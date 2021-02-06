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「換場繼續拚」想到過年，你心累了嗎？

看見心理 / 文．曾欣怡 Tseng 諮商心理師
中新社
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過年快到了，但想到整個過年假期要回家，在婆家面對各種人際間的送往迎來，你是不是還沒放假，心就累了。不過會有這種感覺，不代表你是逆媳或不肖子，可能是因為你面對的是大量的情緒勞動。

情緒勞動是工商心理學的概念，講的是為了工作的目標或需要，需要以表情或肢體動作，公開表現出需要的情緒。比如說，空服員或者客服人員就算面對態度很糟的客戶，在公司以客為尊的規定下，你還是要強迫自己保持親切的微笑，溫和地和對方溝通。或者社工為了和服務對象建立信任關係或刺激成長，而必須表現出正、負向情緒或抽離情緒。這些都屬於情緒勞動。

當情緒勞動超過你的承受範圍，一開始或許你還可以撐出笑臉來面對客人。但是，當你持續累積情緒勞動，你心理的肌肉就像身體的肌肉一樣，累積了過多的肌酸沒有代謝，於是會開始覺得自己的心理彈性越來越少，情緒彷彿要被榨乾、消磨殆盡，覺得內心越來越枯竭、越來越疲乏。盡最大的努力去硬撐，也只能僵著臉、讓自己的情緒麻痺、只求把做工作做完就好，根本沒有辦法再擠出情緒了，那麼你可能就要注意，或許你已經面臨情緒耗竭了。而情緒耗竭的結果是工作疲乏和職業倦怠。

雖然情緒勞動和情緒耗竭是工商心理學的概念，但是借用來解釋生活中的經驗，其實非常貼切。以職業婦女來說，除了工作上期待女性角色要獨立又配合，另外身為媽媽、太太、媳婦、女兒等不同角色，也要在不同角色間切換和情緒勞動：順從長輩的指點、體貼先生的工作壓力、關懷孩子的生活挫折…等，在各個角色的轉換和情緒勞動累加下，常常疲累的失去了自己。

尤其是最近快要過年了，許多女性一想到過年要去婆家面對一整大家族的互動，只是換場繼續拚，還沒放假心就累了。除了體力活的年夜飯、打掃、各餐準備，早上還不能睡晚以免被長輩叨唸外，最難應付的就是和長輩相處、親戚互動，以及面對被問感情、問婚姻、問生子、問育兒、問工作、問薪資的關心轟炸。

因為被問了這麼多，雖然心中滿滿的白眼，但還必須提起情緒、裝出不知情的眼神或笑臉、控制好口氣、維持溫和音調、拿捏詞彙，尷尬的、笑笑的、委婉的解釋或帶過。好讓公婆長輩、或親戚、或訪客，感受到你表現出符合女性或晚輩該有的禮貌、溫和或體貼。要撐起情感、表現出這麼多的樣態，情緒的勞動是很大的，這也是為什麼過年假期不但沒有放鬆的感覺，反而更累、覺得都快要情緒耗竭了。

但為什麼有些人面對這麼多情緒勞動游刃有餘，但有些人就很容易感到耗竭呢？

差異在於對表現出那些被期待情緒的認同程度。因為情緒展現的是一個人內在的真實狀態，它牽涉了你的內在價值、以及對危險、威脅或羞愧等的脆弱感受，所以當外在環境期待你表現出來的情緒，和你內心真實感受差異很大的時候，就會造成情緒落差。

而你為了配合表現出被期待的情緒，就得花費很多心力，去調整內心真實感受的不一致。因此情緒落差越大，情緒勞動越大。而價值觀差異越大，越容易情緒落差 (過年就是媳婦要來幫煮vs.一直煮累死了幹嘛不直接買回來吃 )。或者長輩覺得詢問婚姻是關心，但晚輩覺得是壓力，也會產生情緒落差。若面對的情緒落差過大、或得一直調整心力的時間過長超出負荷，那麼你的內在情緒資源就會漸漸枯竭，而導致情緒耗竭。

面對枯竭的心，試著讓自己有喘息的空間，幫自己安排放鬆的時間，讓心理肌肉的疲乏可以獲得紓解，好好的照顧自己。

（本文出自看見心理想到過年，你心累了嗎?，未經同意禁止轉載。）

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