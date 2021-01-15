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各領域的「至聖先師」成大教授洪瀞：好友能開啟知識之門

圓神出版社 / 文．洪瀞
圖為洪瀞副教授。圓神出版社提供，黃家彥攝影
圖為洪瀞副教授。圓神出版社提供，黃家彥攝影

好朋友們經常能幫助我們接觸到不同面向的知識，不管是冷門的、自己根本不在乎的事，又或是能讓人眼睛為之一亮的知識。

在研究所時期，由於做研究相當苦悶，所以經常會與不同領域的研究生們一同聚餐聊天。在閒話家常之中，相互鼓勵、相互陪伴、相互學習，尤其是身為異鄉學子，和朋友們相處的快樂時光，經常能幫助彼此忘卻思鄉之愁，以及排解實驗做不出來的苦。

至聖先師孔子說：「益者三友，友直，友諒，友多聞。」其實不管是過去或現代，在家鄉或者在海外求學，此言確實不假，也非常受用。交友廣闊除了能幫助我們排除孤單寂寞，也可以透過不同角度讓自己成長。 舉例來說，求學時期若經常與成績一流的學霸來往，除了可以請教作業怎麼寫、如何解題、抓重點以外，其實也可以嘗試理解他們的「思維模式」，並觀察他們的良好習慣。當然，我也曾經試著詢問過學霸們抓重點的技巧為何，不過很不巧的是，我認識的這群人似乎都說不出個所以然來，貌似沒有嘗試抓任何重點過，但他們給我更多的感覺是「通透」—問他們問題的時候，他們不太能理解為什麼這會是個問題。

我在海外遇到的學霸們，比較像是程度大幅超前的同學們。就好比一名大學生，卻身處小學的課堂之中，和進度較為緩慢的同學們一起學習，他們自然無法掩蓋對於課程脈絡的全知。與這些學霸們相處能觸發許多良性刺激，也能給我們許多學習上的啟發。根據這些經驗，我認為抓重點的最佳方式與學習技巧，並不是死守這些知識，而是全方面的拓寬自己對課程與知識的理解。當較為全面的知識地圖被建立起來後，剩下的只是一些細節上的練習與複習。

和喜愛旅遊的朋友們交流，可以認識不同地區的文化，加深對於不同文化的感受，因為有時候，我們常會在一個地方待得過長而忘記世界的全貌，老是以同個地方的框架思考問題。這時，何不跟隨這些愛好旅行的朋友們一同去其他地方看看，來個深度文化之旅？對於視野的開拓幫助相當大。

又或者與擅長料理的朋友一同開伙，除了可以磨練煮飯技巧，更可以避免「料理天災」的發生，例如飯菜不熟、調味過度、烤焦燒焦、東混西混、糖鹽不分等。擅長料理的朋友除了能帶來美好的用餐體驗外，還經常推薦許多不錯的餐廳、介紹行政主廚的故事。除此之外，他們也會適時的提醒我們，什麼時候適合吃什麼食材、什麼時候該去哪裡探索新的美味料理。

圖為《自己的力學》書封，圓神出版社提供
圖為《自己的力學》書封，圓神出版社提供
「一樣米養百樣人」，能相互幫助的好朋友一樣也有成千上百種。儘管廣泛的交友並非全然是好事，畢竟有些朋友們天生是來「還債」的，但更多時候，廣泛交友的好處還是比較多。

事實上，能幫助我們的「良師益友」當然也不只有上述三種。在許多猶豫不決或者生活的小片段中，跟朋友們商討事情，多聽聽對方意見，常有意想不到的收穫。

其中，在這麼多類型的朋友中，我認為有一類朋友最令人印象深刻：「懂王」。他們堪稱是各個領域裡，為我們開拓屬於自己知識領域與想法的「至聖先師」。

（本文出自《自己的力學》，圓神出版，未經同意禁止轉載。）

成大 洪瀞

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