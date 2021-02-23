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「做事」達人卻總等不到升遷？職場生態圈你摸熟了嗎

聯合新聞網 / 文．S編（思葒）
圖片來源：Ingimage
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比起做事，更難的是把人做好

我們都知道在職場上最難的不是怎麼「做事」，而是怎麼「做人」。要「做事」，你只需要善用資源、按部就班地努力把工作做好，基本上都不會出太大差錯。但你有沒有發現：有些人費盡心思把事情做好，在公司做了好幾年業績和KPI 都有達標且成績相當亮眼；但無論年資再高，就是輪不到他當管理職，加薪也永遠輪不到他？

這是我在媒體業工作時所注意到的驚人現象。很多資深編輯都在公司裡做了五六年以上，他們對時事有獨到觀察、文筆吸睛受粉絲歡迎，公司網站一大半的流量都要仰賴他們的文章。每次開會，永遠都看得到這些編輯們為了追新聞沒日沒夜趕文章後冒出來的黑眼圈和皺紋，手下帶的年輕編輯總是來來去去，他們仍舊穩如泰山。可怕的是，即使他們工作能力再強，一人能擋十人用，升遷、加薪這兩件事卻一直與他們無緣！

當然原因之一是因為這行的薪水天花板本來就很低，但當我看到其他新進同事融入後立刻就掌握大權，跟著資深同事一起跑活動吃香喝辣時，馬上就知道了其中差異。仔細觀察以後我發現，這些較資深的編輯們會因為資歷關係，時常與其他部門同事起衝突或意見不合，並總是使用命令式來請求他人協助。有些過分一點的人甚至會在會議桌上對其他同事酸言酸語，將平日對工作的不滿發洩在他人身上。

而那些很快就獲得長官青睞的新同事們，通常都笑臉迎人也樂於助人，並且很快就能注意到在這個圈子裡的老大是誰，將他服侍得服服貼貼。只要「討好」對人，自然就能很快被分配到重要工作，不必再繼續打雜。然而他們也不是只會對上司阿諛奉承，而能自由切換不同模式，在部門之間游刃有餘地溝通。這樣八面玲瓏的人通常不需要出太大的力氣，就能在做事時獲得他人的協助或認同。

我自己本身非常抗拒當一個諂媚假面的綠茶婊，但在現實的職場鬥爭之中，這樣的技能的確能讓自己省下不少力氣。但問題就出在並不是每個人都學得了這招，所以在臺灣的職場中總是會碰壁，即使做了一大堆事情，還是很難獲得上頭的認可。此時你可能會疑惑，難道一定要這麼「會做人」，才能生存下去混口飯吃嗎？

我認為與其做個假面人，還不如在工作上和同事真心交流。不說假話也不遮遮掩掩，時時刻刻都保持禮貌和微笑，並在提出任何意見之餘都幫別人留點臺階做面子；不隨便幫別人做事，但選擇在最重要的時刻向他人伸出援手⋯⋯ 等等，這些舉動都能為你贏來好人緣，在職場環境中慢慢建立起屬於自己的生態圈。如此一來，你不管做任何事情都能輕而易舉獲得其他部門的協助和認可，在受到責難時也能輕鬆化險為夷。

圖為《你值得更好的夢想》書封。遠流出版社提供
圖為《你值得更好的夢想》書封。遠流出版社提供
很多剛出社會不久的小菜鳥們會因為不懂察言觀色，不斷踩到主管和同事的地雷變成眾矢之的。尤其剛到職的員工更要特別小心，一開始說話不要過度招搖，或是急於展現能力搶風頭，這些行為很容易讓周遭前輩對你產生敵意和防備心，害怕你搶了風采而不願意教你更多東西。不管你的能力再好，都不要在剛進公司時一次亮出底牌，而是先專注於把人做好，贏得大家的信任與好感之後，才有機會獲得更棒的工作機會，懂得「先做好人，才有好事可做」的道理。

（本文出自《你值得更好的夢想》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）

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