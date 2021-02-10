2021新年「心希望」 如何提升目標達成率？

年初的工作日，回顧這漫長的2020年的艱辛，在新的一年裡，你對未來有著什麼樣的期待呢？

2021年初，揮別這苦悶、烏煙瘴氣的2020年好像是大家共同的心願，疫情、天災、人禍似乎有許多難過的事情好像都集中在這一年內發生。因為疫情，喚起我們對於當年SRSA的集體創傷記憶，大家過得緊張又焦慮，我們必須維持防疫的日常生活，每天戴口罩、勤洗手、消毒，經濟也大受影響。好不容易我們大家共同努力之下防疫成功，以及天氣變後熱疫情舒緩，不用過的這麼苦悶，至少國內安全還可以走走，我們也逐漸回到類平常的生活，經濟活動也恢復活絡，大家可以感受到未來度過疫情希望並不遙遠。

懷抱著希望迎接新的一年，是否有想過這一年的你是甚麼樣子呢？擁有了什麼？放下了什麼？遇見了什麼事情？成為甚麼角色？有什麼事情是你想做的呢？有什麼目標，是你今年要達成的？

去年的目標是什麼呢？達成率是？你滿意嗎？有受到疫情或是其他甚麼因素影響嗎？

每年的新目標，有人達成率高，但也有人達成率不如預期，結果會讓自己感到失望。其實不只是新年目標，平日生活中我們多多少少都會為自己訂下一個目標要完成/達成，這些目標的完成/達成度，影響到自我效能感、成就感與自信心，這些都會影響到我們對自我評價的好壞。

我們如何提升目標的達成度，以增加自我正向的評價呢？心理師下面提供WDEP架構給你參考：

1.需求（Wants）

你的目標是想要？還是需要？

目標大致上可從：生存、愛與歸屬、權力、自由、樂趣，這五種方向去思考。你所訂下的目標，會隨著執行計畫的過程中，掌握實際狀況的資訊，可能會重新檢核修訂成更合理的新目標。

2.方向與行動 （Direction or Do）

當你擬定一個目標，請列出所需要達到目標的必要條件，以及需要完成事情的清單，以作為接下來計畫規劃與執行的方向。

3.評估（Evaluation）

目標計畫執行過程中你會需要設定檢核點，主要是用來評估是否有依照計畫執行呢？例如一個月一次來評估達成率、需要做的事情與必要條件完成多少了等等。計畫執行過程中你的經驗與所收集到資訊也很重要，可用於評估目標與執行計畫是否合理，若不合理就需要重新修訂目標或執行計畫，評估的過程會一直到目標達成或計畫中止為止。

4.計畫（Plan）

你可以參考目標必要條件與達成事件的清單，擬定合適的執行計畫，記得要包含規劃執行進度與設定檢核點。當你執行計畫檢核後，評估當初設定的目標或是計畫的進度規劃，評估的結果若不合適或不合理，就需要重新修訂新的新目標或執行計畫然後重新執行。

倘若你感到目標達成率不如預期、工作效能低落、情緒不穩定、職場關係不佳、感情困擾，只要有以上任何一種狀況，歡迎來諮商所預約，讓心理師運用具備專業的旁觀者角度，協助你釐清自己的狀態、提升對自我效能感、增進情緒穩定度、促進各項能力的發揮。

盼望這個世界，能夠對每個人溫柔多一點、友善多一點、痛苦少一點。

（本文出自看見心理

新年的心希望-如何提升目標達成率呢？，未經同意禁止轉載。）