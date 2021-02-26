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沒等待完成卻準備迎接失敗？用箭藝鍛鍊心靈

心靈工坊 / 文．奧根‧海瑞格（Eugen Herrigel）
握住拉開的弓弦，必須像嬰兒握住伸到面前的手指。小拳頭的力量讓人驚訝，當他放開手指時沒有絲毫的震動。知道為什麼嗎？因為嬰兒不會想，從一件東西轉到另一件東西，完全不自覺，沒有目的。圖片來源：Ingimage
握住拉開的弓弦，必須像嬰兒握住伸到面前的手指。小拳頭的力量讓人驚訝，當他放開手指時沒有絲毫的震動。知道為什麼嗎？因為嬰兒不會想，從一件東西轉到另一件東西，完全不自覺，沒有目的。圖片來源：Ingimage

不管如何，我仍然依照師父的指導勤練不懈，但是我的努力都白費了。我時常覺得我以前不加思索地胡亂放箭，反而射得比較好。我特別注意到，我無法輕鬆地放開右手，尤其是扣住拇指的三個手指總是必須用上一點力。結果造成放箭時的震動，於是箭就射歪了。尤有甚者，我無法緩衝放箭後突然鬆開的右手。師父繼續不氣餒地示範正確的放箭；我也不氣餒地模仿他——唯一的結果是，我越來越沒有把握，就像隻蜈蚣突然想弄清楚自己的腳走路的順序，結果反而寸步難行了。

師父對於我的失敗顯然不像我這樣恐慌。他是不是從經驗中知道了一定會如此？「不要思索你該怎麼做，不要考慮如何完成它！」他叫道，「只有當射手自己都猝不及防時，箭才會射得平穩。弓弦要彷彿切穿了拇指似地。你絕不能刻意去鬆開右手。」

接下來數月的徒勞練習。我一直以師父為參考，親眼觀察正確的放箭，但是我一次都沒有成功。我拉弓後苦苦等待著放箭的發生，結果就會受不住張力，雙手慢慢被拉靠近，這一箭就泡湯了。如果我堅持忍受張力，直到氣喘吁吁，我就必須依賴手臂與肩膀的肌肉。於是我像座石像般站在那裡——模仿師父的不動——但是全身僵硬，我的放鬆也就消失了。

也許是碰巧，也許是師父有意的安排，有一天我們在一起喝茶。我抓住這個討論的機會好好吐露一番心聲。

「我很瞭解，」我說，「要把箭射好，放箭時絕不能震動。但是我怎麼做都不對。如果我盡可能握緊手指，則鬆開手指時就無法不震動。但是相反地，如果我輕鬆地拉弓，則還沒有達到張力頂點，弓弦就會從手中扯脫，固然是猝不及防，但仍然太早了些。我被困在這兩種失敗中，找不出方法逃避。」

師父回答說：「你握住拉開的弓弦，必須像一個嬰兒握住伸到面前的手指。他那小拳頭的力量讓人驚訝，而當他放開手指時又沒有絲毫的震動。你知道為什麼嗎？因為嬰兒不會想：我現在要放開手指來抓其他東西。他從一件東西轉到另一件東西，完全不自覺，沒有目的。我們說嬰兒在玩東西，而我們也可以說，是東西在跟嬰兒玩。」

「也許我懂得你這個比喻的意思，」我表示，「但是我是不是處於完全不同的情況呢？當我拉弓時，到了某個時刻我就會感覺：除非立刻放箭，否則我就忍耐不住張力。於是呢？我就會開始喘氣不已。所以不管我願不願意，我都必須放了箭，因為我無法再等下去了。」

「你把困難形容得再恰當也不過了，」師父回答說，「你知道你為何無法等待下去？為何在放箭之前會喘氣？正確的放箭始終未發生，因為你不肯放開你自己。你沒有等待完成，卻準備迎接失敗。只要這種情況繼續下去，你就別無選擇，只能靠自己來召喚一些應該自然發生的事，而只要你繼續這樣召喚下去，你的手就無法像嬰兒的手一樣正確地放開，就無法像一顆熟透的水果般自然綻開果皮。」

我不得不向師父承認，這個解釋使我更為迷惑了。我說：「我拉弓放箭的最終目的是為了擊中箭靶。拉弓只是達到目標的一種手段，我無法不顧這種關係。嬰兒對此毫無所知，但是對我而言，這兩件事是不可分的。」

「真正的藝術，」師父叫道，「是無所求的，沒有箭靶！你越是頑固地要學會射箭擊中目標，你就越無法成功，目標也離你越來越遠。阻礙了你的，是你用心太切。你認為如果你不自己去做，事情就不會發生。」

「可是你自己都時常告訴我，箭術不是一種消遣，不是無意義的遊戲，而是生死大事！」

「我還是這麼主張。我們箭術師父都說：一擊一生命！這句話的意義你現在還無法瞭解。但是用另一種說法來描述同樣的經驗，可能對你會有所幫助。我們箭術師父說：射手以弓的上端貫穿天際，弓的下端以弦懸吊大地。放箭時如果有一絲震動，便會有弓弦斷裂的危險。對於有心機與暴躁的人而言，這種斷裂便是永久的，他們便陷入上不及天、下不著地的可怕境地。」

圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
圖為《對愛入座》書封。三采出版社提供
「那麼，我該怎麼做呢？」我沉思地問。

「你必須學習正確地等待。」

「怎麼學習呢？」

「放開你自己，把你自己和你的一切都斷然地拋棄，直到一無所有，只剩下一種不刻意的張力。」

「所以我必須刻意地，去成為不刻意的？」我聽見自己這麼問。

「沒有一個學生這樣問過我，所以我不知道怎麼回答。」

「我們什麼時候開始新的練習？」

「時候到了就知道。」

（本文出自《箭藝與禪心》，心靈工坊出版，未經同意禁止轉載。）

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