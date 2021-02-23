亞洲人標配答案讓人驚 她在西班牙找到另一種生活

找回生命的意義，不再批判自己

西班牙是一個處處充滿熱情的國度，熱情到我覺得真的太不可思議。那時候還不流行智慧型手機，我有件印象非常深刻的事：有次我要去同學家結果迷了路，只得站在路邊打開紙本地圖查找；但身為路痴的我根本看不懂，外加上當時的西班牙文還很破，我就這樣呆呆地站在路邊十來分鐘，你一定不敢想像這十幾分鐘發生了什麼事！

第一位太太走過來詢問我要去哪，接著另一位太太、奶奶、先生，整條街的人幾乎都聚集過來，包圍到我快看不到周圍的視線，試圖想要幫助這個迷途羔羊找到方向。原先我還以為自己遇上了扒手集團，直到其中一位阿姨受不了，幫我叫了一臺計程車陪我前往目的地後，我回過神來才發現身上的貴重物品其實都沒遺失。這樣的事件也不只發生了一次，讓我不禁驚嘆西班牙人的熱情與好客真的不輸臺灣人。

某天晚上，身為大學教授的寄宿家庭媽媽和我一起看電視時，拿著她最近看過的書還有電影和我分享，順口問了我平常真正的嗜好是什麼？未來想成為什麼樣的人呢？

我思考了很久，似乎想不到一個最完美的答案，於是隨口回她：「我未來也許會想當導遊，或當翻譯吧？目前還想不到，不過希望是可以運用在學校學到的西班牙文做點什麼。」

這樣的回答對在亞洲生活的人們幾乎是種標配，看到這邊你一定也不覺得有任何異樣對吧？而我也沒想到，這位西班牙媽媽竟然對我的回覆大感驚訝。她說：「我沒有想過妳會回覆我要從事什麼樣的職業呢！通常我們可能會說，想成為『一個可以不斷傳遞知識的人』、『享受美食也創作美食的人』，又或者是『受人尊敬、有影響力的人』。」

我沉思了非常久，不懂這樣和我回答一個「職業」有什麼差別，她繼續說道：「其實我們常聽說亞洲國家比較重視賺錢和工作，對大多數亞洲人的印象就是『為了工作而活著』（Vivir para trabajar.），不過我們西班牙人則是『為了生活才去工作』 （Trabajar para vivir.），希望妳在這一年可以好好體會這句話唷。」

在那瞬間，我的內心好像有某種東西被觸動了。長期處於傳統教育體制的框架之下，我們總將職業和身分和「你是怎麼樣的人」劃上等號，在無形之中成了一種標籤；當別人問及自己未來想成為什麼樣的人，就會下意識與「職業」做連結，卻忘了思考「自我的本質」。而因為這番談話，也讓我決定不要一直仰賴寄宿家庭，在第二個月後便搬出去，用我的雙腳和雙眼去好好體驗西班牙媽媽口中所謂的「生活」是怎麼一回事。

此時，我才真正開啟一段自我探索、體驗人生的旅程——第一次在國外到處撕路邊的租屋資訊然後瘋狂打電話給房東，但因為西文太爛還被當作瘋子；第一次和世界級音樂家到他家的酒窖博物館一起喝酒、唱歌跳舞到天亮，甚至還受邀到他的萬人演唱會上擔任嘉賓；第一次和藝術老師到各個堡壘、教堂、美術館學習如何看懂建築藝術、世界名畫與街頭藝術；第一次遊走在一個城市間，因為它的美而捨不得搭乘大眾交通工具……。

我這時才終於醒悟：這個世界還有很多很多「美好的事物」等著我去發現、去體驗，雖然我們的軀殼只不過是靈魂的載體，但如果人的一生只有一次，就不應該是小心翼翼地保護這個生命體，而是要讓它盡情大放異彩，將地球的所有美好事物盡收眼底才是！

圖為《你值得更好的夢想》書封。遠流出版社提供 同時，我回想起小時候堅持找到興趣、不想只當個普通人的初衷，西班牙的熱情融化了我原本封閉的外殼，賦予了我接受人生挑戰的勇氣。

接下來的篇章，我將透過分享每一段在不同國家、不同職場環境親身經歷的小故事，告訴大家我是如何擺脫「自我懷疑」和「自我設限」的匱乏心態，又是如何一路上為了追求目標跌跌撞撞，從一個普通的平凡女生蛻變成夢想的拓荒者。

（本文出自《你值得更好的夢想》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）