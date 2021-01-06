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她在兒子抽屜發現紙條「我很沒用」 急問該怎麼辦？

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽在15歲兒子房間發現「內容極度負面」筆記，批評自己「不討人喜歡」、「很沒用」、「對身邊人帶來痛苦」。圖／取自：ingimage示意圖，非當事人。
媽媽在15歲兒子房間發現「內容極度負面」筆記，批評自己「不討人喜歡」、「很沒用」、「對身邊人帶來痛苦」。圖／取自：ingimage示意圖，非當事人。

美國一名44歲的媽媽日前在15歲兒子房間發現他「內容極度負面」的筆記，批評自己「不討人喜歡」、「很沒用」、「對身邊人帶來痛苦」。媽媽急著向網友發問：「身為媽媽的我是否哪裡沒做好，才讓兒子自我認同感低落？」

這位不具名的媽媽表示兒子去年十月跟她說想去找心理諮商師聊聊，但不願意透露諮商的原因。於是媽媽開始為兒子安排每周一次的諮商，且基於尊重兒子的隱私，儘管擔心好奇仍不過問細節。

媽媽前天整理兒子房間發現他抽屜裡有個標題為「我如何看待自己」的筆記，當下雖然告訴自己要尊重兒子的秘密，最後還是忍不住看了內容，結果內容讓媽媽感到很「心碎」。後來媽媽跟先生提到這件事，對方認為應該假裝沒發生過這件事，讓兒子去找心理諮商師聊，不要探究諮商內容。但媽媽認為也許可以試著跟兒子談談他的筆記，讓兒子知道他寫的都不是真的。

網友cassoworrier建議原PO千萬不要跟兒子說她看了筆記，而是要告訴兒子媽媽欣賞跟愛他的一切。也可以跟兒子分享自己曾經擁有低潮、對自己產生負面觀感的經驗，但是「不要直接連結自己的經驗跟他的感受」。cassoworrier還提到「兒子願意請媽媽安排心理諮商已經是一種信任跟依賴父母的表現，有很多孩子默默受苦，就是因為他們不相信父母會支持他們。」

網友Alice_In_Kingston也贊同原PO不要跟兒子坦白看了他的筆記，「兒子知道筆記被偷看會感覺更糟，以後都不會願意跟原PO分享任何東西。」

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