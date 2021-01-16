《孤味》裡另一種男性孤味 找回「示弱」勇氣的男人

「孤味」在台語中，除了代表是孤單的滋味外，也象徵著簡單、單獨的滋味，就像電影裡面說的 「不論做什麼事情就要專心一致，要用心，這樣所有事情才會順著來，這就叫做孤味。」

這是一部以女性為主體的故事，透過外遇離家男主人的過世與女主人的壽宴為出發點，開展了整部電影，從女性的角度去看待一個家族的興盛。整部電影的男性，是薄弱、甚至是平面的，他們存在的目的是為了點襯出林家三代女性中各自不同的樣貌，但是對他們來說，又何嘗不是另外一種「孤味」。

無論是電影中那個穿插出現的陳伯昌，還是那位被大女兒宛青笑說是人肉提款機的關鎮，亦或是二女兒宛瑜分隔兩地的丈夫楊政賢，這些劇中的男性角色都用了自己的方式在呈現「男人的孤獨與堅強」。

在傳統社會裡面，性別角色的框架下，男性一直應該是堅強的、有能力的、理性的，而這也導致男性在面對生命中的失落和痛苦時，往往也沒有表達的空間和能力。在國外的許多研究中，也發現到身為一個男性，在面對生命中哀傷和壓力時，選擇的方式通常都是有苦往肚裡吞，對外則需要表現出那個強悍獨立的面貌，也因此男性慢慢的跟自己情緒切割開來，變的理性、控制。而這也造成，當男性遇到問題時，他們選擇的方式並不是向外求助，而是透過脫序行為(外遇)、物質濫用(酗酒)等方式來處理自己的問題。對這些傳統的男性來說，述說自己的脆弱是有違社會標準的，而這也造成男性往往有苦說不出。

但其實，身為一個人，從小到大，都會經歷挫折，只是男性在性別角色的框架下，被要求著只能獨自承受，所以我們看到了電影裡面的這些男性各自用各自的方式在詮釋著這個社會如何要求和期待男性可以怎麼面對挫折和壓力。

陳伯昌─面對林家對他的要求和期待時，只能透過逃避、離家出走和外遇來獨自面對，他其實還是愛著秀英，但他無法面對秀英家族帶給他的壓力。

關鎮─前妻和女兒在加拿大生活，而他則要負責全部的花費，所以被宛青笑說是人肉提款機，在電影裡面的他，是孤獨的，沒有朋友，沒有生活。

楊政賢─跟太太分隔兩地，他是醫院的明日之星，太太則是整型名醫，可是對他來說，其實很期待著跟家人相處的時光，可是他卻好難把他的期待說出口，只能透過一些小舉動來表達他對家人的愛。

其實，即使身為一個男性，也應該要學習如何柔軟，劉德華有一首很經典的歌曲是這樣唱的：「男人哭吧!哭吧!不是罪，再強的人也有權利去疲憊，微笑若只剩心碎，做人何必這麼狼狽。」

身為人，都應該要有「示弱」的勇氣，因為這樣我們才能夠看到自己不足，找回再出發的能量。

以下，獻給那些願意嘗試找回「示弱」勇氣的男人們：

1. 找個和以往不同的放鬆方式：很多男性其實喜歡透過打電動或是運動的方式來讓自己放鬆，或許你也可以嘗試一種完全相反的放鬆狀態，讓自己沖杯咖啡，看本書，或者坐在窗台旁什麼也不做，試試讓自己「靜下來」。

2. 減少理性判斷，單純感受情緒：男性在生長經驗中，總是被要求著需要理性，因而很容易忽略掉自己的情緒，也因此當男性在感受自己的情緒時，總是好難說出口甚至是表達，所以試著感受情緒吧！或許可以從一些簡單方式做起，例如現在的情緒是什麼顏色，如果可以你希望變成什麼顏色，提升對於情緒的感受，對於學習「示弱」是很重要的。

3. 放棄目標，享受過程：男性在許多時候總是被要求需要目標導向的去完成某些事，但倘若如果我們做事情的目的不是為了達成某些目標，而是單純體驗當中的過程，會發生什麼事呢？試著讓自己漫無目的的去耍廢吧！看看沿路的風景，或許你會有不一樣的體驗。

（本文出自看見心理從電影孤味─討論男性的孤獨與堅強，未經同意禁止轉載。）