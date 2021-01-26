老闆永遠是對的？面對三種情障老闆你該….

「客戶永遠是對的」、「老婆永遠是對的」，這是我們耳熟能詳的說法，甚至有的主管以「部屬永遠是對的」來經營辦公室文化。不過，如果說「老闆永遠是對的」，你能在第一秒內點頭承認嗎？礙於薪資、礙於權威，多數人對老闆是唯唯諾諾，然而老闆就不會犯錯嗎？老闆的情緒反應就一定要照單全收嗎？

當你看到老闆在摔電話，當你聽到老闆在會議室怒罵經理，沒錯，其實老闆的人格不盡完善，老闆的情緒不如期待，但是因為他是老闆，他是統管公司的人，於是大家讓他三分。替你的老闆打分數(0～10，0代表老闆「絕非如此」，10代表老闆「絕對如此」。)

1、目中無人(0～10)

情障老闆不認為部屬會有什麼高明的建議，「如果你厲害，你還會留在我這裡屈就嗎？」情障老闆是這樣看待員工。

2、口不擇言(0～10)

情障老闆容易失控，有的是生理機制造成，有的是因為從小沒有學到正面的情緒表達，因此往往衝口而出，不管員工或客戶的感受。

3、身不由己(0～10)

情障老闆有的真有精神疾病，但是個人缺乏病識感，所以沒有接受治療。有的有治療，卻自行斷藥或酗酒，以致衍生更多後遺症。通常不明究理的員工，為了養家餬口只好忍氣吞聲，殊不知天天惡言相向的老闆「原來是生病了」。

碰到不認錯的主管

在台灣被喻為「成長之母」的吳娟瑜老師，在其新書《想法一改變，壓力就不見》提到一個故事，記得有一回，我在一家企業公司上課時，有一位學員詢問：「我的主管非常情緒化，平常同事和他說話都戰戰兢兢，那天他把其他同事做錯的案子丟到我桌上，還要求我立刻改正。我因為最近三歲兒子感冒，晚上需要照顧而身心俱疲，結果一時克制不了而大聲回問：『你為什麼總認為是我的錯？』」

「沒想到我這麼一說，主管火氣更大，就在同事面前毫不客氣地批評我。過了一會兒，我受不了，立刻跑出辦公室往廁所跑，然後大哭了一場，幸好同事好友來安慰我，勸我回去工作。事後主管發現真的是他弄錯了，但是他沒有來道歉，不過對我的態度比較好一些，目前我心中還存在著不舒服的疙瘩。我該如何自我調適呢？」

詢問的是一位職業婦女，顯然她並沒有考慮另謀他職。因為，對有些上班族來說，若要在一位不懂體恤員工，又經常在公開場合大聲怒罵員工的地方工作，那是絕對不可能的。但是職業婦女有家庭、有小孩，各種金錢壓力極大，加上若要另謀他就，也不是說換就換，一切都需要從長計議。所以，我建議她若公司短時間內不可能更換這位不適任的主管，公司也沒在意他個人情緒對部屬的不當影響，那麼，三個月內或半年內申請換部門或另找合適的職場環境，是必要的思考。

話說回來，如果主管已經改善態度，對她客氣和緩許多，再也沒有錯怪的情形。那麼，「他欠部屬一個道歉」，這件事情是可以把它記在「人情帳」上，至少這位職業婦女還有好同事為她撐腰，還有好家人為她鼓掌，這個公司仍可待下去。

另外，她也需要了解，有些修養不夠好的主管，儘管有公司看重的專業能力，但是欠缺關懷引導的EQ，這是她需要理解的，同時拿捏互動的分寸，減少被波及的無妄之災。當然我也提醒她，下次講話也需要注意，當說出：「你為什麼總是認為我犯錯？」這句話裡「為什麼」、「總是」均屬於批判性的字詞，很容易挑起對方的怒火，尤其自信心不足的人、內心脆弱的人，或EQ不佳的人，往往是無法招架的。建議她試著說：「請告訴我哪裡錯了？這樣我下次可以改進。」

可以回應的老闆

⑴慎重其事請教你

當情障老闆請你坐在他辦公室的沙發椅，慎重其事地請教你的看法時，表示他此刻的情緒OK，你可以據實表達。

⑵問候家人，笑臉迎人

當你一腳踏進電梯，才發現情障老闆正對著你笑，而且問候起你的家人。這時，你可以大大方方地回應，因為─空間小，電梯不是他個人的地盤，還不至於對你造成威脅。

不要回應的老闆

⑴他正大吼大叫

當情障老闆拿著手機，對著客戶大吼大叫，遠遠地看到你，正準備把你叫住時，你最好識時務者為俊傑，假裝沒注意到，儘快轉身溜走。

⑵他正處於恐懼和脆弱

當情障老闆指著桌上的企劃案或報表，對你大小聲，這時你看懂他內心「小男孩／小女孩」的恐懼和脆弱，於是慈悲為懷地「感謝他的指教」，並暫時不語，再伺機而動。

⑶他可能腦功能失常

圖為《想法一改變，壓力就不見：化解九大壓力源，重獲幸福情緒》書封。時報出版社提供 如果情障老闆充滿急躁性格，常做出不當的主觀批判，還有焦慮、憂鬱或歇斯底里地無端生事，這時做員工的你要清楚─你的敵人不是老闆，而是你老闆的腦部功能；由於老闆的腦部功能失常，已經不是你所能理解與改變，在這種狀況下，唯有「辭職」才是最好的回應。

（本文出自《想法一改變，壓力就不見：化解九大壓力源，重獲幸福情緒》，時報出版，未經同意禁止轉載。）