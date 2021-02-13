解析／春夢最像夢 飛翔和墜落夢都是同類人常做的夢

夢療法的第一步

我們先來看看幾種經常出現的典型夢境。如果不只是單純的閱讀，而是一邊利用本書的關鍵字辭典確認夢裡登場事物的意義、一邊思考的話，應該就能更容易掌握夢療法的重點。

「春夢、性行為的夢」

春夢可以說是最像夢的一種夢。雖然做這種夢可能會讓人有所顧忌，羞於向人啟齒，但「性」在夢裡面是靈性的極致，屬於非常重要的事物。

性，會和懷孕的可能性相互連結。懷孕生子是一項非常巨大的挑戰，也是未知世界的起點。換言之，這樣的夢是在暗示：你的心靈現在正面臨嶄新的舞台。

夢會教導我們邁向新狀況的訣竅，那就是將在夢中登場的性行為對象的優點化為自己的一部分。無論對方是誰，都要從自己身上引導出那個人的優點，就算性行為的對象是同性也一樣。

像是這樣思考——「○○○的優點是……對動物和孩童很友善，總是與弱勢族群站在同一邊。我在公司差不多也要開始帶人了，是不是該試著站在年輕人的角度，而不是光顧著自己呢？」

性行為對象的優點是你的成長課題，將這件事情付諸行動後，應該會看到出乎意料的進展。順帶一提，夢並不是建議你在現實中與那個人發生性關係，只是要你單純地相信自己身上也有那個人的優點，鼓勵自己做出和那個人一樣的行為舉止而已。

另一個觀點是，有時候夢之神會給予長期沒有性行為對象的人性層面的狂喜。我們的肉體並非單純的物體，而是靈性的容器，本來就非常神聖，也必須謹慎對待。不過，實際上又是如何呢？或許這也是一個檢視自己是如何與自己肉體相處的機會。

藉由從這種體驗聆聽肉體的聲音，應該就能理解性是神聖的極致。

「飛翔夢、墜落夢」

兩種夢都是心神不定、個性浪漫的人常做的夢。這類型的人個性真誠、精神層面崇高；但另一方面似乎懷抱著不被周遭理解的孤獨，經常在生活中感受到莫名的痛苦。

由於夢中最常出現的是距離地面幾公尺飛翔的狀態，因此掉落時也不會從太高的地方墜落。在天際或是宇宙間自在遨翔、不斷從相當高的地方墜落等夢境基本上是一樣的，做夢的人都對自己活在世上這件事有某種無法理解之處，無法擁有在這個現實世界中腳踏實地前行的切身感受。

那麼該怎麼做呢？你在現實生活中也一直感到像浮在半空中般地惶惶不安嗎？是不是覺得沒有支持你的人呢？如果有的話，你是否在心中將對方描繪成宇宙盡頭的存在呢？為什麼你會這樣認為、有這樣的感受呢？

由於我們生活在相當便利舒適的社會中，因此很容易忘記人類是無法獨自生存的。

或許是時候該注意到「我們時時刻刻都擁有許多有形或無形的支持」這件事了。人生在世，有時會覺得生命淨是悲傷與痛苦；但正是因為活著，我們才能經歷各式各樣的事，從經驗中學習。請試著思考看看，擁有生命以及地球賦予我們肉體是多麼值得珍惜的一件事吧。

你可能已經沒有這段「記憶」，但你是自己下定決心要生於這個地球、磨練靈魂的。請記住，夢裡有著讓你在這個現實世界裡腳踏實地的建議。

「死亡夢、殺人夢」

這也是一種相當有衝擊性的夢。雖然有人會擔心這可能是預知夢，但這種夢絕大部分都不是代表現實中的死亡。

與死亡相關的夢大致上可分為兩種意義：第一是暗示你必須捨棄（放手）身上不再需要的部分；第二是指出你完全沒有在生活中善用自己的優點（優點正在死亡）。

前者是靈魂層面死亡與重生的夢，你可能正處於人生的轉換階段或轉捩點。夢中是誰死了？面對這個死亡你有什麼感受？其中應該蘊藏了許多建議吧。夢見父母死亡的夢稱為「弒親夢」，告訴你你能超越父母親成長，能為心靈成長帶來很大的勇氣。

後者的情形講得嚴厲點，是種怠慢。或許你無法坦率承認，但每個人身上都有他人所沒有的美好特質。你是不是一直讓那份特質沉睡呢？有沒有什麼才能正遭到你的禁錮、扼殺呢？

在夢中變成屍體或是遭到殺害的對象，是在你心中被你殺害的事物。如同寶石需要經過磨練才會發光，請找出自己潛在的需求，珍惜它、培育它。認同這一點，讓屬於你的特別才能重生吧。「死亡的狀態並不是原本的你」，夢就是來告訴你這件事的。

只要掌握「夢會告訴我們心理創傷和個人課題」這個重點後，原本只覺得難以理解的夢，看起來也會有所不同。

圖為《究極夢辭典：用「夢療法」解讀深層訊息，翻轉人生》書封，遠流出版提供。 就算被點出心理創傷，也請不要責怪自己「我這樣○○○很差勁吧」。夢不會將無法挑戰的訊息傳遞給你，只要客觀地意識現狀，採取改善的行動即可。夢並非在責備你，而是隨時給予我們改變的契機。

有些人或許會想：「我雖然想理解自己的心理創傷，但現在非常疲憊，沒有精神面對。就暫時先維持現狀，等身心狀態好一點後再行動吧。」如果真心這麼認為的話，這也是選項之一。有時比起勉強自己，更適合靜待時機成熟。採取行動時，將門檻設定得低一點，一步步慢慢前進會比一開始就挑戰高難度更佳。萬一遇到卡關，只要再想想夢，思索自己的生活方式就好。

雖然夢會給予我們無限的建議，但為了讓我們達到真正的成長，它會將一切的決定權交付在我們手中。別忘記，行動與否操之在己，為人生做出決定的人是你，是你自身的意志在掌舵，這也正是人生的奧妙所在。

（本文出自《究極夢辭典：用「夢療法」解讀深層訊息，翻轉人生》，遠流出版，未經同意禁止轉載。）