面對失去：面對前任的掙扎

在關係的互動中，幾乎每個人都會面臨失去的議題。

聚散離合是人生的必經之路，但是大多數的人都喜歡「聚」跟「合」，討厭「散」跟「離」，我們害怕分開、失去，這也讓我們在面對分離、失去的時候，特別痛苦及不願面對。

在面對失去，每個人都會經歷幾個階段，在心理學裡提到哀傷五階段理論。

(1)「否認」：「不會吧，不可能啊！」「不是一直以來都好好的嗎？」「他不是很愛我嗎？」

(2)「憤怒」：「為什麼是我？這不公平！」「我能怪誰啊？」「我為你付出那麼多」

(3)「討價還價」：「再給我一次機會，讓我對妳好。求你了！」「如果她能回到我身邊，我什麼都願意做。」

(4)「抑鬱」：「唉，為什麼我要為他流淚呢？反正我們都分手了。」「我不想活了，活著還有什麼意義。」

(5)「接受」：「好吧！既然我已經沒法改變這件事了，我就好好整理心情吧！」「算了！下一個會更好」

有些人每個階段都會經歷，有些人只會經歷幾個階段，當然也有人階段會來來回回的，無法真正接受跟面對，也有人只停留在某個階段，走不出來。

面對這些掙扎跟難分難捨的狀況….首先，先給彼此一段時間跟空間，讓彼此先冷靜思考。再者，問問自己是否真的想要這段關係? 兩人是適合的嗎？

然後，確認對方是否跟自己有同樣的想法呢？有共識？倘若，兩人經過冷靜思考後，決定再回到關係中，共同經營、努力，這當然是最好的結果。

但是，若這只是單一方的想要復合…首先，要先尊重對方的決定，然後問問自己想要復合的原因是什麼？是習慣？還是愛？

若真的是還有愛，我能否把這些愛散播到其他人身上，讓愛延續，甚至好好愛自己，讓自己能夠享受獨處。也可以找家人朋友共同做彼此有興趣的事情，經營其他的關係。

當自己有所決定，要結束一段關係，首先，必須誠實且直接面對，也就是心平氣和，誠實地說出自己的狀態，並且面對面的告知對方原因，希望對方可以理解。要給對方一些時間消化跟接受，也讓自己沉澱，甚至好好說告別、說再見，也讓這段關係畫下句點，讓回憶停留在美好的時刻，祝福彼此，未來會更好。即使無法繼續當伴侶，未來可以當朋友。

因此，能夠好好面對失去，學習好好自我照顧、愛自己，透過親友的支持和陪伴，讓自己迎接下一段關係！

（本文出自看見心理面對失去：面對前任的掙扎，未經同意禁止轉載。）