快訊

為上班族打氣！4大超商「開工日限定咖啡優惠」一次看

明天開工拜拜領紅包 命理老師教眉角運勢旺一年

「就像兄弟一樣」死黨的益處：對創業大加分

遠流出版社 / 文．英貝兒‧艾瑞黎
圖為以色列新創公司展示人工AI智慧。路透
圖為以色列新創公司展示人工AI智慧。路透

以色列孩子從小就是在團體合作、社群建立，以及維護與擴展社交網絡的經歷中成長。因此「死黨」就變得格外重要。

英語的「結黨」為gang，通常帶有負面的意思，翻譯為希伯來語則為chavura，意思非常正面。希伯來語的「死黨」是指一群小孩或青少年，只要沒事就會聚在一起。他們從唸書的時候就認識，或是在課外活動認識，不然就是鄰居。在以色列，「死黨」就是小孩的社交圈，往往也是後來長大之後的社交圈。

還記得幼兒園的廢棄物回收場嗎，還有以色列篝火節的活動，小孩都是藉由分工合作讓玩樂變得好玩無比。以色列小孩的童年時光絕大多數都是在群體中度過，上述這些只是幾個例子。我十四歲的兒子丹尼爾就有他自己的死黨，這群朋友從幼兒園就一直在一起。上了小學一年級之後幾乎每天下午都聚在一起，在學校操場踢足球，不是那種有老師帶的學校課後活動，而是他們自發性的活動。團體中有人專門負責帶球來，但其他人也會帶球來，以免他忘了。一切都運作得很順利。

三、四年級的時候，他們偶爾會開放讓其他男孩或女孩加入，只是這些「外來者」會來來去去，核心成員則維持不變，彼此形成強而有力的支持群體。到了五、六年級，成員漸漸開始擴展到原本這個小團體以外的交友圈。不過他們還是會持續碰面，甚至到上國中，大家去不同的學校唸書。直到今天，這群朋友仍在丹尼爾的人生中扮演重要的角色。他最近跟我說：「媽媽，他們就像我的兄弟一樣。我知道如果我需要的話，他們都會在我身邊，而我覺得有他們在身邊非常安心。」

《虎之霸》作者英貝兒出身以色列最精銳的情報特種部隊，役期結束後進入特拉維夫大學攻讀法律與經濟學位，取得創業與策略MBA碩士。遠流提供
《虎之霸》作者英貝兒出身以色列最精銳的情報特種部隊，役期結束後進入特拉維夫大學攻讀法律與經濟學位，取得創業與策略MBA碩士。遠流提供

新創企業大師、矽谷創業加速中心（Y Combinator）的創辦人保羅．格雷厄姆（Paul Graham）說過，「友誼」是他在新創企業創辦者身上找尋的最重要的五個特質之一。他說：「依照過往經驗來看，只憑一己之力要成立一個新創企業似乎很困難。大多數非常成功的大企業都是兩三個人一起創辦，而這些創辦人之間的友誼非常堅固。他們必須真心地喜歡彼此，一起工作得非常好。」事實上，百分之九十五想要創辦新公司的人，都會在初創或稍後的階段找來其他才幹卓越的人一起協力。大約百分之五十的新創企業是由團隊創建的，大部份的創業家是在初始創設階段就動用他們核心的社會人脈網絡。

圖為《虎之霸：從日常習得不確定與創新的力量和技能》書封，遠流出版社提供
圖為《虎之霸：從日常習得不確定與創新的力量和技能》書封，遠流出版社提供
就像丹尼爾的死黨，你也會希望自己身邊有未來可以長期成為合夥人的夥伴，也就是那種你可以真正信任的夥伴。我的公司Synthesis 裡，我和合夥人／執行長的情況就是這樣。我們二十幾年前在大學就認識了，有著非常深厚的友誼，雖然大多數時候我們住在不同的國家。我們各自有優缺點，在合夥的時候顯露無遺，但是我們學會了如何朝向一個共同的目標與願景一起攜手合作。我們找到了一個平衡點，讓我們的合作最有效益。然後三不五時，我們會重新微調一下。

（本文摘錄自《虎之霸：從日常習得不確定與創新的力量和技能》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）

以色列 創業

相關新聞

「就像兄弟一樣」死黨的益處：對創業大加分

到了五、六年級，成員漸漸開始擴展到原本這個小團體以外的交友圈。不過他們還是會持續碰面，甚至到上國中，大家去不同的學校唸書。直到今天，這群朋友仍在丹尼爾的人生中扮演重要的角色。他最近跟我說：「媽媽，他們就像我的兄弟一樣。我知道如果我需要的話，他們都會在我身邊，而我覺得有他們在身邊非常安心。」

急中生智：阿波羅13號遇難題 意外造就厲害發明

一九七○年阿波羅十三號的登月任務出了差錯，太空人必須解決各種難題，其中之一就是在返回地球穿過大氣層時，太空船即將承受的高熱。為了解決這個問題，工程團隊發明了鋁製隔熱層，透過各種方式，包括反射或直接吸收熱能等，處理外部熱源帶來的高熱。

「亂糟糟」正夯！就像以色列創業家「芭樂乾」精神

如果你有機會到以色列的兒童遊戲區，花半個小時看小孩在那裡玩，肯定會嚇到：亂到不行。你會看到小孩走上階梯，從溜滑梯上面滑下來（世界上大部份的孩子是這樣玩的），不過你也會看到小孩是從滑梯那邊爬上去（而不是滑下來），從攀爬遊戲架的邊邊爬上去（而不是從階梯上去），或者是站在鞦韆上玩、到處亂跑、亂吼亂叫、根本不排隊。

對的人，就不會讓妳一直覺得自己是錯的

終於，妳從那個幻覺裡走出來，就像從一場催眠裡醒來，妳在那場總是被催眠著錯的感情裡，所學到的一件最正確的事情就是：對的人，就不會讓妳一直覺得，自己是錯的。

面對失去：面對前任的掙扎

若真的是還有愛，我能否把這些愛散播到其他人身上，讓愛延續，甚至好好愛自己，讓自己能夠享受獨處。也可以找家人朋友共同做彼此有興趣的事情，經營其他的關係。

「不管分開多久都還是在意」關係心理學：為何前任有交往對象 會悶悶的？

點進他的 FB。說服自己想看看他最近過得如何，其實是想看感情狀態那一欄，他是不是放上了個你不認識的名字，又是不是，最近的照片tag了哪個你沒印象的女孩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。