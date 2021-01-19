該不該讓孩子看鬼滅？風潮下的家長自助手冊

呼吸是在幹啥？我該怎麼辦？既然被大量的家長誠心發問了，我只好來認真回答大家～以下我大概從解釋鬼滅在紅什麼開始，然後會提到家長該怎麼應對。

鬼滅在紅什麼？

* 特效絢麗、劇情熱血：

對孩子、甚至一般大人而言，會不會喜歡一部動畫或漫畫作品，通常為的不會是多啟發人心或發人深省，而是有沒有一種帥氣、爽感可以帶來休閒娛樂的效果，看似有點膚淺，但人心的需求有時候就是這麼的單純。

鬼滅裡面有著許多熱血青年漫畫的要素，武士、格鬥、華麗的服裝、帥氣的武打招式、青春期上下的俊男美女(主角群全都在15歲上下，上位武士也都是30歲以下的青壯年)、彷彿有著特異功能的英雄們。

或許有的家長會對此感到嗤之以鼻、不切實際，但回想自己的青春年少時，我們不也著迷在雲州大儒俠、無敵鐵金剛、凡爾賽玫瑰、美少女戰士諸如此類的世界中嗎？（疑？我是不是暴露了太多什麼東西？）

對孩子而言，這些虛幻的東西，反而能快速地抓取他需要的元素代入自己的生活，帶給自己一種帥氣美麗、威武有力的感覺，是的，就是一種脫離現實的感覺，現代的孩子其實是很苦悶的，能夠有個好素材創造奇幻空間讓自己遁入、釋放內在的壓力，這不是挺好的嗎？

* 人性刻劃親民又深入，增加代入與共鳴感：

剛剛講到代入感，那是什麼東西呢？其實就是劇情裡的人事物，並沒有離我們這麼遠。

跟孩子差不多的年紀，帥氣的戰鬥姿勢並不難模仿，有男有女、有痛苦有歡笑、有對未來的迷惘、有難關有超越，每個角色的刻畫都蠻深入的，具有各種不同年少時光的挑戰與哀愁，當然也有劇情需要的悲劇與遺憾，這些東西帶起了一股浪潮，讓孩子們更容易融入劇情中各取所需、滿足自己年少時光的各種幻想需求。

#該不該讓孩子看鬼滅？

至於，很多家長們都很好奇的一個問題，到底該不該給孩子看鬼滅呢？

家長們擔憂的很多，我試著為各位家長將孩子區分為以下三種類型，家長們可以參酌調整自己的應對方法～

我的基本態度是，不論如何，家長若能陪同觀賞，除了能了解孩子的世界、明白孩子的潮流，也能實時掌握孩子到底感受到什麼、經驗到什麼。

而也因為家長陪同了一段時間，更能因應自己孩子的特質，引導孩子到更適合他的方向去。

* 跟上潮流型：

對很多孩子而言，同學都有而我沒有，那我就輸了、low掉了。

如果孩子是這種類型，那恭喜各位家長，孩子根本重點不在看鬼滅，而是希望自己能跟同學們有相同的話題，才不會顯得自己很邊緣、難聊．

這時候，不妨家長試著陪孩子看個一兩集，對有些孩子而言，劇情太過於激烈了，他們自然會看不下去，反而轉向其他週邊產品的索討。例如，我自己的女兒，覺得女主角很可愛（雖然我不太懂她偏愛咬著竹筒的美感點...），執拗著要媽媽陪著看了兩集，但所有戰鬥畫面全都是摀著眼睛的...所以，我們家很快就過了吵著看鬼滅動畫的時期，但取而代之的是出現大量的鬼滅文具、貼紙、鑰匙圈，雖然我個人不太喜歡實用度不高的周邊文創商品，但也趁機轉向教育女兒財務應用的觀念。

* 帥氣跟隨型

家中有男孩的家長，大概困擾的就是這部分了，但也要恭喜大家，他們在意的根本不是劇情，什麼深刻感人啦、血腥暴力啦，那都不是他們的重點，追求帥氣的孩子們，求的只是日常同學們之間的打鬧遊戲，自己能使上幾招帥氣逼人、喊出來氣勢萬千的絕招。

這種類型的孩子，要引導也不難，提醒他們遊戲的界線，電影中的演員都是套好招再搭配特效的、武術格鬥比賽都是有基本限制規則甚至護具的，自己的遊戲也有必須遵守的安全規則，才能玩得開心、玩得盡興；也或許，趁機協助孩子轉向學習真正的功夫，既可強健體魄、又能陶冶武德心性，不也挺好的嗎？

這邊補充一下，對很多家長而言，通常蠻討厭孩子玩打鬥遊戲的，多半希望和平共處，才能無災無難。

其實戰鬥遊戲特別對於男孩而言，有身心發展上的必要性，透過戰鬥可以經由身體肌肉控制來學習經驗情緒（通常是先學會怒氣這部分）然後也透過學習控制自己的手腳，來學習自控和調整自己的力道，是由身體感知連結心裡感受的發展歷程。

孩子們需要的是引導、學習合宜的規則界線，而不是全面禁止，這部分通常父親形象的角色能幫上大忙，請家長們善用～

* 真心想看型

有部分孩子，可能求知慾較強、或是喜歡有始有終，不喜歡片段式的閱覽，就是想全面觀賞與理解，這部分也沒什麼關係。

由於鬼滅之刃還真有些內容較為激烈，但只要有各位家長的陪伴，我相信都能及時掌握孩子們的狀態，給予合適的引導。

這邊的引導，我覺得並不是以一種輕蔑、或酸言酸語的說那很假啦、這樣很噁心啦、這樣很奇怪啦、這樣好暴力喔！諸如此類的，這樣等於告訴孩子，你的生活圈中重要的元素對我而言不重要，換言之，這樣的態度正在將孩子自您的身邊推開。

不妨可以試著真誠與孩子討論，這部分孩子你怎麼看？交流交流彼此的想法與感受，不也在拉近彼此的距離嗎？

#家長的自我準備

解析了這麼多，那家長在陪同、讓孩子看鬼滅前，自己可以做些什麼呢？

我覺得除了自己先嘗試看過以外，還可以試著想想自己想帶給孩子的是什麼？或教育孩子的目標為何？

* 純粹看個爽片

如果只是想純粹看開心、看個爽片，那簡單，基本的分級規則、現實與創作世界的界線拿捏清楚就好，回想一下自己從小到大，如果只是當個爽片看，會在自己身心留下些什麼嗎？

我想多半啥也沒留下，頂多一絲絲殘留的尾韻而已吧。

* 增添教育意義

如果是想增添點教育意義，可以在陪同觀影的過程中，嘗試給孩子代入一點科普知識、或是任何您想引導孩子思考的教育事項，如同小時候老師設計的學習單一樣。

只是記得拿捏一下深度、掌握關鍵重點給孩子就好，免得孩子無法吸收還嫌您掃興。

* 探究人生道理

如果是想探究人生道理，而您的孩子也不排斥與您由動畫看人生的話，不妨共同觀賞完後，一起沈澱、消化一下，再一起聊一聊自己的體驗是什麼，不用求多，人生道理不會一步到位，三不五時和孩子話題對上就聊一點聊一點即可。

＃看完產生各種感覺該怎麼辦

鬼滅帶起的熱潮很驚人，在我的觀點而言，或許是整部創作中有暗藏很多深刻的描繪，觸及到廣大人們的無意識心理，也碰觸到了人們對於家庭、關係、親情、友誼等等的議題，所以看完以後產生各種感受都是很有可能的。

基本上，運用自己的人生智慧，與孩子一起練習安頓自己，就會是個很不錯的嘗試，可以和孩子心與心的連結、共處，對孩子就是很棒的陪伴經驗。

而若是產生了些很不舒服的經驗，就有可能是觸動了些早年經驗、或是人生旅途中的不愉快回憶，這時，不妨積極的尋求專業的協助，看見心理的專業夥伴們，都很擅長陪伴各位，走一趟看見內心世界的旅程唷！