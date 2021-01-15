成大最帥教授兒時模樣曝光！洪瀞：三人行必有「懂王」

「懂王」，根據我自己下的註解，意指在眾人面前，善於表現出「全知全能全懂」等強大氣場的一般人。我相信這是一個有趣，且富有正面意義的詞。儘管，懂王們難免遇到不懂裝懂、被打臉的時刻，但他們總有不滅的熱情，相信「打腫臉，頭更大」，才更顯尊貴、冰雪聰明，不吝於為大家開拓知識領域與視野，不管我們喜不喜歡、想不想知道，又或者在不在乎。

最有趣的是，更多時候是我們總搞不清楚懂王們到底是「真懂」還是「假懂」，畢竟有太多事情，冷知識也好，又或者是我們疏忽的美好事物，其實都不是我們能夠理解或者懂的；因此，身旁要是能有各領域的「懂王」們出沒，而自己又能虛心接受他們的指點，對自身一定是有所幫助的。

一日和學生聊天時，我不經意提及了「懂王」這個塵封已久的專有名詞。若要解釋這個專有名詞，可得從我還在別稱為「大蘋果」的紐約求學時期說起，當時自己身處於被為數眾多的「懂王」們環繞的時期。

當時，在曼哈頓島西城區的角落裡，有著懂界少數的天王們存在，我們姑且稱呼他們為「哥大三懂王」。

「原來『懂王』不分文化喔！」學生聽到我說出「懂王」這個關鍵詞後，不經意的回應著，同時露出感同身受的表情。

「我提到最有名的『三懂王』，不管他們是否只是善於裝懂，和他們相處時，總是能達到教學相長的效果，因為他們都非常不吝於知識的分享。而且，他們目前的成就和發展，也都相當令人欽佩，分別在當今的大型科技公司任職，包含Google、蘋果、亞馬遜、微軟、臉書等。」

「哇，看來這些懂王們是真懂！」學生大笑說著。

「或許我可以分享一位自稱是文藝懂王的故事。『哥大三懂王』的故事或許有機會再說給大家聽吧！」我確實不是故意要賣關子，只是「懂王」的故事不小心開講的話，大概三天三夜也說不完。

遙想在紐約蟄伏多年的我，對於當地的文化、美食和熱門景點算是小熟。不過，大約只能用「知其一二，卻不知還有三」來說明自己的淺薄。這個故事要從「紐約曼哈頓橋下，最浪漫的DUMBO區」說起。

「DUMBO」就是「Down Under the Manhattan Bridge Overpass」的縮寫，中文或許可以直譯為「曼哈頓大橋下的地區」，非常簡單易懂。這個名詞同時也與迪士尼裡非常著名、可愛的小飛象（Dumbo）同名。

雖然知道DUMBO區是知名的觀光景點，但當時和朋友們的了解卻也僅止於此，對於其文化歷史淵源，完全沒有概念。感謝那位被打腫臉的「懂王」，以及那位出手相教的「真藝文通」，我們才得以有機會去深入了解這個充滿文藝氣息的曼哈頓大橋下地區。

其實是我們不明白「懂王」的用心良苦

一天在朋友家中，大夥一起品嘗港式點心，還記得那時候是九月中，甫開學不久。當我們還沉浸在暑假的尾聲時，懂王開口了。

「你們聽過紐約的時尚丹波區的藝術節（The DUMBO Arts Festival）嗎？要不要一起去看看？」懂王興奮的說著。

「你是指，曼哈頓橋下的那個丹波（DUMBO）嗎？那邊不是拍照打卡的聖地而已嗎？旁邊有一家很有名的冰淇淋店，沒想到那邊也是舉辦藝術節的地點！」我有點似懂非懂的詢問著。在一旁吃著小籠湯包的朋友也忍不住開口說道：「那是什麼？我完全沒聽過耶！」

一群苦悶的理工科研究生們，通常對於文化季、藝術節之類的基本一竅不通。相比之下，儘管懂王也常自嘲為一名理工宅男，但他總不會令我們失望，常會分享許多關於紐約的藝文活動資訊。

當時，他見大多數的人一臉懵樣，開始露出了滿意與開心的笑容，像是我們已經幫他舉好球似的，而他隨時可以來個扣殺。

「丹波藝術節的歷史相當悠久，我記得第一屆表演好像是在一九八七年，主辦的藝術相關演出包括戲劇、舞蹈、音樂及歌劇，可說是囊括了所有類型！」懂王突然霹靂啪啦的介紹起來。

沒想到，在懂王口沫橫飛之時，一位真正對紐約文化有深入研究的同學打斷了他。「⋯⋯那個，丹波藝術節是從一九九七年才開始舉辦的活動喔！而且它並沒有主辦單位，一開始舉辦的目的只是為了讓基層藝術家們能夠藉由這特殊的場景，彼此分享和展示他們的藝術想法與創作。」

「喔⋯⋯那是我記錯了。對了，你們知道曼哈頓大橋嗎？這座橋很有來頭喔！它是世界第一座由鋼鐵製成的懸索橋，也是完工當時世界上最長的懸索橋。它也曾出現在許多經典電影畫面中，如《曼哈頓奇緣》《穿越時空愛上你》都可以看到它的身影⋯⋯」

「你說的應該是布魯克林大橋才對。」那位同學再次糾正了懂王。

「好啦，先不說布魯克林大橋了！對了，我們找一天去參加藝術節好嗎？」懂王秒回。儘管在不到片刻之間，懂王被拆了兩次臺。但懂王不愧是懂王，臉上始終掛著一抹自信的微笑。我想，失去這個微笑的話，懂王將不再是懂王了。這個故事雖然聽來詼諧有趣，但多虧有他，我們才能在生活中獲得許多有趣的知識、認識更多的人事物。其實懂王的一句話，除了達到「拋磚引玉」的效果外，也引出真正的高手來為大家講解正確的知識。後來，我和朋友們真的去了丹波藝術節，有幸欣賞了許多難忘的藝術表演。

或許，懂王並非我們想得那麼膚淺，畢竟他們願意犧牲自己的形象，來為大家請出高手，讓我們有機會學到更多呢！

（本文出自《自己的力學》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）