離職前必看！七件最重要的小事 這段時間才更要「皮繃緊」

在猶豫是否要離職時，應該要與自己對話，從自己的內心出發去考量，再決定是否要離職。接下來則要提醒大家，在提出辭呈之後也不能夠忽略的一些小細節。很多人在等待離職的這段期間，會因為太興奮或是太鬆懈，就開始擺爛、什麼都不做，一副什麼都與我無關的態度；又或者是受委屈壓抑太久，而帶著報復心態過日子， 但其實這段時間才更是「皮要繃緊」的時候。

因為有些個性比較傳統的主管，會拿著放大鏡檢視即將要離職的員工，更偏激一點還會故意處處刁難，甚至會把你發放邊疆冷落你。人總是對「最後留下的印象」感到特別深刻，一旦在最後一刻出包或形象崩壞，前期所累積的努力與成績全都會毀於一夕。除非你自認和公司上下都相處融洽，且確信老闆、主管或同事絕不可能這麼小心眼，否則千萬要照顧好這些小細節保護自己，確保你直到最後一秒都能在職場上留下完美印象，安全地全身而退，同時為未來求職和轉職鋪路。

1.白紙黑字確認真正的離職日

流動率過高的公司員工總是來來去去，常常會面臨人手不足的窘境。面對這樣的情況時，許多公司主管都會採取「裝傻」戰術，一旦聽到員工要離職，就各種轉移話題、各種文不對題；然後一個小時面談下來，你還是聽不出來對方到底是要留你，還是已經默許你離職。

在準備和主管約面談提離職時，請記住你只有一個目的——那就是親耳聽見他Say Yes ！並告訴他你預計要離開的日期。當你達到目的離開會議室後，更要發一封正式信件白紙黑字地寫清楚到自己做到幾月幾號為止，至於這封信應該要寄給誰、CC給誰就端看公司規定。

2.仔細確認交接事項

提出辭呈後，請務必主動向公司確認何時要開始準備交接？除了一一列出你的每日基本工作項目，還要盤點手上其他特殊的專案，分成「即將進行」以及「正在進行」兩種類別，清楚列出後和主管確認每一項工作項目要分別交接給哪位同事。

值得注意的是一定要「主動」確認。如果一直沒人告知你離職前該準備些什麼，可不要傻傻地等待。不少主管本身並不擅長處理人事問題，也不是每間公司的流程都這麼透明，如果遇到這種情況還被動地等人通知，拖到最後一刻什麼都沒有交接到，可是會害自己走不了的。

3.清空私人文件，打包作品集

如果你的職業是行銷人、設計人或是任何需要「作品」的類別，當你知道確切的離職日期後，就能夠開始慢慢打包自己的作品集，為後續的求職做準備。打包作品集並不是要你複製、備份公司的成品並佔為己有，而是截圖、拍照並記錄那些屬於你的創作成果。例如，假設你是社群行銷人，除了後臺資訊不能隨意對外公開、有可能觸法以外，可以選幾篇你成效比較卓越的貼文，將前臺的成效截圖下來；假設你是甜點設計師，也可將你的甜點作品一一拍照，匯集在簡報檔中做為未來求職使用。

一定要懂得分辨什麼是能帶走的資料、什麼是不能帶走的資料，不要糊里糊塗地將公司的機密文件外洩出去，否則有可能吃上官司；也要小心有些職業或產業類別，並不允許隨意將公司文件截圖或複製──以上這些打包作品集的行為，都要建立在公司許可的情況下。

再來就是要記得清空私人文件。有些人因為長時間使用公司電腦工作，習慣連私人事務都用公司電腦處理。我通常在離開前一個禮拜就會開始慢慢清空，徹底檢查每個資料夾或信箱是否有不小心遺留私密資訊，確保資訊安全。

4.計算還剩下多少天特休

有些公司在安排休假上會比較有困難度，此時我會建議在你計畫要提離職時就事先安排好休假，免得距離離職日太近，損害到自己排休的權益，到時只好將這些假期換成現金。對有些人來說，換成現金並沒有比較划算，畢竟特休、年假基本上都是「有薪假」，因此最好要問清楚人資正確的計算方式，以免吃虧。

5.清算與公司之間的財務糾葛

這可說是最多人會忽略的小細節。離職就像是分手一樣，最好是兩不相欠。無論是勞健保、加班費還是獎金福利，一定要結算清楚。另外有些公司請款的程序較繁瑣，如果有代墊款項，也別忘了提前請款報帳，不要認為只是小錢就將就幫公司墊錢，公司該給你的就要去爭取。

6.向主管提出未來合作的可能

若你接下來的求職方向仍屬同產業，或是要轉職成為自由接案者，未來仍有機會會需要公司的資源，可以大方向公司提出未來相互合作的可能性。我身邊幾個自由接案者朋友也都曾接過前公司的案子，而我當初在提離職時，也和主管討論過未來公司若有特殊的社群專案需要協助，可以外包給我。如此一來在公司有需求時，也會第一時間想到你這個人選。

圖為《你值得更好的夢想》書封。遠流出版社提供

7.有禮貌地退出群組

在這個數位時代，幾乎90% 的工作都會使用私訊軟體加群組來討論公事，所以就連「退群組」這件事都變成一個不容小覷的學問。建議離開前無論這些群組中是否有重複的相關人員，都還是要禮貌性向該群組的領導人特別打聲招呼，並簡單留下一段感謝同事的話。好好道別之後再退出群組，可別一時興奮就一聲不響地瘋狂退群，這樣很容易給別人胡思亂想的空間，造成不必要的誤會或臆測。只要將該有的禮貌做好，未來在業界走跳都還能持續保持聯繫或合作。

（本文出自《你值得更好的夢想》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）