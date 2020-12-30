無法或不談戀愛者7大特徵 網驚：我全中！註定單身一輩子了

戀愛或結婚並非人生唯一的選項，但有些人總覺得自己條件也非特別差，為何很難找到對象？有人統整出7個無戀愛對象的特質，很多人直呼太準了。

網友在Dcard列出7個無法或不談戀愛者的特徵，並說覺得滿準的，想問是否也有人有一樣的心情或想法。以下7特徵包括：

1.不喜歡欠別人。

2.覺得聯絡很麻煩（感受不到必要性）。

3.自尊心很強。

4.看臉色能很快感受到其他人的想法。

5.想法比較現實。

6.和所有人都保持著距離，不喜歡越線。

7.不會對其他人的想法或價值觀有所強迫。

許多網友狂呼真的太準：「目前母胎單身，我全中」、「滿贊成你列的，交往迴避不了這些但覺得好煩人」、「都中了…看來要單身一輩子了」、「我還多一項：不容易信任家人以外的人」、「除了4都有，只交過一任，現在蠻享受單身的感覺」、「幾乎都有，即使之前有交往也是很快就分了」。

也有人提出這可能是一種叫「逃避型依戀」的人格，日本精神科醫師岡田尊司曾在《孤獨的冷漠》一書中解釋這種人格的特徵，所謂的逃避依戀者，只要談到承諾或長期的關係，就會倍感壓力，原先對於這段感情的熱情，也會一下子就消退。過去研究發現逃避依戀者有幾種解套方法，包括找個安全型依戀者交往、正視自己的不安和需求、尋求心理諮商等等。