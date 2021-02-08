心理師看北漂青年的心苦：如果我有一座新冰箱

「如果我有一座新冰箱」為110年學測作文題目，看似簡單的題目卻藏著許多不同的想像。在題目中的說說明為-冰箱可以很滿，可以很空，當你打開冰箱，通常想尋找什麼？又看見什麼？假如有一個屬於你的新冰箱，你會有怎樣的想像？冰藏什麼（虛實皆可）會符合你所期待的美好生活？

這對一個學心理的我來說真是太有溫度的引言了。我們常在諮商對話中去談到過去中所發生過的事情，當然也會對於現在還有未來有一些適度的探索。而我經驗中的北漂青年也有這樣想像中的新冰箱。

對於小亦（化名）來說，從大學之後就北上讀書，甚至就業，一天三餐外食的生活已經習以為常。冰箱，想到的就是老家裡那貼滿帳單還有磁鐵的畫面，而每一次回家，母親都可以在這個冰箱裡面變出一道道美味的佳餚，這對小亦來說是個回家的日常，但卻是離家後的不尋常。而常常在想的事情是，如果在外地有一個屬於自己的房子，有一個自己的廚房和客廳，當然也少不了冰箱，這個冰箱是不是可以變出許多佳餚，但好像知道的事情是讓這個停留在想像就好，因為成真了，不一定就那麼美。

想像中，那個冰箱裝滿了親朋好友種的菜以及自己買的私藏品。想像中，那個冰箱一打開會看到五花八門的袋子，有紅色還有綠色，也有彩色的。想像中，裡面要裝著一些家裡面親手做的，或者爸媽買的東西。想像中，那個冰箱會散發出獨特的味道，也說不上來那是什麼，可能就是所謂的家鄉味吧。想像中，當碰到冰箱的東西時會感到一種心滿意足。

而小亦在這樣的言說裡面講著自己想家的念頭，但更多的是心裡回不了家的感受，而這不只是搭車回家就好，而是回家後 不知道怎麼靠近家人的一種內在衝突。而這是北漂青年很常有的狀態，也就是漂流久了想回家，但心卻很難回家。而我認為這是重要的警訊，如果你有類似的感受，那我強烈的建議：

1. 梳理自己想家的念頭和感受

試著給自己空間（比如在一個沒有其他人的地方，或者是對著冰箱想像）好好的想念。這時候如果有個人可以陪著去傾聽你的感受也很好。

2. 回家後好好跟自己以及家人在一起

回家之前想兩個要跟家人相處的方式（比如，這次要跟媽媽講一個話題、跟爸爸玩一場麻將）。回家後則試著執行這些動作，但也告訴自己不要急，想一個人或者休息那就跟著心意走。

（本文出自看見心理心理師看北漂青年的心苦-如果我有一座新冰箱，未經同意禁止轉載。）