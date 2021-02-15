急中生智：阿波羅13號遇難題 意外造就厲害發明

有些人可能會認為，隨機應變代表未經事前協調、未經規劃的行動，往往執行上也很糟。其實這是錯誤的印象。隨機應變需要極度熟練的技巧、靈活快速的思考、整合知識及數據的能力以及其他多項複雜的特質才能達成。

美國的組織理論學者卡爾．韋克（Karl Weick）指出，擁有高度隨機應變能力的團體組織，都具備以下特質，非常值得我們借鏡：

圖為《虎之霸：從日常習得不確定與創新的力量和技能》書封，遠流出版社提供 1、願意放棄事先計畫，依照情況即時反應。

2、充分理解內部有哪些資源，以及手邊擁有什麼素材。

3、無須事先計畫及判斷的專業能力。

4、能夠辨識出，或者取得共識，有哪些小地方需要修正。

5、對重整或變更例行的程序，保持開放的心態。

6、擁有一套豐富、有意義的全局計畫、細部計畫，能針對眼前的行動提出對策。

7、能夠提前發現過往經驗和眼前情況之間的相關連結。

8、擁有處理意外事件的高度技能。

9、針對預料之外（的行動），願意，也有能力，投入處理。

10、能夠注重其他人的表現，同時能夠以此為基礎，維持後續的互動，並創造更多的可能性。

11、當其他人隨機應變時，也能維持自身的步伐及節奏。

12、專注在眼前的合作上，不會被過去或未來影響。

13、喜歡並享受過程，更甚於整體架構。

上述這些原則，就顯現在以色列國防軍及以色列空軍的簡報過程，以及藝術表演之中，同時也能適用於新創企業及商業組織。我認為，隨機應變這種文化現象，能夠為所有類型的公司帶來幫助，無論規模大小。隨機應變不只是一種可以應用的技能，也該將其視為一種短期學習的方式。大家都知道，當經驗造成整體的行為或知識改變時，就是學習發生的時候。

安．邁勒（Anne Miner）、寶拉．貝索夫（Paula Bassoff）、克莉斯汀．摩爾曼（Christine Moorman），在一項和組織中的隨機應變有關的田野調查中發現，隨機應變和其他形式的學習很不一樣，在其他形式的學習裡，促成行為或知識改變最大的因素，就是過往經驗。該研究也強調，隨機應變發揮在團隊或整個組織時，常常是最有效率的方式︱例如當大家以團隊的身分修改某項產品時。這在只有一個人的情況下，是絕對沒辦法完成的。

隨機應變最具代表性的例子來自美國航太總署，一九七○年阿波羅十三號的登月任務出了差錯，太空人必須解決各種難題，其中之一就是在返回地球穿過大氣層時，太空船即將承受的高熱。為了解決這個問題，工程團隊發明了鋁製隔熱層，透過各種方式，包括反射或直接吸收熱能等，處理外部熱源帶來的高熱。

有趣的是，不久後這項科技便成為住宅隔熱設計的基礎。人造衛星也是一樣的道理，美國航太總署本來想把衛星用於美國和歐洲之間的廣播用途，時至今日已擁有多種功能，包括天氣預報、精準導航、追蹤飛機所在位置、先進的武器系統（像是根據衛星訊號定位）等。其他發明如充電器、煙霧偵測器、核磁共振技術（MRI）、鏡片塗層、義肢等，原先也都是為了特殊需求而設計，後來卻都能應用至其他產業。

以色列也有許多由隨機應變產生的問題解決方式，最終演變成其他產業產品的例子，這些發明大多來自軍中。例如Given Imaging 生技公司就是專門製造和腸胃疾病診斷相關的產品，這些產品能夠拍攝疾病的圖片，進而協助檢測。基本上就是膠囊大小的相機，稱為「膠囊相機」（PillCams），病人很容易就可以吞下去，接著便能拍攝腸胃道的影像，這項發明現在已經在全球超過六十個國家銷售。

但讓人驚嘆的不是這間公司的成功，而是其起源，膠囊相機的想法來自蓋比．伊丹（Gabi Iddan）博士在拉菲爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）飛彈部門工作的經驗，該公司是以色列著名的軍事科技公司，專門為IDF 打造武器，並發展軍事和國防科技，同時也出口至國外。這個微型醫療產品的點子出現時，伊丹博士正好在研究飛彈科技。

另一個例子則是Zeekit，這是一個購物應用程式，可以讓顧客在線上試穿時尚衣著，該公司的共同創辦人是三十二歲的葉兒．薇澤（Yael Vizel），她是史上第一名職掌以色列空軍通信訓練課程的女性，同時也是地面和空中通訊的組員。

這項功能是如何運作的呢？先是利用複雜的深度影像處理來繪製顧客的「身體地圖」，這樣就能讓顧客清楚看到某個服飾或配件穿戴在自己身上的樣子。這個點子也是薇澤在軍中想出來的，當時為了執行空軍的情蒐任務，薇澤和團隊開發了一套系統，可以將平面的照片轉換成立體的圖像，以供軍事行動使用。

類似的創意在以色列非常普遍，因而必須設立各式組織來支持這樣的創意。最早在一九九三年，拉菲爾先進防禦系統公司就已和艾爾隆電子公司（Elron Electronic Insutries）合作，該公司是以色列高科技產業的先驅，創立了拉菲爾發展公司（Rafael Development Corporation），專營技術轉移。事實證明這次合作相當成功，孕育了無數新發明，遍及各大領域，包括醫學、公衛、航空、通訊等。

目前以色列共擁有十七間技術轉移公司，和國內著名的大學、研究機構、醫院等緊密合作。而民間、學界、軍方間的合作也已超越單純的科技發明，例如前述Given Imaging 生技公司的案例，就已涉及跨領域的方法、理論、溝通及思考方式等。能夠將飛彈科技應用至醫療領域，或是其他各種領域，實在讓人非常讚嘆，而以色列的跨科際思考，也讓國內的企業界、民間、軍方，能夠擁有想像某樣東西，以完全不同的方式，在其他脈絡中應用，將會是什麼光景，這樣的能力。

（本文摘錄自《虎之霸：從日常習得不確定與創新的力量和技能》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）