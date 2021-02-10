善用這「21分鐘」跟2020年灑脫地說再見

終於送走了2020年，一個人類歷史上感覺過得最「久」的一年。

2020年，一個全球性的疫情爆發，影響了無數人的生活，無論是小孩、學生、成人、長者都無一倖免地受到這個肺炎的影響。

以前走在西門町就好像在參加世界會議一樣，身邊的人都講著不同的語言。現在走在各地旅遊勝地卻空無一人，餐廳商店倒閉不少。

人們從自由自在呼吸，到需要帶口罩出門。從三不五時趴踢聚會，到獨自在家看劇。從大小節日回家，到只能視訊父母見面。從放年假去國外玩，到報復性消費國內遊。

這個無法無天的疫情所帶來的影響，絕對不只以上所提及到的那麼少。而這些影響都逼使人們面對需要短期內適應跟過往非常不一樣的生活方式，更要面對焦慮、面對思念、面對孤單，這一切的一切都特別難熬。無論你是住在台灣的台灣人、港澳人、還是外籍人士，這一年辛苦你們了。在與疫情抗爭的這段時間裡，請不忘關照自己的身體與心靈。

或許有人會說：「我們在台灣這個疫情控管的那麼好的地方生活已經很幸運，不應該多作抱怨。」對啊，我們的確很幸運，但不代表不能承認自己對疫情的發生抱有負面情緒、對生活方式的改變抱有一絲無奈與疲憊。

若你想念國外的家人、朋友、愛人了，若你學業/工作因疫情受到影響而感到困擾，若你一整年都不能回家而思鄉了，若你不斷焦慮自己是否得病，若你因以上的種種原因而出現一些不舒服的感覺，或者覺得心悶悶的，那都是身體在告訴你需要正視自己的身心靈健康了，或許是時候嘗試給予自己4個5分鐘的時間，去好好照顧自己並迎接2021年。

1. 給自己第一個5分鐘的時間

情緒到來的時候，先停住希望對這個情緒做點什麼的自己，環顧身邊的人事物去了解情緒的來源。

2. 給自己第二個5分鐘的時間

閉上眼睛感受那個突如其來的情緒，並觀察情緒為你的身體所帶來的輕微變化，例如心跳加快、肌肉繃緊、坐立不安。

3. 給自己第三個5分鐘的時間

原諒並嘗試不去負面評價那個浮現情緒的自己，承認這個情緒的存在。

4. 給自己第四個5分鐘的時間

了解自己需要把時間放在關照自己上，並從繁忙的日子裡找出你最能放鬆的活動。

5. 最後，給自己1分鐘的時間

若上述的方法好像都難以奏效，如「怎樣都放鬆不了」、「走不出負面評價的輪迴」、「情緒強度很大」，嘗試給予自己1分鐘的時間去尋求諮商的專業協助，因為1+1一定大於2。

這21分鐘雖然很短，但是或許對你來說是一個很特別經驗，踏出那一步去擁抱過去累透的身心。願2021年的我們都好好照顧自己，身體及心靈均是。

（本文出自看見心理

跟2020年灑脫地說再見，未經同意禁止轉載。）