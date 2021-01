「談錢太現實？不談錢才是不切實際」獨立女子5件事有感

五件獨立女子有感的事,哪一件最打中你?

How wrong is it for a woman to expect the man to build the world she wants, rather than to create it herself?

一個女人無須期待由男人建造自己想要的世界,而是自己創造,這樣想有什麼錯呢?——作家 Anais Nin

你知道這個社會在期待女人做些什麼。

一是最好要能獨立堅強,獨立堅強意味著你在職場上得像個「女漢子」,表現好的標準是「不比男人差」,二是最好要能賢淑善良,就是回到家要能當個「賢妻良母」,你炒得一手功夫菜,親戚朋友笑讚你能出嫁了,等等,我煮好菜養我自己不行啊?

獨立女子的定義沒有模糊地帶——要工作能力足夠強悍,要回到家還有女人的樣子,奇怪的是,他們還期待你工作生活要平衡,最好不要失態。(而這個問題只會問女人)

現代獨立女子,可以被重新定義,理當被重新定義:當一個女人有渴望,她的成就無須倚靠誰餵養,當一個女人受到委屈,她亦無須強忍,能夠放聲哭泣,能夠適時倚賴。

獨立女子踩在光譜上,自在遊走,亦不須徵得誰的同意。追求獨立生活的你,或許也會對以下五件事有感覺。

「談錢太現實?抱歉,不談錢才是不切實際」:追求經濟獨立

相愛不是童話,而是現實困難的過關斬將,談關係之前,除了愛,也要有對錢的共識。

你知道經濟獨立意味著真有能力,不會受限於他人的控制,能夠決定自己的下一次旅行與日常的每一餐,於是在每一次的甜言蜜語中,你總是當個先清醒的人。也許有人說你太現實,但是你知道,不談錢的人,才是不切實際。

「我能堅強,也懂得承認脆弱」:不忽略自己的真實需求

「我厭倦聽到大家說,愛情就是女人的全部。我真的聽得很膩。可是我好寂寞。」——《她們》喬

別人設想你的堅強所向無敵,可是獨立女子,或許能夠像《她們》裡頭的喬,有自主思考力,有靈魂,也有感情,有野心,也有天賦,敢於承認自己的無助與脆弱。是,我是強悍,可同時我也渴望能有一處棲息,我也渴望被愛,我承認自己很寂寞。

「無用的人際,可以早早斷開」:不會委屈自己待在有毒的生活圈

有時你感覺,對自己是很有信心的,愛著身體的姿態與容貌,享受每天的生活方式與當前感情狀態,可是總有些人際關係,帶有毒性,所謂有毒的人際關係,無助於你改變,只會一天天削去自信心,讓你憤怒、沮喪、失望、自卑。獨立女子知道,這些無用的人際,就應該及早斷開。

「沒有一定非你不可」:不接受別人支配他們的關係

在家人或朋友餐桌上,老是被問有對象了沒,對象家裡做什麼、職業背景好不好、30歲了何時要結婚⋯⋯有時候不自覺為此而妥協,走向自己也不那麼想要的人生。獨立女子不願意讓任何人支配自己的感情關係,他們能等,不願將就,也或許不等,獨身亦好。

「獨立,不代表不能依賴誰」:遇到生活煩惱大小事也懂得適度求救

獨立女子,不是萬能女子,生活大小事也不必逞強自己來,你懂適時的示弱,適時的求援,其實是相信著,有時要依賴自己,有時也要依賴著身邊相信的人。

五件獨立女子有感的事,這個時代的獨立女子,定義正等著被翻轉。你知道,你在等待什麼——是一個更自由追求理想生活的可能,是能夠柔軟與強韌並存的可能。

