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互相關心的家人卻常常吵架？在你們家，是怎麼溝通的？

聯合新聞網 / 文．陳璿丞醫師(析心事務所)
圖為「做工的人」劇照。大慕影藝提供
圖為「做工的人」劇照。大慕影藝提供

我就說話大聲啊，不然你是想要怎樣！

我想要大家坐下來好好溝通。雖然有點晚了，最近正在看HBO的《做工的人》，發現劇中的主角們，都是互相關心的家人，但是常常有溝通不良的狀況。鐵工兄弟的阿祈、阿欽還有昌仔和開怪手的阿全。他們都有各自和家人溝通不一致的情形。大哥阿祈和太太美鳳之間，明明都是互相關心的家人，卻常常吵架，各自心中有話說不出來。而內向的阿祈，卻是面對愛情、什麼又不說，對於哥哥的行動也都是無條件支持。劇集主打普通小人物，卻可以看到一般家庭的溝通狀況。

最近臉書有篇竹科爸爸，也看到家庭之間，沒有好好溝通的問題。

四種不一致的溝通

指責可以讓自己顯得強大、高人一等，但他內在的聲音可能是「我只能用罵來得到關心、我用高壓手段讓人來愛我」，他的內在是低價值的。

超理智讓自己看起來很客觀，有分析、說理。但他可能是因為害怕失去控制，有不安全的感覺，怕情感流露讓自己丟臉、無能。

打岔讓自己看起來很輕鬆，但他內心覺得自己不重要、沒有方向，想要藉著玩笑話或是逃避關係中的問題。

討好的人覺得別人都比自己重要，無法認可自己的價值，壓抑自己，放棄自己的需求和感受。

這四種都是不一致的溝通方式。都是為了求生存所發展出來保護自己不受傷害。與自己一致，當下覺察自己的感受和內在經驗，觀察自己身體和情緒的變化，感受獨立而完整的自己。與家人一致，開放自己和其他人接觸。開心、難過都可以讓家人知道，而不是轉身離開、忽略家人。背後情境的一致，不是每次的溝通都可以剛好有一致性，多嘗試並且尊重和接納對方當時的狀況。

天氣報告法

天氣報告法的練習，讓家中的每個人可以來描述自己的感受增加理解，也可以邀請小朋友來主持，增加溝通的一致性。

先表達感謝和欣賞，家人是我們最不容易說出謝謝的，但欣賞感謝家人，會增加他們的價值感，互相尊重，其他的感受才更容易流通。

分享擔憂，關係中的擔憂往往會造成緊張和壓力，我們會選擇沉默，但卻又會造成關係的壓力，趁這個時候，讓家人們知道你的擔心是什麼。

抱怨加上提議，每個人都有不滿，讓負面的不滿有機會發洩的出口，加上提議讓負向變成正向的，讓其他家人有機會和方法去做改變並且互相了解。

告知資訊，讓你的動向如工作變化、學校生活知會家人，讓他們有受尊重、被包含進來的感覺。

訴說願望，用正向的希望感來完成天氣報告。雖然不一定會成真，不過讓家庭成員知道並有機會去理解和支持。

家庭雕塑

這個其實是可以用在團體教學裡面，大約4~8人一組，可以讓參加者看到自己在家中的溝通模式。現在薩提爾在台灣十分流行，坊間也有許多工作坊、課程。有機會的話可以去體驗看看。祝福大家和家人之間也都可以溝通順暢。

（本文出自析心事務所《在你們家，是怎麼溝通的？》，未經同意禁止轉載）

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