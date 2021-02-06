「你不生氣嗎？」我問K，K睜著像小鹿一樣的眼睛，有一點難回答我的問題。好多話像是梗在喉嚨，K說不清楚，只知道心裡又苦又難受卻難以表達。K一開始因為工作上總是被剝削，同事很愛動不動就推工作給他，老闆很常要求他假日工作，超時的負荷加上情感的孤單，是K尋求成長的契機。

細探之下，K有個酗酒的父親，每次失意喝酒就是發酒瘋，總是抱怨人生很難，誰誰誰欺負他，滿載的憤怒不時倒向K的母親與弟弟身上。後來母親離家出走，留下K與年幼的弟弟，他們唯一能做的，就是更為安靜與乖巧的生活，自己想辦法照顧自己，否則隨時都可能「驚動」酗酒的父親。

K以為好好安靜乖巧的做事，就是最正確的生存之道，卻一直在恐懼與委屈中，不斷失去自我的力量，也喪失在人際中的話語權，成為標準「Yes, sir」人。

從小吃美而美長大的我，印象很深刻的是這類早餐店很愛貼「莫生氣」。

「人生就像一場戲，因為有緣才相聚，相扶到老不容易，是否更該去珍惜，為了小事發脾氣，回頭想想又何必….」

但「生氣」的情緒之所以存在，卻具備重要心理意涵。

一個有能力生氣的人，通常代表他還具有自我意識，並且會為自我發聲。

一個有能力「好好表達」生氣的人，通常代表他界限成熟，能保護自己，也能尊重他人。

好好表達情緒，而非讓情緒取代理智的情緒化表現，才能造就彼此尊重與舒服的互動。

憤怒，是陽性的內在歷程，幫助自己劃分界限，有力量地表達「自我」。

哭泣，是陰性的內在歷程，幫助自己溫柔釋放，有力量地滋養「自我」。

一陽一陰的平衡內在，不會因太多憤怒而演變成暴力，不會因太多哭泣而總是委屈。

無法好好生氣的人，往往是身邊有太強勢的聲音，導致不生氣是一種生存機制，但長久下來只能是不斷壓抑自我，遇到事情就容易哭哭啼啼，覺得自己既無助又軟弱，而生活又不斷被他人入侵，總是有人進來「指導」、「要求」，剩餘的選擇只有「討好」、「妥協」，無法為自己的人生真正做出讓自己滿意的選擇。

親愛的，好好聽懂自己的生氣，好好用適切的語言來表達你的生氣，你會因此發現，人生輕鬆許多。

（本文出自愛心理 生不了氣的人，也保護不了自己》，未經同意禁止轉載。）