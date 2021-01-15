成大教授洪瀞：將挑戰當作一場人生坦克車遊戲

「你必須得到一千分。因為只要誰先得到一千分，誰就能獲得坦克車。」這個遊戲規則出自於電影《美麗人生》，片中父親對同處於集中營的五歲小童所虛構與創造出的「坦克車遊戲」，目的在於守護他的幼小生命。 我們不難想像，二戰時期的集中營該是何等糟糕的環境，困在裡頭的每個人都承受著巨大壓力，不知道下一秒會發生什麼。但是，儘管在如此糟糕且壓力山大的環境裡，飾演父親的主角，仍能絞盡腦汁、堅持不放棄希望，只為保護自己心愛的孩子。

擷自電影《美麗人生》影片

最終他編造出了「坦克車遊戲」，讓必須依靠躲藏才能求得生存的五歲小童，順利在這艱難、如同地獄般的集中營裡生存下來。

事實上，這個「坦克車遊戲」的玩法一點也不輕鬆，沒有一丁點遊玩的感覺，彷彿也看不到遊戲的盡頭何在。對這名小童而言，要想獲得這一千分，簡直難如登天。過程中，小童必須無時無刻堅守眼淚、不能思念自己的母親、還得耐住飢餓。正常來說，要不是因為他以為自己只是在一場遊戲之中、以為自己只是身處於一個夏令營裡，我們很難想像一名五歲小童能在那樣的環境裡存活。因為，只要他不小心犯了一丁點失誤，遊戲將隨時結束。我們知道小童參與的從來都不是一場遊戲，由於他毫無勞動能力，一旦被發現，就會被假借為洗澡的名義送往毒氣室，所以這種種一切總特別揪心。

從電影裡可以看到，如何做才能讓這名小童在這場坦克車遊戲一直玩下去，直到最後一刻呢？

一、讓小童深信這是場「現在進行式」的坦克車遊戲，透過眼見為憑看到其他玩家。

二、告訴小童目前他的積分領先，且有最大的機會贏得坦克車。

三、知會小童能夠隨時退出這場遊戲，但這也意味著主動放棄即將獲得的坦克車大獎。

在艱難的情況下，父親始終能在小童面前強作鎮定，讓小童深信他們仍在這個「坦克車遊戲」裡。若從小童的角度去思考，我們會發現，儘管身處在非常高壓、惡劣的環境與條件之中，只要他心裡不這麼想，認為這只是場遊戲，那這就只是一場大家搶著想獲得坦克車的遊戲罷了。

從父親的角度思考，我們可以發現他對孩子和太太充滿了愛，並堅信「不慌不忙，事情才能往好的方向發展」，儘管我想他的內心其實正在淌血哭泣吧！恨不得自己有飛天遁地的能力，直接帶孩子離開這個集中營地獄。

若想像成我們是一群正在進行「人生坦克車遊戲」的迷茫玩家們，或許可以借鏡劇中的告誡與技巧：

一、想像自己正在進行一場「人生進步遊戲」。只要左看右看後，不難發現周圍許多人都正積極努力求進步中。或許會有技術不好的玩家，但我們很少看到不願成長進步的玩家。

二、相信自己能隨時隨地離開，不會被一場遊戲絆住手腳。有這樣的認知後，我們將知道條條大路通羅馬，也因此能更容易發現那些被隱藏起來的康莊大道。

三、告訴自己，不管在任何一場人生遊戲中，我們的積分都是領先的、最有機會能獲得勝利。如此一來，就不會過早放棄即將獲得的回報與勝利喜悅。

圖為《自己的力學》書封，圓神出版社提供 其實，很多時候我們並不需要將這些複雜的心理機制做任何的心理學連結。在大部分的情況下，只要能了解不同的意見、不抱持固有的成見、願意接受與接納不同的想法，不管情況聽起來多可笑、多麼傻、多麼天馬行空，或許將更有能力發揮出超越自己所預想的能力。試想，小童若無法受教和相信這場虛構的坦克車遊戲，他也無法發揮出超乎五歲小童能力以外的驚人潛力吧？最重要的是，他最終順利的存活下來，如願見到他心目中的坦克車。

在現實中的許多時刻，我們無法選擇進行什麼樣的人生進步遊戲，也無法在參加遊戲之前做好萬全的準備。但任何一場人生遊戲中確實有這麼一招能幫助我們，那就是將挑戰當作一場遊戲，並展現出自身的堅持忍耐、努力付出，以及全然的用心。

相信善意謊言的我們，就算因此被當成是傻子也完全沒有關係。

（本文出自《自己的力學》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）