最近有朋友問我，他和太太吵架，覺得快要忍不住了。這讓我很驚訝，朋友的夫妻是模範夫妻，朋友的個性也是很平和的一個人，怎麼會和我說他忍不住了？

我可以有不少選擇，譬如站在我朋友那邊，了解他的委曲，跟他說，辛苦了。或是來和我朋友喝上一杯，大罵他的太太。但我都沒有，我問他，你生氣背後的情緒是什麼？他說他不常會生氣，每次和妻子有意見不合的時候，他覺得都是他在退讓，他覺得退無可退了，他才會爆炸。那你每次退讓的心情是怎麼樣？這幾年，台灣很流行的除了阿德勒之外，另外一個就是薩提爾。很樂見大家都對這些人際溝通很有興趣。

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情緒的冰山理論，就是說，人在每一個情緒表達、行為的背後，是一個巨大的冰山，我們要去理解自己的冰山，還有別人的，才有可以破冰前行。

朋友問我，那可以怎麼做？我說，從不要說「為什麼」開始。 如果是追求知識、追求真理，的確是需要常常使用為什麼、因為要去追根究底。 但關係不是。「為什麼」有許多的指責，我們說出「為什麼」，也不是真的想要去探究，而是表達「我不能理解你」、「我不想要知道」。我說，你可以試著用「發生了什麼事？」、「怎麼了嗎？」。針對眼前事情的本身去詢問。如果真的很想問原因，用「是什麼原因……」來開頭，來表達，你的確有意去探究來龍去脈。

朋友說，聽起來不錯，接下來呢？我之前有試過，但我太太開始跟我說事情的經過，但是都是一些事情發生的小事，沒有什麼機會聊到比較深層情緒的東西。 我說，那你接著可以問她：「恩，聽起來(或看起來、感覺起來)，你對這件事感覺很煩/很生氣/很討厭？」

至少到這個階段，本來要開始吵架的，開始有了對話的可能。你要不要再回家試試？

隔了一周，朋友告訴我，的確是減少不少吵架，但是好像只流於情緒的抒發。並沒有進一步的改善，他太太還是會抱怨他不夠整齊，但他覺得自己下班已經很累，他也盡力想要維持家中的整齊。我說，那你覺得和之前差異在哪裡？

朋友說，他比較知道他太太不是針對他、也不是討厭他。而是太太真的很在乎整潔。不整潔，會讓她很受不了。那你要不要在和太太討論看看是什麼原因她很在乎整潔？你和她之間的差異？你有告訴過他其實你很累嗎？你有跟她說說看，你可以做到的程度和太太的要求，之間的落差在哪？

朋友說他回去有問太太，知道太太的原生家庭和從小就很要求乾淨，習慣可能和自己的不太一樣。知道太太對家庭的想像和期待就是和原生家庭一樣，畢竟自己經營的家中，做不到，讓太太感到很挫折。我問我朋友，那你現在知道還有很生氣嗎？還有覺得自己很委曲，都是自己在退讓嗎？

朋友他沒有說什麼話，只見他在低頭想什麼事。

我一直沒有和他提到他爆炸的那天，發生了什麼事。所以我就問他：「你覺得呢？你爆炸那天的情緒背後是什麼？冰山的底下有著什麼？」

我看我朋友的眼淚在眼睛裡打轉著。

我說，如果你們都只是在發生的事件裡打轉，肯定雙方都覺得委曲。雙方都覺得自己是對的，沒有人願意去看看每個情緒深處的東西，沒有人覺得被體諒跟理解，只有一層又一層往冰山上面堆疊，有一天冰山會倒的。

你生氣的背後肯定也是委曲吧？覺得自己已經做了不少了，怎麼對方都還是這麼理直氣壯是吧？我見我朋友不說話，我就接著告訴他，你的觀點是，覺得髒再處理就好了，不用天天處理。但你有沒有想過，你的期待其實和你太太是一樣的，你們都是希望這個家住起來舒服。你們共享了同樣的價值觀。

你渴望被太太尊重、你渴望自己在工作之餘，還有多出來的精力去處理家務事，但常常覺得疲倦、覺得力不從心。你太太也渴望有個可以認同她辛苦經營的家中環境，你有好好地和你太太聊過嗎？

朋友搖搖頭。 他說他和他太太都不太願意表達自己內心深處。

你要不要趁你們這個周末出遊的時候，換個環境，心情也比較放鬆的時候，好好地，把自己內心深處的渴望、和害怕被對方知道的底牌掀開？先問問自己，為什麼害怕被知道？被知道了會怎麼樣？譬如你害怕吵架、害怕太太離開你，你不說出來，你太太其實不會知道，況且，說不定他也同樣害怕。

我朋友說，他會回去試試看。

結論

薩提爾說過：「家庭中的每位成員，是否能一致且清晰的，表達自己的所見所聞，以及關於對自己和他人的感覺與想法？ 家庭成員溝通的時候，是否顧慮每個人的獨特性，做出的決定基於探索與協商，而不是基於權力？ 而差異能被公開承認，並且促進彼此的成長？」

事件、感受、觀點、期待、渴望、探索 -> 還有對人的好奇。

（本文出自析心事務所《生氣的背後，還有很多東西沒處理》，未經同意禁止轉載）