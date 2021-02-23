拒絕在社群資訊海裡游泳 她意外踏上個人品牌旅程

意外踏上經營個人品牌的旅程

無論是在墨西哥、西班牙還是在臺灣的工作中，我一路上不斷累積了創業所需要的各種軟硬實力；也因為在開始接案前早已做了功課，沒多久我就接到了兩三個社群顧問與社群代操的案子。開始接案人生後，我的時間如當初預期變得更加有彈性，這也讓我更能自由地投入心力在寫文章、投稿上，並同時飛快地經營著我的Instagram。

一切事情都朝向當初預期的方向走去，我成為一個遠距的自由工作者，慢慢累積和打造不同的多元收入組合，但我卻沒0有感到特別開心。在面對業主的過程中，我還是必須迎合各個品牌和企業的方針操作社群，讓我內心深處的創意靈魂仍然被關在牢籠之中。當我甩掉一個老闆之後，面對的卻是更多的老闆。

一個月後，我意外地第一次以自媒體身分收到了語音直播平臺的邀約。他們因為看見我在社群和網站上分享的職場學，希望我能以自媒體的身份在該平臺擔任駐站DJ，將這些文字用聲音直播的方式傳遞給更多人知道。當時的我其實非常猶豫到底要不要接下這個案子，因為我從來都不覺得自己的聲音好聽，也不知道要怎麼做直播，更何況他們還要求每天必須要開播至少一小時。

當我猶豫不決時，經紀人對我說：「其實妳的網站文章就已經是現成的直播稿了呀！而且也不用每天都一定要分享有意義的內容，有時也可以隨意閒聊就好。」於是我鼓起勇氣接受挑戰，而我也沒有想過這個挑戰成了我人生的另一個轉捩點，甚至是經營個人品牌的開端。

第一次按下「開始直播」的按鈕前，我真的心跳加速到不行！我等等結巴怎麼辦？都沒人進來聽怎麼辦？粉絲都沒反應的話怎麼辦？如果大家提問我回答不出來，又該怎麼辦？心中的恐懼讓我產生了各種腦補。但沒有想到在開播的第一個禮拜，我馬上就累積了很好的成績，幾乎每天都能達到即時在線人數的前三名，沒多久便成為眾多DJ 之間討論的對象。

做直播的這兩個月以來，每一天我都要求自己花費三個小時準備當天的內容，堅持高含金量的產出。因為我希望能把握這短短一個小時帶給聽眾們滿滿的收穫，而不只是消磨時間、虛度光陰。在這裡我也馬上累積了一群每天晚上十點準時等待我上線的死忠甜甜圈（我的粉絲暱稱），和大家分享所有我在書中和人生中所獲得的人生哲學和創新思維。直播間裡的大家也形成了獨特的生態圈，在這裡交流彼此的經驗和想法，互相腦力激盪、一起學習成長。雖然我在這裡養成了一批鐵粉，但也發現這個直播平臺能帶進來的人流有限。其他的駐站DJ 可能把這裡當作下班後的業餘小天地經營，但我卻是以社群行銷與創業的角度在經營每一個平臺。

我開始評估自己每天花費這麼多時間在這個平臺上，這樣的投資真的划算嗎？同時，這群鐵粉的凝聚力也成了我轉變創業方向的驅動力，他們讓我意識到：我其實更適合做自媒體，以個人品牌做為一人公司的基礎。在經營Instagram 的過程中，我也認識了許多和我一樣剛開始創業或剛開始經營IG的創作者。我很喜歡和他們交流彼此的想法，在和創作者們談話的過程中，總是能學到不同領域的專業知識；但我也觀察到：這些新興創作者們雖然擁有很強的創作力，大家都很會做圖、很會寫文案，卻因為缺乏「社群行銷能力」，而讓自己的好內容被埋沒，無法在社群上有效擴散出去。

這個現象讓我想起過去在媒體業工作時，每天都在社群資訊海裡游泳，被一堆垃圾資訊、垃圾新聞、垃圾廣告給汙染眼睛和大腦，甚至還會有很多標題黨騙點擊的貼文。當時站在製造訊息的媒體端，每個人都在搶奪閱聽眾的注意力，即使我對於這些洗版的無用資訊洗版感到厭惡，但面對龐大的流量壓力也只能屈服。

圖為《你值得更好的夢想》書封。遠流出版社提供 而面對創作者們所產出的這些優質內容，令我開始萌生了成為「專屬內容創作者的社群顧問」這樣的想法。於是我決定離開直播平臺，利用自己社群行銷的專長來讓大家的內容被更多人看見。如此一來也許就能改變資訊傳播的生態，讓閱聽眾們在社群上衝浪的同時，也能吸取對自己有幫助的知識、同步學習。而這樣的信念，也成了我工作室最終的願景。

（本文出自《你值得更好的夢想》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）