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活出更安定的自我 你準備好迎接2021了嗎？

看見心理 / 文．陳文婷 WenTing Chen 諮商心理師
回顧2020的自己，展望2021的自己，問問自己哪些生活部分想增加？哪些生活部分想要減少？圖片來源：ingimage
回顧2020的自己，展望2021的自己，問問自己哪些生活部分想增加？哪些生活部分想要減少？圖片來源：ingimage

我們的世界發生疫情，生活發生許多變動。在這些日子裡，心情是否隨之起伏呢？可能有擔心、可能有焦慮，可能也有一些不安的感覺，你都是怎麼去面對自己的感覺呢？在2020倒數的時刻，我們可以為自己做一些事情，讓自己感到更安定，並對2021有新的期許。

1.關注自己的情緒狀態

關注最近自己的情緒常常出現哪些樣態，例如 : 開心、煩躁、焦慮、生氣、悲傷，建議可以把自己的情緒狀態書寫下來，讓自己更了解自己身心的狀態。

2.留意夢境帶來的訊息

潛意識總是不斷為我們捎來訊息，你接住夢境對你的問候了嗎？在一年即將結束，下一年即將展開之際，我們在睡前可以做「孵夢」的儀式，例如:在睡前閉上眼睛詢問「親愛的潛意識，2021年我可以怎麼更安定自己的身心狀態？」

3.回顧過去，展望未來

回顧2020的自己，做了哪些事情、陪伴了哪些人、經歷了哪些關卡？展望2021的自己，問問自己哪些生活部分想要增加？哪些生活部分想要減少一些？例如:2021想要減少工作的時間，多增加一些時間陪伴家人。

當我們可以開始關注自己的情緒狀態、留意潛意識帶來夢境的內容並增加與內在自我的對話，相信在迎接2021年，我們都可以更安定自在的活出自我。

（本文出自看見心理

2020倒數，你準備好迎接2021了嗎？，未經同意禁止轉載。）

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