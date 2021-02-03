「走得久，是因為還能心動」給伴侶「7日建立深度親密感」挑戰

給夫妻、情侶的七日建立深度親密感挑戰：成熟的愛都需要經營，交往越久，就越要捨得為彼此花費時間和精神。

和另一半走得久了，因為種種原因，你發現你們之間的性生活頻率也逐漸下降。你可能心想，也許很多伴侶都是這樣吧？也許交往久了，有其他更重要的事也說不定？

這些聽起來好像合乎常理的解釋，卻有點淡淡的感傷。畢竟，性是連結兩人親密關係的重要方法，也是讓你們感覺到愛的美好時刻。想找回當初那種心動的感覺嗎？《HUFFPOST》上一位長期研究情感關係的作者 Emily MacInnes 提出了「七日親密挑戰」，也就是要與你的伴侶相互承諾在整整一週中，每天都有親密行為！

Emily指出，你們要有的共識是，這一個星期中，性將是彼此間的頭等大事；你們也會在這個過程中，重新體驗一種對彼此的求愛感、冒險精神。簡言之，你將重新愛上這個人，並且建立更深度的親密默契。好了，你準備好開始了嗎？

第 1 天：找到最初讓你們墜入愛河的東西

你會在人海茫茫中只選中這個人，一定是他身上有某些特別吸引你的地方；而你現在還隨時想得起來那是什麼嗎？你會與他墜入愛河，一開始約會時讓彼此都心動的那些動作、場景，你是不是好久沒回去了呢？是時候，在親密挑戰的第一天，去喚回這些東西。

譬如你們初次約會時一起聽的歌、好久沒穿的性感內衣，或者當時會呼喚彼此的親暱性感小名。嘿，雖然好像有點彆扭，當你鼓起勇氣這樣提議的時候，你會發現他其實也很想念。接著，你們會有一場想念已久、充滿戀愛感的性愛。

第 2 天：探索你從未嘗試過的性幻想

接下來，你需要採取一個邀約──告訴他，你心裡想過好久的性幻想，而且你期待與他一起完成。由於幻想通常被我們悄悄放在心裡頭，不會輕易與他人分享。於是，當你今天發現自己可以對伴侶開口，並且你們能付諸行動，一起去完成它；即使沒有很完美也沒關係，你已經在過程中得到很大的安全感。

你知道他原來可以是珍惜你內在渴望、滿足心願的那個人。你知道你就是愛著這樣的他。

第 3 天：保持你的自發性，今天讓我為你主動

來到第三天，你需要告訴自己，積極一點，去做點什麼吧！譬如在意想不到的時間，突然給他一個驚喜－－你心裡很清楚，他最喜歡的是什麼，而你就是那個能夠取悅、滿足他的人。你也可以在早上起床時，悄悄地撫摸他的敏感帶，俏皮地在他耳邊說，嘿，今天早點下班。

你不同以往的主動，將燃起對方的新鮮感，以及備受關注與愛護的虛榮感；準備好，你們將有一個火熱的夜晚。

第 4 天：嘗試不同姿勢，保持兩人的熱度

到了第四天，你已經在挑戰的半路！為了保持兩人之間的熱情，可以在這時候提議來點不同的性愛嘗試。譬如你們過去總是很習慣某種前戲開場、經典傳教勢，也很能投入其中；然而，那就像你們的親密儀式，才開始十分種，你就知道接下來要幹嘛了。

久而久之，你當然也就比較不會那麼期待一切發生。所以，來試點別的吧！不用很難，在前戲時加點沒有過的小動作、主動提議你想要的性愛體位，你們都能感覺彼此正在一場愉快的遊戲當中。

第 5 天：走出臥室，體驗更大膽的性

這天，一起在臥室外面選個地方做吧！無論是客廳、浴室、廚房，還是汽車......，光是這樣想的時候，你心裡已經興奮不已。這打破你們過去習慣的形式，你將在完全不同的環境、燈光下凝視你的伴侶，而你或許也會因此發現到他全然不同的、性感的樣子。

當然，這樣的挑戰，也正在創造你們之間更豐富的親密回憶。然後，你們會想嘗試更多，並且對彼此總是有更多的期待。

第 6 天：計畫一場約會之夜，你是我願意花一整晚時間的人

接近挑戰尾聲時，希望你們可以一起規劃一次約會之夜。它可以很夢幻，去找一間你們平常不太會去的餐廳，有一頓質感的晚餐；它也可以很簡單，但你們知道都是彼此最喜歡的形式。這個過程，主要像讓你們彼此間可以感受到自己被重視，以及你原來很喜歡這樣慢下來感受生活的時刻，而你們好久沒這麼做了。

此外，約會之夜也是一場奢侈的前戲──你們正告訴彼此，你就是那個讓我願意花一整晚時間戀愛的人。回家以後，我們會有一場很棒的性。

第 7 天：聊聊天吧！這週過後，我們期待什麼樣的性生活？

最後一天，試著在性愛結束後，邀請彼此一起坐下來聊聊天。可以聊這一週以來的感覺，你最喜歡親密關係裡的哪個部分？有什麼心願，還想要一起完成？不論是正向的或希望改善的，你們開誠佈公，彼此對焦，是為了有更深度的親密連結。

透過枕邊對話，將能建立你們內心的性自尊，也可以讓你覺得更自在、減少獨自煩惱的時間。對啊，性是為了讓你更快樂。而你們從此知道你們有能力讓彼此快樂。

性對於伴侶的重要性，包含紓解壓力、增加幸福感、提升自信、睡眠品質，以及它能建立你們彼此間愛的語言；你們在臥室內越是合拍，在臥室外也就越是親密。能讓身心靈都同步得到照顧與提升的秘密，就在這七天裡了，而你們還不開始行動嗎？

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「走得久，是因為還能持續心動」給伴侶的「七日建立深度親密感」挑戰