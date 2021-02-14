面對失去：面對前任的掙扎

看見心理 / 文．李羽榛 Dusa Lee 諮商心理師
聚散離合是人生的必經之路，但是大多數的人都喜歡「聚」跟「合」，討厭「散」跟「離」，我們害怕分開、失去，這也讓我們在面對分離、失去的時候，特別痛苦及不願面對。圖片來源：ingimage
聚散離合是人生的必經之路，但是大多數的人都喜歡「聚」跟「合」，討厭「散」跟「離」，我們害怕分開、失去，這也讓我們在面對分離、失去的時候，特別痛苦及不願面對。圖片來源：ingimage

在關係的互動中，幾乎每個人都會面臨失去的議題。

聚散離合是人生的必經之路，但是大多數的人都喜歡「聚」跟「合」，討厭「散」跟「離」，我們害怕分開、失去，這也讓我們在面對分離、失去的時候，特別痛苦及不願面對。

在面對失去，每個人都會經歷幾個階段，在心理學裡提到哀傷五階段理論。

(1)「否認」：「不會吧，不可能啊！」「不是一直以來都好好的嗎？」「他不是很愛我嗎？」

(2)「憤怒」：「為什麼是我？這不公平！」「我能怪誰啊？」「我為你付出那麼多」

(3)「討價還價」：「再給我一次機會，讓我對妳好。求你了！」「如果她能回到我身邊，我什麼都願意做。」

(4)「抑鬱」：「唉，為什麼我要為他流淚呢？反正我們都分手了。」「我不想活了，活著還有什麼意義。」

(5)「接受」：「好吧！既然我已經沒法改變這件事了，我就好好整理心情吧！」「算了！下一個會更好」

有些人每個階段都會經歷，有些人只會經歷幾個階段，當然也有人階段會來來回回的，無法真正接受跟面對，也有人只停留在某個階段，走不出來。

面對這些掙扎跟難分難捨的狀況….首先，先給彼此一段時間跟空間，讓彼此先冷靜思考。再者，問問自己是否真的想要這段關係? 兩人是適合的嗎？

然後，確認對方是否跟自己有同樣的想法呢？有共識？倘若，兩人經過冷靜思考後，決定再回到關係中，共同經營、努力，這當然是最好的結果。

但是，若這只是單一方的想要復合…首先，要先尊重對方的決定，然後問問自己想要復合的原因是什麼？是習慣？還是愛？

若真的是還有愛，我能否把這些愛散播到其他人身上，讓愛延續，甚至好好愛自己，讓自己能夠享受獨處。也可以找家人朋友共同做彼此有興趣的事情，經營其他的關係。

當自己有所決定，要結束一段關係，首先，必須誠實且直接面對，也就是心平氣和，誠實地說出自己的狀態，並且面對面的告知對方原因，希望對方可以理解。要給對方一些時間消化跟接受，也讓自己沉澱，甚至好好說告別、說再見，也讓這段關係畫下句點，讓回憶停留在美好的時刻，祝福彼此，未來會更好。即使無法繼續當伴侶，未來可以當朋友。

因此，能夠好好面對失去，學習好好自我照顧、愛自己，透過親友的支持和陪伴，讓自己迎接下一段關係！

（本文出自看見心理面對失去：面對前任的掙扎，未經同意禁止轉載。）

愛情 分手

相關新聞

「不管分開多久都還是在意」關係心理學：為何前任有交往對象 會悶悶的？

點進他的 FB。說服自己想看看他最近過得如何，其實是想看感情狀態那一欄，他是不是放上了個你不認識的名字，又是不是，最近的照片tag了哪個你沒印象的女孩。

面對失去：面對前任的掙扎

若真的是還有愛，我能否把這些愛散播到其他人身上，讓愛延續，甚至好好愛自己，讓自己能夠享受獨處。也可以找家人朋友共同做彼此有興趣的事情，經營其他的關係。

台灣模糊、緊張、沒資源？這樣簡直太好了！

台灣和以色列一樣，天天面對著模糊與不確定，又缺乏天然資源，還有緊張的政治情勢。可是從創業的角度來看，這樣簡直太好了！我們必須接受這種情況。雖然在這種情況下會很艱難，很累，很挫折，但這樣的情境會驅使我們發揮創意，不斷想出嶄新的解決方案，最後打造出一個成功的企業。

解析／春夢最像夢 飛翔和墜落夢都是同類人常做的夢

春夢可以說是最像夢的一種夢。雖然做這種夢可能會讓人有所顧忌，羞於向人啟齒，但「性」在夢裡面是靈性的極致，屬於非常重要的事物。

心理師看北漂青年的心苦：如果我有一座新冰箱

「如果我有一座新冰箱」為110年學測作文題目，看似簡單的題目卻藏著許多不同的想像。在題目中的說說明為-冰箱可以很滿，可以很空，當你打開冰箱，通常想尋找什麼？又看見什麼？假如有一個屬於你的新冰箱，你會有怎樣的想像？冰藏什麼（虛實皆可）會符合你所期待的美好生活？

生不了氣的人，也保護不了自己

細探之下，K有個酗酒的父親，每次失意喝酒就是發酒瘋，總是抱怨人生很難，誰誰誰欺負他，滿載的憤怒不時倒向K的母親與弟弟身上。後來母親離家出走，留下K與年幼的弟弟，他們唯一能做的，就是更為安靜與乖巧的生活，自己想辦法照顧自己，否則隨時都可能「驚動」酗酒的父親。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。