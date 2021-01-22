台中一名女外送員日前前往一家鴨肉店取餐準備外送，但等了許久加上店家優先給現場晚來的客人，因而詢問店家，沒想到店員反嗆她「破查某」、「等你毛長齊了再來說」，甚至到警局堵報案的女外送員，影片一出引起大批網友不滿到店家粉絲專頁留言，外送平台也表示與該店終止合作。

在網路上有人為店家護航，說明店家的辛苦與「沒差那幾分鐘」，也有人為外送員護航，長時間、低薪又辛勞的工作，受氣感誰也不想承受，但是可以想見，在店家的忙碌與外送長時間的等待裡，要總是保有平穩的情緒，是需要很深的修煉。

在這裡我想藉這件事討論：

1.憤怒的人怎麼了？

2.如何面對他人口出惡言？

1.憤怒的人怎麼了？

在這事件中其實有兩種類型的憤怒，第一種：「自戀型憤怒」，也就是自我中心感強烈，當自己的順序被打亂、被評價，當他人的對待方式讓你感受被質疑時，就容易勃然大怒，甚至會口出惡言的攻擊對方。經常出現「自戀型憤怒」，通常在人格上並不完全成熟，容易唯我獨尊，並且貶低他人，也常在闖禍後由他人來收拾殘局。

網紅世代基本上就是個自戀世代，追尋著群眾的眼球與關注，當你被需要、或感覺到自己有聲望，極容易引發一個人內在渴望高人一等、與眾不同的自戀需求。坦白說，網路世代的憤怒發言，已經有越來越多這種自戀型發言尋求關注、討拍與貶低他人，也似乎成為理所當然。

2.如何面對他人口出惡言？

你說，憤怒的人最怕什麼樣的人？

不是比他更憤怒，甚至可以玉石俱焚的人，而是平靜無波的人！

口出惡言的人，希望看見的，是對方表情上的「羞愧」與「恐懼」，當你隨之起舞，就會被視為「見笑轉生氣」，不只跟憤怒者相同檔次，甚至比他更低，會讓憤怒者更為亢奮，更多口出惡言。

可以平靜無波的看著對方，意味著你不被對方的情緒影響，因為對方一點都影響不了你對自我的評判與價值，你的平靜，反而贏得敬畏，你的平靜，喚醒對方的羞愧，有了羞愧，對方就開始出現「自知之明」，因此得以自我反思。

還記得我在印度「佛陀腳印之旅」時，短短看過一部電影在說佛陀的故事，故事大意是這樣： 一位斬殺999個人手指的鴦掘摩，將被斬殺者的手指做成項鍊戴在脖子上，滿一千人才能讓自己解脫，就在最後一隻手指，他猶豫了，因為必須要砍殺自己的母親，而此時佛陀前來，無懼地走向他，對他說：「你要殺了我嗎？」早已殺紅眼執著於解脫之道的鴦掘摩，在此時定格，因為這與他過往殺戮的人們截然不同，那把屠刀因此被丟在一旁，因緣俱足而成為佛陀的弟子。

我只是短暫的撇過這短影片，搭配著英文字幕，當下最讓我震撼的是「平靜的力量」，因為平靜釋放出來的氣場，讓身旁一切生靈和樂安詳，讓所有暴戾之氣瞬間消褪，而更深就這平靜的下方，是深層的「愛」，是看見被蒙蔽的「善良」，是「信任」，是相信在適切的撥雲見日下，每個人的好都能被彰顯。

回到生活中的運用，自我成長，除了要練就不被他人定義自己外，也可以練習不被他人憤怒毀損自己的價值，當你遇到口出惡言的人，你可以做的：

1.同理與關懷：我了解你的情緒。

2.穩定自我不被影響：我知道對方有狀況，不將對方的情緒行為個人化。

3.表達自我或需求：當對方接收到你好的意向，才能打開耳朵去聽你說話，這時在表達需求。

「老闆辛苦了，你們生意這麼好，一定很忙（對方是好的）！我擔心我的客人也很急，吃不到會難過呀（自己是好的），大概什麼時候會好呢？」

為什麼「伸手不打笑臉人」，最重要的心理意涵在於，打了這個「好的存在」，彰顯了自己是「不好的存在」，在人際互動中，如果你對人釋出「好」，通常也會讓人想要維持情緒平穩的狀態，不想造次。

親愛的，情緒管理本身就是一門自我反思與修煉的習題，更是一門修煉看待他人視角的過程，每一次的暴衝與憤怒，都是一次次自我檢視最好的機會，讓這些情緒成為你生命的養分，成就自己成為更具被愛與信任的人吧！

（本文出自愛心理《心理時事》鴨肉店外送事件：談如何面對他人口出惡言？》，未經同意禁止轉載。）