「不管分開多久都還是在意」關係心理學：為何前任有交往對象 會悶悶的？

以為已經釋懷了，為何在看到前任有了對象，心裡還是會感到煩悶？

IG一滑，發現他換了一張頭貼，身旁一個女孩摟著他，兩人笑得很開心，你眉頭一皺，又一不小心手滑，點進他的 FB。說服自己想看看他最近過得如何，其實是想看感情狀態那一欄，他是不是放上了個你不認識的名字，又是不是，最近的照片tag了哪個你沒印象的女孩。

和前任分手很久了，你曾經以為，自己已經不再想念，即便朋友無意間提起他的名字，你也可以談笑。但是，你始終想不透，為什麼今天看見他有了新的交往對象，心裡卻止不住煩悶——既然真的不愛了，又何必會在意呢？你問自己。

為什麼，我們難以面對前任擁有新的對象？

曾經赤裸袒露自己，讓你無法承受對方無視

「其實這個人 已與我無關 翻他的臉書 翻得這麼晚 不過是我手指頭 自作主張的壞習慣 」——田馥甄〈這個人已經與我無關〉

有一種可能，是你依戀著對方，於是在他之後的任何交往與接觸，都只是為了尋找與人的連結，來彌補你和前任間斷掉的聯繫，而在看見前任真的有了新對象，你才終於知道自己還留戀著。美國心理治療師 Jeannie Ingram 表示：「在我們對某人付出真心，或袒露出最親密的一面後，一看見前任，就會因為自己被取代、漠視而感到十分難受。」

而婚姻治療師 Lynsie Seely 則解釋：「即便你和前任分手已久，你也認為自己應該走過了，但是悲傷仍舊會持續，你正在面對的是過去尚未處理完的悲傷。」

在分手之後，你逼自己要好起來、要趕快脫離依戀對方，但其實你根本沒有給自己時間消化，也來不及思考問題到底出在哪裡，於是隨著日子一天天過去，能笑了，能愛了，但是在與前任之間，還有一塊應該照顧的心情沒有做到。

除了悲傷，還有隱隱約約的害怕，害怕曾經與他如此親密的過去，現在對他來說毫無意義。《我的貓不會叫！（關係頓悟）》一書的關係專家作者 Kevin Darné 表示：「愛的反面不是憎恨，而是冷漠。⋯⋯無論你是否滿意現在與另外一人的關係，當你看見前任在新對象面前笑得如此開心，你會疑惑，為何他當初跟自己在一起，並沒有笑得像現在這樣？」

你付出了這麼多的時間去經營，想要讓這段關係持續下去，但是並沒有成功。而這時前任帶著新的對象出現，就像在提醒你：過去的關係是「失敗」的。

但是有另外一種在意，是因為你自己，而非因為前任。英國婚配企業 Luxury Matchmaking 的創辦人 April Davis 表示：「有些人喜歡對方仍舊對自己有感覺，即便知道自己並不會回頭，但這會讓自己感覺是被需要的。」當對方獨身一人，你會感覺他始終在那邊等你，但是當看見前任找到新戀情，將會切斷你的幻想。

該怎麼做，才能停止在意他？

如果前任有了新對象，而你心中的檻始終過不去，或許你可以試試看，朝這三個方向思考：

對方有新的人，不代表你很差

我們難免都會有比較心態，所以會不自覺拿對方和自己比較，認定一定是自己哪裏不夠好，才會走向分手，但是你必須停止這種想法，一段關係的結束，是因為你們兩人之間有解決不了的問題，所以若又開始去比較誰好誰差，會讓你更難以從前任的陰影中走出。

新關係不會抹煞你們的回憶

曾經親密的回憶，會不會因為各自有了新對象，就被輕易取代呢？其實，對方或許也跟你一樣，不想被遺忘。要記住，沒有什麼樣的感情能夠完全去除過去的回憶，只不過不會再輕易想起而已。所以，你們都還共有那段曾經，不需要與誰訴說，不需要刻意忘記，藏在內心就好。你需要去接受，再多回憶現在都只能放在彼此心中了，這樣，也才能往前繼續走。

關係不是比賽，沒有輸贏

許多人都會擔心分手後，對方會比自己更快交到男女朋友，然後認為更快走進下一段關係的人，就代表完全走出分手的痛、再也不在意對方，藉此證明自己勝利，把自尊心當作賭盤。但其實我們心裡都知道，關係裡從來就沒有誰輸誰贏，也因此對方找到新對象，並不意味你就是一個輸家。

當你能接著上面三點重新思考，我們希望你能花一些時間消化過去的悲傷，不再責怪自己，學會釋懷，不要用對方的行動當作評估自我價值的依據。接下來，將關注前任的力氣，轉移到自己身上。

那麼也許在分手之後，面對他的新戀情，我們都能更加自在、心無芥蒂地真正祝他幸福。

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