病毒猖狂 洪蘭籲：找回同舟共濟的精神

二○二○年春天，疫情最嚴峻的時刻，因為有學生確診，好幾所大學關閉，只能遠距教學。老師們只好犧牲春假，到學校練習網路直播。因此當一堆年輕人在春假期間湧向墾丁逛大街時，我們幾位老師看了實在傻眼。

有個老師說：「這不是讓社交隔離完全破功了嗎？學校為了保護他們不被傳染而停課，他們竟然自己跑去人多的地方，摩肩接踵，接觸病毒。」

另一個老師說：「年輕人都以為自己身體好、免疫力強，其實病毒哪管你幾歲呢？一個負壓隔離加護病房的成本是兩百五十萬呢！」

第三個老師說：「不是只有年輕人僥倖，也有七十歲的老人不肯戴口罩就要上公車，還對司機嗆聲。」

他轉頭問我：「為什麼差別那麼大，有人緊張焦慮到睡不著覺，也有人認為沒那麼嚴重，到處趴趴走？」

一樣米養百種人，有人不怕死，也有人擔心得要死。美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）做了一個學生對新冠病毒看法的調查，結果發現共和黨的比民主黨的較不在乎病毒，那些把票投給川普的人更覺得疫情不嚴重，因為總統都沒戴口罩，他們更不必戴，頂多洗洗手。防治瘟疫竟然也受政治的影響，難怪會有「死忠」這個名詞出現。

預防新冠病毒必須社交隔離，學者擔心疫情會引爆憂鬱症，因為人是群居的動物，必須跟他人接觸，心智和感情才會平衡。人在隔離時，尤其需要他人的關懷。好在身體不接觸不代表心靈不能接觸，也就是說，「social distancing」很好，但是「distance social」更好（「social distance」和「social distancing」不同，前者指的是社會中，階級、種族、性別等團體的距離；後者指的是身體的距離，世界衛生組織建議使用「physical distance」一詞，以免像川普一樣引起種族歧視）。大家雖然必須保持社交距離（social distancing），不能面對面交談，但是可以透過電話、視訊做遠距（distance）的社交（social），彼此關懷，共度難關。

在病毒猖狂的時候，社會支持非常重要，因為心靈的絕望比肉體的傷害更嚴重。其實，同舟共濟一直是人類生存之道。我們看到德國人把水和食物留在公路旁給需要的人；有人自製口罩分送給沒有的人，這個互助的力量不但溫暖了人心，甚至可以克服身體的疾病。

圖為《該怎麼成就你的人生》書封，天下文化提供 美國費城附近有三座小城，他們共用同一家醫院，因此醫生、護士、所有醫療設備都相同，但是其中一座小城的心血管疾病明顯比其他兩座城來得低。研究後發現，這城的居民大部分是義大利南部的移民，他們牽親引戚，一同移民來美國，住在附近，好有個照應，因此形成一個緊密的社會支持系統。那時沒有健保和社會福利，但是守望相助反而比公家系統更為有效。例如：街上有流氓在打架，不久樓上的窗戶打開了，頭伸出來了，肉店的老闆走出來了，賣水果的小販也過來了，麵包店的老闆娘站到門口了，人一多，流氓就走開了。我們現在很需要這種「人溺己溺」、「你的事就是我的事」的互助精神來排除孤獨、打敗病毒。

「疾風知勁草，患難見真情」，災難來臨的時刻最能看出一個國家的教育程度和人民的道德水準，我們應該利用這樣的機會好好教育我們的孩子，並像芬蘭一樣，平時就儲備好必要的民生物資（她是歐洲唯一不缺口罩的國家），永遠準備好面對不測的未來。