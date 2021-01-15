快被放棄的學生絕地大反攻 成大教授洪瀞：善用轉換的威力

引擎的熱效率公式：輸出功率＝燃燒的熱能×引擎效率

試想，如果我們所燃燒的熱情，沒有經過適時的轉換，將流於做白工，形成如廢棄的熱能或者混亂，甚至使我們停滯不前，並帶來低潮。當前最重要的燃料來源是汽油（原油），但如果無法經過良好的轉換，石油的價值就不會被看到，也不會有被稱為「黑金」的說法。屬於我們的「發動機」需要仰賴自己打造，就像精美的藝術品一樣，需要透過一系列的創作才能生成。沒有好的轉換，我們的價值也有可能像石油一樣，無法被看到。

只要能有效善用熱情，讓它加乘良好的轉換率，都能獲得不錯的成果，而不令能量流於無效的混亂。如同引擎熱效率的轉換，每個人的成果公式或許也可寫成以下：

你的能量＝你燃燒的熱情Ｘ你的發動機

因為我們每個人的能量都是有限的，要想好好創造能量，則必須要有適合的轉換力。只要轉換得宜，就算是很小的熱情也能很自然的創造出如超跑般的結果。何不替自己調校出一部如同法拉利一般，蘊含驚人爆發力的「發動機」呢？

原本要被放棄的學生，創造出絕地大反攻的結果

日常生活中難免會遇到解決不了的事情。這時若能透過轉換力來改變心態或環境，等到不再執著、鑽牛角尖時，再回過頭來處理，往往就能發現問題的癥結點，找到方法並將它處理好。

有一天，我和助教在討論如何才能更好的指引情緒低落的學生時，想起這名學生小嫻。一開始，我並不是她的指導老師，但她卻鼓起勇氣發了一封信問我：「老師，我能不能和您聊一聊？」

在聊天的過程中，我得知她是一名不適應學習現狀的學生，常常因為無法達到標準而感到喪氣萬分。

她告訴我，在實驗室裡，研究數據常常像是在和她開玩笑一般，總得不出正確的結果，也使她無法完成實驗，因此被老師責備、被同學挪揄。她總覺得自己與大家格格不入，無法和同學們順利相處。

在充滿挫敗的環境下，讓小嫻不禁懷疑自身的能力。原先抱持滿腔熱血與理想的她，漸漸對自己失去信心。雪上加霜的是，因為進度緩慢，她的研究題目就像迷失在大霧裡的一艘小船，看不到正確的方向而停滯不前。

就在小嫻快被現實和負面情緒擊垮時，她做了一個決定，她發信問我：「我能不能換到老師的實驗室？」

其實一開始我也沒有十足把握能幫助她。但我完全可以體會她的無力感，以及她希望能獲得更多的幫助與鼓勵。我並沒有用特殊的方法將小嫻從絕望的泥淖中拉出來，只是選擇相信她的能力，盡我所能替她爭取表現的機會。我知道小嫻或許對於研究、數值模擬還不太熟悉，因此我選擇和她一起從研讀基礎論文開始。

或許因為如此，小嫻不再需要擔心面對壓力來源的舊環境，逐漸找回失去的自信。在適合自己的新環境裡，得以實現抱負，實驗室生活也開始發光發熱。短短一年內，她參與了國際研討會摘要投稿與口頭報告，甚至完成了一直不太擅長的英文論文。

畢業時，小嫻除了獲得論文獎的肯定，也順利發表兩篇相當有水準的學術期刊論文。一般而言，一名博士要畢業的話，通常會被要求發表一篇具有一定水準的學術期刊論文。小嫻能在短短一年的時間絕地大反攻，絕對不是一件容易的事情。

面對瓶頸如果無法轉換心境，可以試著換環境，突破當前的困境。有時候越著急，就越會讓自己看不清實際的狀況，內心會感到更糾結。

圖為《自己的力學》書封，圓神出版社提供 沉澱反思，調整自己後再重新出發，或許會有意想不到的收穫。

我們應該用正面的眼光去看待迴避，並善用轉換的威力。決定離開原本的實驗室並無對錯，只有適不適合，事實上，小嫻從沒有選擇逃避，也沒有忘記當下所面臨的挑戰，她做的事情很簡單，就只是將所處的環境，從不適合自己的地方，轉換到適合的地方，進而突破限制，嶄露頭角。

（本文出自《自己的力學》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）