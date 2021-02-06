發展辦公室戀情前必讀！五項測驗檢測你的戀愛壓力指數

職場上，男女同事、客戶朝夕相處，若要說全無情愫可言，這是說不過去的。然而職場如戰場，若是沒把情愛關係搞定，有時候也會變成生涯發展的壓力源。在台灣被喻為「成長之母」的吳娟瑜老師，在其新書《想法一改變，壓力就不見》提到，一般而言，上班族若沒處理好愛情，可能有如下的壓力：

辦公室內戀情：

已婚者：在有婚約的情況下卻愛上同事或主管，結果，因為給不出承諾，雙方糾纏不清而無心工作。

未婚者：有鑑於有些公司嚴禁同仁之間談戀愛，結果雙方害怕被發現而閃閃躲躲；有時因為鬧分手，結果在辦公室內相處起來很難堪。

辦公室外戀情：

狀況1：不管已婚或未婚，由於戀愛關係沒有處理好，致使對方不甘心，於是一不做二不休，持續連環叩到辦公室，甚至衝到公司來大鬧。

狀況2：也有可能自己沒有「愛情自主權」，當被迫分手時，一時焦慮難過而在辦公室。

在職場上的情愛關係，如果處理得當，絕對是對工作有加分作用。找對愛情伴侶需要有五大「對」的條件：

⑴ 在「對的地方」認識的伴侶比較單純

例如：讀書會、好友的聚會、成長教室、登山社等。（切忌賭場、酒吧、舞廳、夜店等。）

⑵ 在「對的時間」認識的伴侶比較單純

例如：光天化日下，可以腦袋清醒、眼睛明亮地對追求者察顏觀色。

⑶ 由「對的人」介紹認識的伴侶比較單純

例如：雙方共同認識的人，因為各有深入了解，介紹起來會順利多了。（切忌在不相熟的場合，因為有人瞎起哄而湊成一對。）

⑷ 在「對的話題」下共同成長會比較長久

例如：從分享開始，從請教開始，談得多，挖得越深，會知道雙方是否合適。（切忌只聊些吃喝玩樂之事。）

⑸ 在「對的關係」下互動會比較尊重彼此

例如：先從「友誼關係」到「伴侶關係」；先從「眼神探索」到「牽手感覺」，再到「身體接觸」，在循序漸進下，雙方的感情是有互信互愛的基礎。（切忌一開始就是「性」的吸引，因為當生理感覺掏盡之後，爭吵也將開始了，這是由於彼此不夠了解而耐心不足、缺乏信任。）

不要小看這些上班族的情愛關係，不管是一時情不自禁，陷入愛情漩渦；還是因為對方死纏活纏，最後被迫在一起。這些在初期是纏綿悱惻的愛戀，最終卻成為反目成仇、惡臉相向的交往，是上班族的大忌。

圖為《想法一改變，壓力就不見：化解九大壓力源，重獲幸福情緒》書封。時報出版社提供 當愛情來的時候，出於雙方有了如上「對」的相處經驗，那麼將彼此鼓勵，在工作上更精進，碰到有挫折時也多了一位關心、聆聽、引導的好伴侶。記住，職場上你要的是一個可以相互扶持、共同成長的伴侶，絕不是「化助力為阻力」的愛情殺手。

（本文出自《想法一改變，壓力就不見：化解九大壓力源，重獲幸福情緒》，時報出版，未經同意禁止轉載。）