如何對金錢焦慮免疫？9大QA與10大投資法解答曝光

嘿，想像你有一盞神燈，可以許三個願望，你會許下什麼樣的願望呢？

不出意外，許多人都會回答：「錢，我想要很多很多錢！」，當金錢可以購買享樂、爽快及幸福的時代，有錢，成為了我們生活動力的指標，沒錢，成為了我們常常掛在嘴上的口頭禪，而不知不覺中金錢焦慮就這麼開始慢慢爬上你的心窩。

2月15日，夜，我們一群心理人跟財金女神邱沁宜，一起聊聊關於如何協助自己「金錢焦慮」免疫，或許下面這些與談內容，能像春天的晚風，輕拂你焦慮不安的心，陪你找到一些穩定與安在。

親愛的，金錢到底綁住了你什麼？

Q1.如何減少家人對你的金錢焦慮的影響？

A:金錢若是不請自來又一直跟著自己的陰影，則要好好去正視這個鬼魂跟陰影，才不會一直處在心裡鬧鬼的狀態而去影響自己跟家庭的關係，請試著在每次花錢的時候，感受自己是不是在複製家中照顧者或是小時候匱乏的那種經驗。

Q2.什麼是成功？

A:做自己想做的事情，有能力的去愛與被愛，而成功就是每天比昨天多前進一點點。

Q3.如何財富自由？

A:一個月想花的錢，扣掉之後，剩下的錢都可以去投資，但是生活投資跟要分開。可以用年投報5%來估算，自己要存多少錢才財富自由。

Q4.知識焦慮怎麼辦？

A:這感覺常常來自「錯失的恐懼」（Fear of missing out，簡稱：FOMO），可以思考三個問題1.金錢到底幫助我買到了什麼？2.我的匱乏到底想要補足的是什麼？3.我到底想要證明給誰看？

Q5.父母常常為了金錢爭吵，自己一直有匱乏感怎麼辦？想切割跟家人的情緒，還有處理自己的嫉妒？

A切割跟家人的情緒：目睹爭吵，內在小女孩會出來，她最怕被丟掉，但現在對你來說家沒了對你來說還是很重要的嗎？還是他們吵吵吵最後還是不會離開？

A:如何處理嫉妒：長時間羨慕嫉妒他人的人是因為自己的「匱乏感」，因為自己總是看到別人有而自己沒有的，但自己卻常看不見自己，尤其看不到自己擁有的、是優點的部分。請練習往內在看，真誠欣賞自己的能力，可從每天寫一個肯定自己的事蹟開始。

Q6.家中有一個長照的弟弟，想要投資，但自己是家裡所有的經濟來源，這筆錢也是家中不可或缺的資源，很害怕決定錯誤的話，家庭就會陷入黑暗。

A:家人一起開個會，盤點家人的資源。焦慮不安的話，不是適合投進資金的時候，長期投資的話要有好的眼光，投資需要學習、還有要時間的等待。市場就是個循環，要有時間與準備。每隔幾年都有一個千載難逢的時間點。投資之後要吃的下睡得著。

Q7.要如何避免傷心失戀消費？

A:傷心的時候會有負面認知。我們會用一些行為用來抵銷想法情緒，但時間到了，情緒又上來了。好方法是就是正視你的情緒，讓自己流淚。跟自己說：「你現在很難過嗎？讓我陪你好嗎？」睡一覺，醒來之後，好像人生重新開始。

A:罪惡感的背後是安全感。關係無法控制而失落時，會讓自己變得沒有安全感和產生許多自我懷疑（ex. 我是否夠好？），便有可能會產生衝動或破壞性行為，目的是要找回「自控感」，關係不是我可以控制的，但是卡刷下去我有控制感，覺察到原來我是用這種方式來照顧自己，並有意識地喊停。

Q8.理財方法：該選擇定存還是活存？

A:強迫自己存錢，用數位信封理財法。零存整付。以前每個月都存3000，錢放銀行不如去投資銀行股，可以用定期定額的方式累積，每月扣款，最後上上下下會有一個微笑曲線，一方面回本，一方面你也會微笑。

Q9.要揹媽媽跟自己的帳單，所以要先有投資知識。可是因為這樣的環境會讓我覺得很焦慮，我會對於未來很沒有自信，不知道情緒該怎麼消除。我要怎麼辦？

A:這樣的樣態可能來自原生家庭父母親的相處模式。例如另一半對金錢不負責任。原生家庭媽媽含辛茹苦，但是爸爸賺錢不給力。這時要學會去信任，放慢腳步，要跟生家庭的苦分離。看到自己渴望依賴的部分。而你可以試試這麼做，首先，開始練習信任對方，自己放慢腳步並停下指責，相信自己有能力有肩膀不會承襲原生家庭的苦，則關係中的兩人才能開始真正的親密，而不是繼續挑惕或強力改變對方。其次，互相分享各自從小的金錢價值觀如何形塑、跟原生家庭經驗的關係，以及有共識每次談到錢而有衝突時雙方可以如何安撫彼此。

親愛的，想要投資就這樣試試吧！

1. 心靈自由就會財富自由：follow your heart－不計代價地持續做讓自己快樂、滿足、有自信的事。成為自信、快樂、滿足的人去做自己想做的事情時，金錢與物質資源就會自然而來。

2. 強迫儲蓄一定會讓你累積到第一桶金，有第一桶金才能有能力開始擺脫金錢焦慮，並開始其他大筆的投資。

3. 投資＝具備專業知識＋相當的勝率，股票可以從0050、0056開始嘗試。

4. 在千載難逢的進場時間點，是否有足夠的資金、知識、眼光去投資？

5. 投資有個前提，是你投資了還要能吃得下睡得著，而不是因為投資讓你身心更焦慮，而這樣的心態去投資也沒辦法真的獲利。請記得，投資跟生活分開：錢如果是備用金，要看這筆錢可以多久不用它，如果短時間內很有可能需要拿出來用就先不要丟進長期投資，通常長期投資都會有報酬，如果因為焦慮或短時間內要拿出來就不適合。

6. 不要落入投資陷阱，小心自己在徬徨無助的時候更容易因為不懂商品又處於興奮狀態以為抓到浮木而上當受騙，沒有保證獲利跟投資報酬率過高的說法。

7. 穩定投資的概念：定期定額、分散風險、選擇風險小的類別（ex.政府跟優質公司的債權）、ETF（0050現在算高點），等市場回檔的時候再進場、搞不懂就先不要投資。

8. 保險歸保險，投資歸投資：不要把保險當投資，投資型保單不優，買保險買保障的就好。

9. 儲蓄：管理自己金錢的流向，強迫自己真的把錢存下來（隨便一個有用的辦法都可以 ex.數位帳戶）。

10. 剛開始投資者：定期定額（零股、基金）開始，培養對股市的「耐心」（耐心是玩股票的基礎！)

親愛的，金錢焦慮最容易勾動我們背後這三種感覺。

自控感：我能否掌握自己的生活？

安全感：我是穩定、舒服、安在的嗎？

價值感：我是不是夠好？

其實追根究底，我們靠金錢想兌現的都是心靈富足的那一份自在暢快，而這追尋的過程中，或許可以先緩一緩，先看看自己目前已經擁有的，願我們可以走出「不足」，多看一些我們的「夠好」，這些美妙的好，會帶著你繼續前行。

此刻你已自由…

最後，用女神沁宜的金句來鼓舞夥伴們：

「心靈自由的時候，財富就自由了，因為你follow your heart，打從心底快樂，錢就會來找你了。」

（本文出自愛心理如何對金錢焦慮免疫？9大QA與10種投資法幫你找出解答》，未經同意禁止轉載。）