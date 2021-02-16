高中畢業加入以色列情報部隊 她揭特種訓練內幕

高二那年，年僅十七歲的我，接到八二○○部隊的面試通知。當時我不知道有這個單位存在，也不知道它是幹嘛的（直到最近，八二○○部隊才逐漸為外人所知），只知道它是個祕密單位，是搞情報的。之後我接受了測試，還有一次面試，我當時覺得面試我的人相當年輕，最多也不過二十幾歲。幾個月後我收到錄取通知（當然也不知道錄取後要幹嘛），通知上說，如果我想進入這個部隊幹大事，就得參加入伍前的三個月先期課程，課程從八月開始︱緊接在我的高中畢業典禮後。

我接受了。十八歲生日的一個月後，我展開了三個月的先期課程，住在以色列中部一幢普通的建築物裡，整個園區呈現一股田園風，外觀看起來完全不會讓人想到軍事基地，而且裡面唯一穿制服的人也只有我們的教官。我們只知道他們的名字，他們看起來也差不多二十出頭歲。訓練時間從早上八點開始，直到午夜，每周五天，禮拜五還有額外的五小時課程。總共有三十個年輕男女在此受訓，學習對我們來說是全新的東西。

我們和高中的時候一樣，坐在教室裡聽課，但這些課程和我們高中課程完全不同。確實，仍是有許多正規課程，某個「專家」或我們以為是專家的人會教導我們一些特定的學識—常常到後來才發現，這些所謂的專家，其實也沒大我們幾歲。大部分的時間，我們都在SF—自我研習（self-work）的意思，很像在寫回家作業。不過這裡的「自我」不代表我一個人，而是全部三十名學員組成的團隊自行研習，或是拆成小組自行研習。我們會花許多時間探索、複習、實際操作當天早上「專家」教導我們的內容。

我很快就瞭解到兩個重點：首先，我自認是個聰明人，但身邊比我聰明的人更多，在這樣的環境中我似乎也不是特別厲害。第二點則是我們之中不可能有人可以憑一己之力應付所有的課程內容，一定得依靠隊友的幫助，而且也要有能力幫助別人。雖然整段受訓期間我們都處在高壓環境中，但我仍然認為這段時間是我人生中最豐富、最充實的時光。

三個月後訓練結束，沒有人遭到淘汰，馬上要正式展開至少三年的軍旅生涯了。不過在正式分發到八二○○各單位之前，我們先被送去新訓營待了三周，這時才真的有了「當兵」的感覺：穿制服、時間被控制、認識來自全國各地的其他新兵等。經過新訓營的軍事訓練洗禮，熟悉了國防軍的行動準則、價值之後，我們終於正式分發到八二○○情報部隊。

我在八二○○部隊的職務及經驗屬於機密，無法分享太多，但我能說的是：在四年的服役時光中，我一天都沒有請假。每天早上起床時我都覺得，國家的安危就靠我跟我的隊友了，而且有趣的是大家都跟我一樣這麼想。服役九個月後，我入選軍官訓練計畫，意味著我的役期將會延長一年。軍官訓練為期六個月，包括基本訓練及專業訓練，接著我回到原本的團隊中，只是現在是以軍官的身分，或者用我們的話說：是以團隊領導者的身分。

簡單計算一下就知道：入伍十八個月後，我已經通過專業訓練課程，在高科技的環境中有一個基本的職位，然後入選且完成軍官訓練。現在我已經成為團隊領導者，六個月前我離開這個單位去受軍官訓練時，還只是個菜鳥。

接下來的二十四個月中我都堅守崗位，身處以色列情報工作的最前線（具體的領域恕難公開）。我的團隊有十五名成員，每當有人服役期滿退伍，我就得負責訓練新進人員。另外我也有幸得到一個非常寶貴的機會：軍旅生涯的最後六個月中，擔任八二○○情報部隊軍官訓練學校的訓練官，當時我甚至還不到二十三歲。這段經歷對其他人來說，可能是一件非常了不起的成就，但對很多以色列年輕人來說，這是再普通不過的事了。