將女兒獻給男友？恐怖母親討好男友背後的心態

2018年，嘉義一名17歲少女與媽媽及媽媽男友出遊，並於汽車旅館休息，沒想到媽媽男友卻趁女友喝醉後對其女兒性騷擾，不僅熊抱她，更將手伸進她衣服內撫摸，一邊用下體猥褻。事後少女向媽媽淚訴，媽媽非但沒有反應，少女甚至發現媽媽曾傳訊給男友表示那天是故意給他機會，讓少女相當崩潰，對此，少女媽媽坦承自己是因為很愛男友，才會答應他這樣做。近日判決出爐，母親男友依強制猥褻遭判十個月。

看了這個新聞覺得心寒，也可以體會少女的痛苦，但我相信很多人會有這樣的疑問是：

明知男友有問題，卻不肯離開甚至讓他對女兒下手，母親是什麼心態？

1.女友的角色大於母親：

很多人都認為「為母則強」，意味著你有孩子要照顧時，會讓你渴望復出，而當你失去力量時，你會想起孩子的眼神與笑容，而讓自己更堅強。但當一個「母親」，更渴望被陪伴、被照顧時，就是讓自己不斷失去力量，需要攀附他人來完整自己，或者純粹攀附他人，我就不用擔心生活，更不用擔心孤單。

2.女兒是我的延伸、是我的附屬品：

加成我在情感關係中的優勢，也就是：你跟我在一起，你有兩個人可以選。聽起來很殘忍，就如同我一直強調的，「無法做自己的人，也不會允許別人做自己」，女兒因此不是一個獨立個體，成為母親私慾下的加值品。

母親並不是很愛男友，而是不能沒有男友。愛與需要，愛是一種自我飽滿的付出感，需要是一種匱乏無助的恐懼感，兩者在心理上有巨大的差距。

與這則新聞類似的，就是少龍仙女班事件，這群將女兒送去仙女班的父母，你可以說是被洗腦了，但在宗教裡尋求皈依者，就是一群渴望透過宗教的力量獲得「保護」的人，希望藉由女兒獲得「加值得道」的優勢，更是因為自己是少龍子民的角色大於父母的角色，更需要宗教保護的父母，又怎麼保護的了自己的孩子？

當你行走於人世，卻失去自我的力量，你走到哪都容易失去保護自我與他人的外殼，也因此容易遍體鱗傷。

（本文出自愛心理將女兒獻給男友？恐怖母親討好男友背後的心態》，未經同意禁止轉載。）