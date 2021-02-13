台灣模糊、緊張、沒資源？這樣簡直太好了！

在外人眼中，以色列人好像天生注定會成功，雖然事實並非如此。有些以色列人的成就比較好，有些人沒那麼好，這點在所有的文化或社會裡都是一樣的。外人常用一種偏誤的、簡化的印象，把以色列想像成一個充滿財富與智慧的國家。不過換個角度來想，刻板印象之所以會出現，背後一定有原因，至少從豐沛的人力資源來看，外人對以色列這種「很富裕、很聰明」的刻板印象，倒是正確的。

創意，自由思考與智識挑戰

台灣和以色列一樣，天天面對著模糊與不確定，又缺乏天然資源，還有緊張的政治情勢。可是從創業的角度來看，這樣簡直太好了！圖為耶路撒冷街頭。美聯社

以色列作為一個新創企業之國，它的成功並非來自天生，而是由「一連串難以理解的情境加上長時間形成獨特的文化觀念」的這種組合，造就出以色列的成功。在以色列，我們很重視也很珍惜一系列的技能與特質，而這些技能與特質恰好就是身為創業家所需的。這些不是來自刻意的栽培，而是我們從小就在這樣的環境中成長，我們今日也在這樣的環境中養育下一代。

以色列人的創意、自由思考、智識挑戰這三者是相互扣合的，也是我們社會的基石。因為我們不斷挑戰自己的智識，所以大人小孩都勇於創新實驗；因為有持續的創新實驗，孕育出更多創意，後續也帶出來更多全新的點子與解決方案，可以處理各種不同的問題。而我們的思考經常天馬行空，因此使我們具有自信，可以不斷創新發想。

上述的三種價值（或三種技能），就是創業所需的根基。少了這些，人不可能想出創新的點子，不可能想出全新的方式來解決眼前的問題。這也是以色列擁有全球最高人均新創企業數量的根本原因—我們很會提出新點子，很會執行新點子，我們不害怕失敗。

當然，光靠靈光一閃的創意，尚不能成就一家企業。還需要辛勤工作，堅持到底，以及縝密計畫。不過每一家企業都是從一個點子為起點展開的。這也是以色列人如此重視創意、自由思考、智識挑戰的原因，因為這三種技能是一切的源頭。當然，企業的成功並非來自單獨的一個人，而是群策群力的結果。

文化可以概略區分為強調個人風格的（例如西方國家）或重視集體意識的（例如大部份亞洲與南美的文化）。通常會把華人歸類於集體意識的文化。至於以色列，我覺得是個人與集體的綜合體。這兩種文化的教育觀念也有極大的差別。

在集體意識的文化裡，教育的重點在於把個體融入一個強大的、凝聚的群體裡。在這點上，以色列和台灣的情況很像，兩者都重視個人與群體的關係，都重視歸屬與熟悉感。還有，兩者都強調孩子要認識以及尊重習俗與傳承。

同時間，以色列也鼓勵另一套觀點。對我們來說，孩子的自我與群體同等重要，我們尊重孩子的個人權益，若孩子自己有了成就我們也會給予獎勵。我們鼓勵孩子發問挑戰大人，鼓勵他們對事情抱持自己獨特的觀點，鼓勵他們勇敢表達想法和發掘自己性格的特點，未必要與家族或群體的價值觀、傳統相符合。特立獨行是一種優點，只要別弄到所有人都討厭你就好。

這種價值觀滲入我們整個教育體系內，也影響了我們教養孩子的哲學。以色列和台灣文化之間最根本的差距，可能就在這裡。

幸好，以色列文化常見的創業家意識以及教育方法，可以普遍適用於各地。事實上，我這整本書就是在講這一點。

回到教育，我相信教育的黃金定律是「給孩子自由」。到處亂跑、不受大人管束的自由。追求自己興趣的自由—而且興趣未必要通往具體的目標，興趣未必要帶來成就和獎賞。思考和表達意見的自由。還有，最重要的，失敗的自由。

前面提過，創業精神的基礎之一就是創意。為了培養孩子的創意，必須讓他們享有自在玩樂的時間，不必一直遵照規定「這樣玩才對」。這也是「玩現成的市售玩具」和「讓孩子從周圍環境裡取材創造自己的玩具」之間的區別。換句話說，孩子在遊玩的時候，到底是要遵循既有的規則架構，還是可以讓他們一面玩一面自行創設規則？

我們必須讓孩子彼此互動，不必遵守所謂「正確」的法則。當他們碰到陌生的問題時，讓他們自行解決。在一個什麼都規定得好好的環境中，孩子們的適應力、變通能力、自行解決問題的能力就無從發展。

我們在以色列常告訴孩子，不要害怕模糊和不確定的情況，反而要把它們當成機會，藉以培養自己解決問題的技能，提昇自己的信心，強化在逆境中堅持下去的毅力。

還有一些想法

以色列的文化是在極為獨特的情境下塑造出來的。台灣的情況也是這樣。不過，以色列和台灣之間確有著很大的不一樣。

我們兩個國家的文化都屬於淵遠流長的類型，兩個國家都面對領土糾紛以及充滿敵意的鄰國。以色列男女都要當兵，台灣以前也有義務役。以色列和台灣一樣，在歷史上都於短時間內必須接納數量極眾的難民或移民，並努力讓他們融入整個社會裡。而台灣也和以色列一樣，沒什麼資源，卻能把自己打造成高科技王國。兩個國家雖然各有難題，但都成功了。

圖為《虎之霸：從日常習得不確定與創新的力量和技能》書封，遠流出版社提供 這個情況告訴我，台灣和以色列一樣，天天面對著模糊與不確定，又缺乏天然資源，還有緊張的政治情勢。可是從創業的角度來看，這樣簡直太好了！我們必須接受這種情況。雖然在這種情況下會很艱難，很累，很挫折，但這樣的情境會驅使我們發揮創意，不斷想出嶄新的解決方案，最後打造出一個成功的企業。希伯來文是這樣說的： Yihiye Besseder，意思是船到橋頭自然直，一切到最後都會變好的。

我邀請你和我一起，透過本書踏上一個以色列的成長之旅，從一個三、四歲的孩子為起點，直到青年時代。你一定會覺得驚訝：原來，任何年齡的人都可以培養、鍛鍊自己的創業技能。是時候了，你專屬的「虎之霸精神」正在等你！

（本文摘錄自《虎之霸：從日常習得不確定與創新的力量和技能》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）