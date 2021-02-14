對的人，就不會讓妳一直覺得自己是錯的

「角子，他在分手時跟我說：『我覺得妳真的不懂得如何愛人』。可是我明明那麼愛他，也好盡力了，為什麼他最後還會這麼說我，我真的有那麼糟糕嗎……」我看著這封傷心的信。

那也許是我們都曾經很愛的某個人，你們曾經很平等，可是不知道從何時開始，他的位置開始比妳高階。好像都是這樣的，當我們越愛一個人，我們就越容易放下過往的堅持。每一次的放下，妳都曾經掙扎，但最後妳說服自己的理由都一樣：也許妳真的還可以更好，而當妳更好，那份愛就會更好。

那是妳經常「犯錯」的一段時光，妳常常動輒得咎，甚至不知所措，因為妳不知道他判斷的「標準」是什麼？他總是有他的道理，那些妳真的很認真地思索過了，卻還是找不到邏輯的道理。後來，妳才終於了解他的「標準」，原來跟對錯無關，他的「標準」一直只有一個：就是把妳變成「他想要的樣子」。

妳很容易就是錯的，因為妳不是他，不會知道他對每件事情的看法；妳永遠都會被責備，因為人心是貪婪的，當妳越努力地想成為一個人想要的樣子，他就會越不知足，越要妳凡事都遵照他的想法。

為了讓那份愛更好，妳在那些指責裡努力調整自己，太盡力，讓妳都忘記也要用同樣的標準去檢查：那個一直在評論妳的人，自己又為這份感情努力了多少？是不是也願意跟妳一樣，那麼虛心地調整自己？！

那個想要改變妳的人，永遠都不會滿意，最後都還是會離開。因為在愛裡總是一味批評對方的人，並不是因為他很完美，而是因為他很自私。他從來都沒有為那份感情付出過什麼，所以他才不會可惜、不會傷心，甚至在最後離開的時候，還可以忍心對妳提出那麼殘忍的指控。

妳真正應該努力的，是找到那個懂得妳的「好」的人，而不是努力去變成，對方會喜歡的樣子。一個懂得妳的「好」的人，會放大妳的優點，包容妳的缺點，一個不覺得妳特別的人，才會在那些細節上為難妳。

而關於我們都渴望在幸福路上遇見的「珍惜」，並不是因為妳總是表現得很好，所以才被珍惜，而是因為他真的懂得妳的「好」，才會將妳好好珍惜。

圖為《一個人也要活得晴空萬里》書封。皇冠出版社提供 那是妳真的很在乎的一段感情，妳不只在裡面受傷，甚至還把他最後的指控，當成了對將來的幸福的詛咒。

親愛的，別將那個無心人說過的任何話，再繼續帶在心上。妳的真誠、妳願意對愛的付出，那些妳在那場愛裡展現過的高貴特質，都是他所萬萬不及。妳一定比他更懂愛，也一定會再遇到一個比他好上太多的人。事實是，他的自大與自私，那些真愛絕對不會成立的特質，才是他給自己所設下的，最真實的詛咒。

終於，妳從那個幻覺裡走出來，就像從一場催眠裡醒來，妳在那場總是被催眠著錯的感情裡，所學到的一件最正確的事情就是：對的人，就不會讓妳一直覺得，自己是錯的。

（本文出自《一個人也要活得晴空萬里》，皇冠出版，未經同意禁止轉載。）