疫情大蔓延的情況嚴重衝擊各個行業。最近有個朋友收到公司通知，說業績實在太差，除了要求員工在家辦公之外，原本的月薪也將減到政府規定的最低標準。

雖然我朋友早就料到會這樣，讀到這封信的最後一句，還是讓她火冒三丈。

這句就是：「請同仁們共體時艱。」

「看到這句話，我就想把信撕了！」她說。

「這實在很是個很糟糕的情況！」我說：「但為什麼那句話惹到你呢？」

「因為我覺得這麼說就是場面話！」她回答。「因為老闆決定降薪，我們就得接受。老闆還是可以出去吃高級餐廳，但我一降薪，房租就繳不出來了！他的『時艱』跟我的『時艱』不一樣，就別跟我講什麼『共體時艱』！」

「喔…」我慢慢地點頭，同時在心裡默默記下：以後絕對不能隨便用這個成語！

當時局已經進入「硬碰硬」的狀態（也就是美國人俗語說的 “when the sh*t gets REAL”），場面話就會顯得格外矯情。我朋友會那麼生氣，是因為她沒有看到老闆實際做什麼犧牲，卻要員工們一起犧牲。她覺得這很不公平，這時候再看到「共體時艱」四個字，就顯得更像場面話了。

但這時候身為勞方的你，到底該怎麼思考這件事？又該如何做出高EQ、又能維護尊嚴、為自己發聲的回應？

評估如何回應之前，先做三項工作檢測：

1.可先觀察看看公司面臨的窘境。從你的觀察，公司祭出這樣的政策是否合理？

2.可先評估現在的犧牲vs.你所重視的條件（比如：公司業務和培訓帶給你的專業成長……等等），兩邊是否有達成平衡。

3.由主管領導風格、公司前景，是否都是你覺得仍有成長希望的？

如果這三項檢視，都還能給你足夠滿意的答案，那我建議你還是先留下來。

但在這樣的前提下，你依然可以表達立場，甚至趁這個機會為自己爭取一點權益。到底該怎麼高EQ回覆給主管呢？這裡提供幾個要素，可以幫你擬出一封比較妥當的回函。

首先，列出過往公司給過你的栽培和資源，並表達你的感謝。

接著，表示你也有生活要過，而現在公司這樣的要求確實對你相當辛苦（如果房租真的會繳不出來，也就直說吧）。

不過，你可以寫：經過思考，因為有過往的這些栽培和資源，而這些也是你所在意的，所以你願意留下來繼續與公司「共體時艱」。

最後，再提出一個具體的要求，例如，當「時艱」過去之後，可否為你安排更多外部培訓？也可以清楚寫出自己未來希望多往什麼方向發展。

這樣的寫法有什麼好呢？從一開始，你就先展現了自己是一個懂得感恩的人，不但能夠看見公司對你的栽培，也不會忘記。老闆們最欣賞的，就是懂得感恩的員工。

不要覺得這樣做會讓自己處於弱勢，會被吃豆腐！這種友善的開場先是為了卸下敵意，會讓主管對你的接受度比較高。接下來當你表示自己的難處時，對方也比較能夠同理。

即使你不服氣公司減薪的決定，也不必直接挑戰，除非你有受到不公平待遇的直接證據。但你可以把焦點放在薪水之外的福利上，例如：未來的培訓、職涯發展的機會等。言下之意：今天你所看重的不只是薪水，而是公司對你的重視和未來規劃。這樣的回覆可以讓你在接受減薪的同時，依然保有自尊，也讓主管更清楚知道你在意的是什麼。

「我這麼回覆，公司也未必會理我啊！」你或許會這麼覺得。

是的，主管未必會因為你這封信就給你任何承諾。給了承諾，也未必一定會兌現。但你應該這麼想：你起碼讓他知道了！你運用了這個機會，做了一個重要的溝通。比起那些完全不回信的同事，你已經在主管心中建立了更深刻的印象。

而如果主管收到你的回信後，竟然還對你發怒呢？

那就是他的品格問題，不是你的！選工作就是要選上司。如果不幸碰到了這種主管，那我勸你換工作，不值得繼續在那裡浪費自己的生命！

希望這些建議，對那些被減班、降薪、有苦說不出的朋友們能有一些幫助。最近生意真的難做。你或許沒辦法反轉公司的決定，但起碼可以對未來爭取兩分。當「時不再艱」，就會是你的時間了！

（本文出自軒言文創《公司減薪請大家「共體時艱」你該怎麼高EQ回覆？》，未經同意禁止轉載，劉軒粉專。）