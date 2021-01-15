從《鬼滅之刃-那田蜘蛛山》看複製的愛，愛我，就成為我

炭治郎帶著唯一存活卻變成鬼的妹妹竈門禰豆子，加入鬼殺隊，遇到了佔據那田蜘蛛山的鬼──「累」

累的父母死去後多少年過去，累早已忘了原生家庭，但潛意識對家庭的渴望仍然存在，或許是說對愛與被愛的渴望仍然存在著，但他學不會愛，便以力量作為關係的羈絆來建造家庭。

累的親情，建立在「複製」、「控制」、「服從」上，此文分享複製。想要成為累的家人基本條件，是「失去自己的外在身份認同」。

我的認同 建立在他人的評論上

你會不會在看到自己的身材，或是邊幫自己打扮時，一邊有個內在聲音指指點點的幫你評論，抑或，打扮好之後，想著家人/伴侶又要評頭論足一番，可能會是「你的臉太圓/太瘦/太尖/太窄/太寬/太方…」、「你的身材太胖/太瘦/太扁/太壯…」、「你的眼睛/鼻子/嘴巴就不夠…」、「你一天到晚彎腰駝背」、「你不要化妝/化妝比較好看」、「你頭髮放下來/綁起來/染/不染醜死了」、「你穿這件衣服，沒氣質」、「你穿這件褲子不好看」、…雖然你自己覺得明明自身條件不錯，同輩都說你絕對在水平之上，但還是自我懷疑會不會不夠好、不夠有吸引力、不會被人喜歡、會被嫌棄，而想要購買更多保養品、服飾、微整形與整形。

我努力成為夠好的家人

你也可以把外型，換成是工作、薪水、成就、有房、有車，而你盡可能的追逐著這些身份認同，希望能讓家人/伴侶感到滿意，是否很像「鬼滅之刃」中在外漂泊的鬼，要承諾成為累的「家人」才能接受庇護，可以喝累的血液來強化能力，但代價是一家人都要長得跟累想要的一樣，白皮膚、紅色圓點與紋路、五官相似性高，穿著類似的衣服，如果五官因為恐懼而變了，就會再次被體罰、失去身份甚至性命，是否就像我們讓家人失望，擔心不被愛、擔心失望、擔心被拋棄。

尋求諮商協助

我習慣的諮商方式，會讓來談者看到自己在互動模式下，自己的認同被關係剝奪了，這關係模式累積了多久，而家人/伴侶想要什麼，才會用這種方式表達，以及自己配合對方的原因，梳理自己清楚之後，便能陪伴來談者重新思考與調整，獲得對自己較滿意的身心狀況與溝通模式。

（本文出自看見心理從鬼滅之刃看關係-2《鬼滅之刃-那田蜘蛛山》複製的愛，愛我，就成為我，未經同意禁止轉載。）