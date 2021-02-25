媳婦是誰？他赴大安戶政想調資料的背後很悲傷

今天去大安戶政辦事情，身邊坐著一位急躁的老先生，他一坐下來，就著急地拿出身分證，想申請戶籍謄本。

小姐耐心地詢問老先生的來意後，知道老先生想申請兒子的戶口名簿。我猜這位老先生是一早就從三芝搭車來大安，知道兒子在大安區設籍，所以想藉由戶政系統多了解兒子。

老先生：「如果我申請了戶籍謄本，會有媳婦的資料嗎？」小姐：「不會，只有兒子的，你只看得到媳婦的名字。」

老先生：「那有辦法查嗎？我只知道媳婦是台南人…」小姐：「沒有辦法，現在個資法管很嚴。」

老先生：「那我要怎麼申請兒子的戶口名簿呢？」小姐看了看老先生的身分證，說道：「戶口名簿要戶長才可以申請，你如果要申請的話，要拿到兒子的委託書喔，我可以幫你申請三芝這邊的戶口名簿…」

老先生：「我是他的父親，這樣沒辦法申請嗎？」小姐：「沒辦法，你只能申請戶籍謄本，還有你三芝這裡的戶口名簿。」感覺這樣的對話持續了好一陣子的循環，小姐都講到累了，後來忍不住對老先生說：「你媳婦的事情，你就問你兒子就好了啊！」

老先生卻說：「我不敢問啊….」看著承辦的小姐，也是滿臉的無奈，看著憂慮的老先生，卻是滿臉的哀傷。

在一旁，都聽得沈默了。

究竟是怎麼樣疏遠的家庭關係，讓兒子娶了媳婦卻不願讓父親知道，究竟是如何糾結的親子關係，讓老先生只能遠遠地知道，卻無法參與。

是表面冷漠內心偷偷關懷？

是家庭紛爭之後又渴望連結？

上一世代對中青世代的關懷，總是難以被真正理解與接受，也許是曾經相處的傷痛與不理解過多，讓兩代的情感被歷史給離間了。

走出建築物呼吸著溫暖陽光的空氣，我的事情無法辦成，那股挫敗在老父親的悲傷中，無足輕重了。

（本文出自愛心理家庭最常見問題：兩代情感間的疏離，只能遠遠關心對方》，未經同意禁止轉載。）