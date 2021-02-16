「就像兄弟一樣」死黨的益處：對創業大加分

以色列孩子從小就是在團體合作、社群建立，以及維護與擴展社交網絡的經歷中成長。因此「死黨」就變得格外重要。

英語的「結黨」為gang，通常帶有負面的意思，翻譯為希伯來語則為chavura，意思非常正面。希伯來語的「死黨」是指一群小孩或青少年，只要沒事就會聚在一起。他們從唸書的時候就認識，或是在課外活動認識，不然就是鄰居。在以色列，「死黨」就是小孩的社交圈，往往也是後來長大之後的社交圈。

還記得幼兒園的廢棄物回收場嗎，還有以色列篝火節的活動，小孩都是藉由分工合作讓玩樂變得好玩無比。以色列小孩的童年時光絕大多數都是在群體中度過，上述這些只是幾個例子。我十四歲的兒子丹尼爾就有他自己的死黨，這群朋友從幼兒園就一直在一起。上了小學一年級之後幾乎每天下午都聚在一起，在學校操場踢足球，不是那種有老師帶的學校課後活動，而是他們自發性的活動。團體中有人專門負責帶球來，但其他人也會帶球來，以免他忘了。一切都運作得很順利。

三、四年級的時候，他們偶爾會開放讓其他男孩或女孩加入，只是這些「外來者」會來來去去，核心成員則維持不變，彼此形成強而有力的支持群體。到了五、六年級，成員漸漸開始擴展到原本這個小團體以外的交友圈。不過他們還是會持續碰面，甚至到上國中，大家去不同的學校唸書。直到今天，這群朋友仍在丹尼爾的人生中扮演重要的角色。他最近跟我說：「媽媽，他們就像我的兄弟一樣。我知道如果我需要的話，他們都會在我身邊，而我覺得有他們在身邊非常安心。」

《虎之霸》作者英貝兒出身以色列最精銳的情報特種部隊，役期結束後進入特拉維夫大學攻讀法律與經濟學位，取得創業與策略MBA碩士。遠流提供

新創企業大師、矽谷創業加速中心（Y Combinator）的創辦人保羅．格雷厄姆（Paul Graham）說過，「友誼」是他在新創企業創辦者身上找尋的最重要的五個特質之一。他說：「依照過往經驗來看，只憑一己之力要成立一個新創企業似乎很困難。大多數非常成功的大企業都是兩三個人一起創辦，而這些創辦人之間的友誼非常堅固。他們必須真心地喜歡彼此，一起工作得非常好。」事實上，百分之九十五想要創辦新公司的人，都會在初創或稍後的階段找來其他才幹卓越的人一起協力。大約百分之五十的新創企業是由團隊創建的，大部份的創業家是在初始創設階段就動用他們核心的社會人脈網絡。

圖為《虎之霸：從日常習得不確定與創新的力量和技能》書封，遠流出版社提供 就像丹尼爾的死黨，你也會希望自己身邊有未來可以長期成為合夥人的夥伴，也就是那種你可以真正信任的夥伴。我的公司Synthesis 裡，我和合夥人／執行長的情況就是這樣。我們二十幾年前在大學就認識了，有著非常深厚的友誼，雖然大多數時候我們住在不同的國家。我們各自有優缺點，在合夥的時候顯露無遺，但是我們學會了如何朝向一個共同的目標與願景一起攜手合作。我們找到了一個平衡點，讓我們的合作最有效益。然後三不五時，我們會重新微調一下。

（本文摘錄自《虎之霸：從日常習得不確定與創新的力量和技能》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）