幾萬公里之外所發生的芝麻小事，人之常情，不應該成為他不夠在乎你的線索。

2. 無論誰對誰錯，雙方都要為爭吵道歉

我和L有一個習慣，是無論兩人前一天吵架吵得再兇，都會記得在和好時向彼此道歉。

遠距離的爭吵沒辦法以見面擁抱作結，因此必須為此次的爭吵劃下一個令人滿意的句點，才不會留下疙瘩。我想無論你的腳步站得多穩，在爭吵的當下，肯定很容易吐出傷人的話，或是沒辦法站在對方的立場思考，因此道歉，是檢討當下那個不理智的自己。

所有感情內的傷害，除非是巨大且決定性的錯誤，其餘都是日積月累，我們能做的是減少積累，當下的傷害，讓我們彼此承擔一點回來，說一句「對不起，昨天我沒有考慮到你的立場，說了那樣傷人的話」便可以降低彼此的不安全感，擁抱對方的心寒，讓爭吵到此為止。

3. 化批評為願望，化不滿為積極需求

在遠距離關係裡爭吵，最終你會發現，所有的批評，其實背後都存在著心願和期待，而不滿則是需求的漏接。

遠距離那段時間，我常抱怨 L：「為什麼連回來的時間都不能決定？」其實說出口時自己心裡明白，這則抱怨的背後是深深的想念，以及希望趕快見到你的急切。當願望化為批評，對方也只是一再地承受你的負面情緒，離原先思念的本意越來越遠。

比起情緒性的表達不滿，不如積極地表述需求，比如說當我試著和 L 說：「我想要收到你的手寫信，因為那樣我才感受得到你。」便是把遠距過程中對於相互冷淡的不安，轉化為積極的應對，提供對方解決方法，同時也照顧到自己的需要。

4. 別把「分手」掛嘴邊

18 歲那年認識L，20歲和他在一起，至今，也不知不覺過了好幾年。

L說，長大的過程中我們能幫助彼此的地方還是很少的，他沒辦法為我點亮前行的路，也沒辦法避免我踉蹌行走，然而即便遠距對彼此來講都是艱鉅的考驗，我們沒有一次在吵架中提及分手。

就像我在先前的文章中提到的，「如果害怕分離是為了想要在一起，那麼距離，就更不該是我們分開的原因」，秉持這樣的信念和意志，即便對於現況不滿到了極致，也絕不輕言分手。

因為彼此心裡明白，這兩個字一旦有一方先說了，即便和好，我們也一定不會是原本的我們了。

5. 讓遠距離，成為關係強壯的起點

關於遠距離的悲劇故事太多了，我們無須再貢獻另一個。如果愛情本就是變化多端，那麼遠距就只是變化的另一種型態，電影《西雅圖夜未眠》裡頭說：「我喜歡並習慣了對變化的東西保持著距離，這樣才會知道什麼是最不會被時間拋棄的準則。比如愛一個人，充滿變數，我於是後退一步，靜靜的看著，直到看見真誠的感情。」

關於愛情，我們懂得還不夠多，所以更得嘗試著與它拉開距離，有些事情，不那麼靠近，反而更清晰。

真正的那一句我愛你，發生在遠距後半年，我仍想著如何與你走下去的那個瞬間。

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