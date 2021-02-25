快訊

苦蹲8年冤獄逆轉！船長被控運毒判18年 重審今改判無罪

稱需要紓壓…法官上班跑去種菜、釣魚 職務法庭判罰俸1年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媳婦是誰？他赴大安戶政想調資料的背後很悲傷

愛心理 / 文．吳姵瑩Chloe Wu 諮商心理師
圖為北市大安戶政事務所。示意圖。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
圖為北市大安戶政事務所。示意圖。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

今天去大安戶政辦事情，身邊坐著一位急躁的老先生，他一坐下來，就著急地拿出身分證，想申請戶籍謄本。

小姐耐心地詢問老先生的來意後，知道老先生想申請兒子的戶口名簿。我猜這位老先生是一早就從三芝搭車來大安，知道兒子在大安區設籍，所以想藉由戶政系統多了解兒子。

老先生：「如果我申請了戶籍謄本，會有媳婦的資料嗎？」小姐：「不會，只有兒子的，你只看得到媳婦的名字。」

老先生：「那有辦法查嗎？我只知道媳婦是台南人…」小姐：「沒有辦法，現在個資法管很嚴。」

老先生：「那我要怎麼申請兒子的戶口名簿呢？」小姐看了看老先生的身分證，說道：「戶口名簿要戶長才可以申請，你如果要申請的話，要拿到兒子的委託書喔，我可以幫你申請三芝這邊的戶口名簿…」

老先生：「我是他的父親，這樣沒辦法申請嗎？」小姐：「沒辦法，你只能申請戶籍謄本，還有你三芝這裡的戶口名簿。」感覺這樣的對話持續了好一陣子的循環，小姐都講到累了，後來忍不住對老先生說：「你媳婦的事情，你就問你兒子就好了啊！」

老先生卻說：「我不敢問啊….」看著承辦的小姐，也是滿臉的無奈，看著憂慮的老先生，卻是滿臉的哀傷。

在一旁，都聽得沈默了。

究竟是怎麼樣疏遠的家庭關係，讓兒子娶了媳婦卻不願讓父親知道，究竟是如何糾結的親子關係，讓老先生只能遠遠地知道，卻無法參與。

是表面冷漠內心偷偷關懷？

是家庭紛爭之後又渴望連結？

上一世代對中青世代的關懷，總是難以被真正理解與接受，也許是曾經相處的傷痛與不理解過多，讓兩代的情感被歷史給離間了。

走出建築物呼吸著溫暖陽光的空氣，我的事情無法辦成，那股挫敗在老父親的悲傷中，無足輕重了。

（本文出自愛心理家庭最常見問題：兩代情感間的疏離，只能遠遠關心對方》，未經同意禁止轉載。）

親子

相關新聞

媳婦是誰？他赴大安戶政想調資料的背後很悲傷

小姐耐心地詢問老先生的來意後，知道老先生想申請兒子的戶口名簿。我猜這位老先生是一早就從三芝搭車來大安，知道兒子在大安區設籍，所以想藉由戶政系統多了解兒子。

「他最懂所向披靡」費德勒初見老虎伍茲：我們童年大不同

老虎伍茲和羅傑．費德勒首次見面，兩人正如日中天。伍茲搭私人飛機去看美國公開賽的總決賽，費德勒因此分外緊張，但仍贏得比賽，連續三年抱得冠軍。伍茲在更衣室跟費德勒一起慶功，兩人英雄惜英雄。「我所遇過的人裡，就屬他最懂何謂所向披靡。」

亞洲人標配答案讓人驚 她在西班牙找到另一種生活

這樣的回答對在亞洲生活的人們幾乎是種標配，看到這邊你一定也不覺得有任何異樣對吧？而我也沒想到，這位西班牙媽媽竟然對我的回覆大感驚訝。她說：「我沒有想過妳會回覆我要從事什麼樣的職業呢！通常我們可能會說，想成為『一個可以不斷傳遞知識的人』、『享受美食也創作美食的人』，又或者是『受人尊敬、有影響力的人』。」

「做事」達人卻總等不到升遷？職場生態圈你摸熟了嗎

我們都知道在職場上最難的不是怎麼「做事」，而是怎麼「做人」。要「做事」，你只需要善用資源、按部就班地努力把工作做好，基本上都不會出太大差錯。但你有沒有發現：有些人費盡心思把事情做好，在公司做了好幾年業績和KPI 都有達標且成績相當亮眼；但無論年資再高，就是輪不到他當管理職，加薪也永遠輪不到他？

拒絕在社群資訊海裡游泳 她意外踏上個人品牌旅程

無論是在墨西哥、西班牙還是在臺灣的工作中，我一路上不斷累積了創業所需要的各種軟硬實力；也因為在開始接案前早已做了功課，沒多久我就接到了兩三個社群顧問與社群代操的案子。開始接案人生後，我的時間如當初預期變得更加有彈性，這也讓我更能自由地投入心力在寫文章、投稿上，並同時飛快地經營著我的Instagram。

離職前必看！七件最重要的小事 這段時間才更要「皮繃緊」

在提出辭呈之後也不能夠忽略的一些小細節。很多人在等待離職的這段期間，會因為太興奮或是太鬆懈，就開始擺爛、什麼都不做，一副什麼都與我無關的態度；又或者是受委屈壓抑太久，而帶著報復心態過日子， 但其實這段時間才更是「皮要繃緊」的時候。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。