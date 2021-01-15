快訊

慘況曝光！印尼蘇拉威西6.2強震 3人死亡多處房屋倒塌

樂華夜市億萬富翁藏11歲腦麻獨子 不讓上學、就醫僅19公斤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從《鬼滅之刃-那田蜘蛛山》看複製的愛，愛我，就成為我

看見心理 / 文．林少湲 Bonny 諮商心理師
累的父母死去後多少年過去，累早已忘了原生家庭，但潛意識對家庭的渴望仍然存在，或許是說對愛與被愛的渴望仍然存在著，但他學不會愛，便以力量作為關係的羈絆來建造家庭。擷自鬼滅之刃官網
累的父母死去後多少年過去，累早已忘了原生家庭，但潛意識對家庭的渴望仍然存在，或許是說對愛與被愛的渴望仍然存在著，但他學不會愛，便以力量作為關係的羈絆來建造家庭。擷自鬼滅之刃官網

炭治郎帶著唯一存活卻變成鬼的妹妹竈門禰豆子，加入鬼殺隊，遇到了佔據那田蜘蛛山的鬼──「累」

累的父母死去後多少年過去，累早已忘了原生家庭，但潛意識對家庭的渴望仍然存在，或許是說對愛與被愛的渴望仍然存在著，但他學不會愛，便以力量作為關係的羈絆來建造家庭。

累的親情，建立在「複製」、「控制」、「服從」上，此文分享複製。想要成為累的家人基本條件，是「失去自己的外在身份認同」。

我的認同 建立在他人的評論上

你會不會在看到自己的身材，或是邊幫自己打扮時，一邊有個內在聲音指指點點的幫你評論，抑或，打扮好之後，想著家人/伴侶又要評頭論足一番，可能會是「你的臉太圓/太瘦/太尖/太窄/太寬/太方…」、「你的身材太胖/太瘦/太扁/太壯…」、「你的眼睛/鼻子/嘴巴就不夠…」、「你一天到晚彎腰駝背」、「你不要化妝/化妝比較好看」、「你頭髮放下來/綁起來/染/不染醜死了」、「你穿這件衣服，沒氣質」、「你穿這件褲子不好看」、…雖然你自己覺得明明自身條件不錯，同輩都說你絕對在水平之上，但還是自我懷疑會不會不夠好、不夠有吸引力、不會被人喜歡、會被嫌棄，而想要購買更多保養品、服飾、微整形與整形。

我努力成為夠好的家人

你也可以把外型，換成是工作、薪水、成就、有房、有車，而你盡可能的追逐著這些身份認同，希望能讓家人/伴侶感到滿意，是否很像「鬼滅之刃」中在外漂泊的鬼，要承諾成為累的「家人」才能接受庇護，可以喝累的血液來強化能力，但代價是一家人都要長得跟累想要的一樣，白皮膚、紅色圓點與紋路、五官相似性高，穿著類似的衣服，如果五官因為恐懼而變了，就會再次被體罰、失去身份甚至性命，是否就像我們讓家人失望，擔心不被愛、擔心失望、擔心被拋棄。

尋求諮商協助

我習慣的諮商方式，會讓來談者看到自己在互動模式下，自己的認同被關係剝奪了，這關係模式累積了多久，而家人/伴侶想要什麼，才會用這種方式表達，以及自己配合對方的原因，梳理自己清楚之後，便能陪伴來談者重新思考與調整，獲得對自己較滿意的身心狀況與溝通模式。

（本文出自看見心理從鬼滅之刃看關係-2《鬼滅之刃-那田蜘蛛山》複製的愛，愛我，就成為我，未經同意禁止轉載。）

鬼滅之刃

相關新聞

從《鬼滅之刃-那田蜘蛛山》 談父母的犧牲與小孩的成全

父母身為人類的道德倫理決定殺了累，防止再有其他人類犧牲時，累認為父母是因為不愛自己，為了其他人而選擇「犧牲」了自己，而在「犧牲自己的生命，才是愛父母」，與「愛自己，放棄父母」之間，選擇了愛自己，然後開始用控制來滿足自己想要建立一個家庭的渴望。

成大最帥教授兒時模樣曝光！洪瀞：三人行必有「懂王」

「懂王」，根據我自己下的註解，意指在眾人面前，善於表現出「全知全能全懂」等強大氣場的一般人。我相信這是一個有趣，且富有正面意義的詞。儘管，懂王們難免遇到不懂裝懂、被打臉的時刻，但他們總有不滅的熱情，相信「打腫臉，頭更大」，才更顯尊貴、冰雪聰明，不吝於為大家開拓知識領域與視野，不管我們喜不喜歡、想不想知道，又或者在不在乎。

從《鬼滅之刃-那田蜘蛛山》看複製的愛，愛我，就成為我

累的父母死去後多少年過去，累早已忘了原生家庭，但潛意識對家庭的渴望仍然存在，或許是說對愛與被愛的渴望仍然存在著，但他學不會愛，便以力量作為關係的羈絆來建造家庭。

成大教授洪瀞：將挑戰當作一場人生坦克車遊戲

「你必須得到一千分。因為只要誰先得到一千分，誰就能獲得坦克車。」這個遊戲規則出自於電影《美麗人生》，片中父親對同處於集中營的五歲小童所虛構與創造出的「坦克車遊戲」，目的在於守護他的幼小生命。 我們不難想像，二戰時期的集中營該是何等糟糕的環境，困在裡頭的每個人都承受著巨大壓力，不知道下一秒會發生什麼。

各領域的「至聖先師」成大教授洪瀞：好友能開啟知識之門

在這麼多類型的朋友中，我認為有一類朋友最令人印象深刻：「懂王」。他們堪稱是各個領域裡，為我們開拓屬於自己知識領域與想法的「至聖先師」。

「談錢太現實？不談錢才是不切實際」獨立女子5件事有感

你知道經濟獨立意味著真有能力，不會受限於他人的控制，能夠決定自己的下一次旅行與日常的每一餐，於是在每一次的甜言蜜語中，你總是當個先清醒的人。也許有人說你太現實，但是你知道，不談錢的人，才是不切實際。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。