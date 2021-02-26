近期在準備年後數場職場不法侵害預防的演講，正在更新本來的簡報內容。恰好留意到《我的美好，不該是你騷擾我的藉口》一書，感謝寶鼎文化提供本書，讓我對於職場性騷擾（職場不法侵害是更大的議題，包含性騷擾）這個議題，又多了更多可以與聽眾分享的素材。

什麼行為會被視為性騷擾？

根據社會當前的普遍標準，以下是被視為性騷擾的五種行為：

1.性別歧視言論及行為、2.因性別而施以霸凌行為、3.不當及令人反感的性示好、4.性侵害（sex assault）、5.以賄賂及（或）威脅懲處來脅迫性行為。

解釋這五種性騷擾類型最簡單的方法，便是根據其相似特色將其分為三類。這三類分別是性別騷擾、討人厭的性注意及性要脅。

圖片引用自《我的美好，不該是你騷擾我的藉口》第42頁

本書上市的時間很巧妙，近期沸沸揚揚的雞排妹事件，激起了許多民眾對於「性騷擾」這個議題的關注。只是，對多數民眾來說，性騷擾這個詞到底該如何界定？這種現象常見嗎？加害者、被害者兩造的心理狀態各式什麼，乃至於要如何預防，我們所知其實都比較有限。

我曾與不少企業的教育訓練或人資專員聊過，其實不少公司都曾辦過「職場不法侵害」、「性別平等」或「性騷擾預防」的課程，但發現效果都不好（事實上，早點辦這類課程，對企業來說是有利無害；未來職安相關法規對於這部分的規範會愈來愈嚴格，超前部署是好事）。

他們的觀察是，大部分講師都聚焦在法規與罰則上。乍看之下，這確實是相當有威嚇效果的宣導。

只是，法規和罰鍰的宣導，很多時候無效，是因為聽眾還是對於這類事件的核心預防機制無感，那就是「尊重」、「同理心」，以及對「權利不對等」和「界線」概念的意識。從這個角度切入，往往更容易讓聽眾理解性騷擾的核心到底是什麼。

「職場性騷擾無關性慾或慾望，而是一種維護傳統權力結構的非法手段。」

在準備這類課程時，案例往往是最有效的。而這也是《我的美好，不該是你騷擾我的藉口》一書讓我受益良多的地方。本書包含了大量案例，從騷擾者的類型、共犯的類型為起點，呼籲每個職場工作者培養出直覺，對性騷擾議題有所感。

接著，若真的遇到這種狀況，該如何記錄、蒐證，在合適的時機拿出證據，又能透過哪些管道申訴。故事到此尚未結束，除了行政的程序之外，要如何修復自己的心理狀態，這部分在書裡也有必要的介紹與討論。

一般來說，過往這類講座多半強調的是「男女兩性」，但其實我們可以做的還有更多，除了生理性別之外，對於多元的心理性別、性傾向、性別認同概念，也都可以涵蓋在裡頭。本書也完整地把這些多元議題囊括進來，架構非常完整。

作為一本案例書、工具書，乃至觀念釐清的書籍，本書非常易讀，而且內容完整。推薦給所有對這類議題感興趣的讀者、企業人資、教育訓練、性平專責者，乃至於校園負責相關議題的行政人員與老師。

（本文出自愛心理《我的美好，不該是你騷擾我的藉口》：職場性騷擾的工具書》，未經同意禁止轉載。）