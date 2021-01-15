從《鬼滅之刃-那田蜘蛛山》 談父母的犧牲與小孩的成全

炭治郎帶著唯一存活卻變成鬼的妹妹竈門禰豆子，加入鬼殺隊，遇到了佔據那田蜘蛛山的鬼──「累」。

累身為人類時體弱多病，對於健康、活著都是奢侈而感到自卑，為了成為強健的體魄選擇轉化為鬼，成為鬼的代價是吃喝人血，累覺得自己是為了生存，而父母身為人類的道德倫理決定殺了累，防止再有其他人類犧牲時，累認為父母是因為不愛自己，為了其他人而選擇「犧牲」了自己，而在「犧牲自己的生命，才是愛父母」，與「愛自己，放棄父母」之間，選擇了愛自己，然後開始用控制來滿足自己想要建立一個家庭的渴望。

累跟父母是人鬼殊途，也不像彌豆子那樣，為了哥哥能夠堅持不飲血，回到諮商中，常常發現家人與家人之間，明明不是人鬼殊途，卻也血淚交織、遙遙相望。

父母與自己之間的彼此尊重

當來談者談到原生家庭的影響，常在「尊重自己」與「尊重父母」之間是矛盾的，但是，來談者更想知道可不可不要「犧牲」擇一，可不可以共好與雙贏。

你的犧牲 孩子都看在眼裡

最常是母親說「我都是為了你們，才留在這個家」、「你們以後要孝順我，我為你們犧牲了這麼多」，或是「看到母親落寞撐住這個家然後跟小孩訴苦」，孩子感受到自己讓母親「犧牲」了大好青春與幸福關係的可能，來照顧小孩，小孩便「犧牲」了自己是個小孩的調皮、成長、被照顧、提出要求、分享自己的需求，來成為「不讓父母擔心的乖小孩」、「情緒配偶」讓媽媽訴苦，成為媽媽早熟的好朋友與盟友、努力用功讓家人 「可以炫耀的好小孩」、覺得自己總是比不過其他家的小孩而「自卑的不夠好小孩」、又想恨父母，逃不過內在自責、不安、愧疚的「憤怒的叛逆小孩」。

關係複製與變形

這些把自己拉到不是原有心理位子，一個個小大人，往往是一雙眼睛都在看著大人們的喜怒哀樂，所以，長大後容易習慣性忽略自己的情緒、討好重要他人、不容易拒絕別人、不知道自己的喜好、找不到自己的價值、追求自己渴望的事業與目標時容易懷疑與扯自己後腿、也容易因為另一半而不安、成為工作狂過度追求成就。

諮商的重要性

大人在說「我因為這個家…、都是因為你…、如果沒有生下你們...」，小孩接受到話語的背後，每個小孩會用自己 來成全所愛大人的幸福，或因為想要被愛，而跳進了不屬於自己的責任，現在的小孩長大了，往往因為發現親密關係危機，或發生自己身心不適而前來諮商。

我擅長的諮商方式在第一次了解來談者的生命故事，之後的諮商歷程除了分析之外，更多在覺察感受的練習、 重新扮演經驗、生命整合、練習新的溝通模式與技巧、重建關係品質，讓這些碎片成淨化與蛻變成自己想要的樣子，看到來談者從第一次痛苦的來到看見心理諮商所，到越過越能想要成為的樣子，不再有所犧牲，用新的方式愛著自己也能愛著重要關係的他人，不再勉強的愛與好好活著，是我覺得心理師工作最有價值的地方。

（本文出自看見心理從鬼滅之刃看關係-1《鬼滅之刃-那田蜘蛛山》談父母的犧牲與小孩的成全，未經同意禁止轉載。）