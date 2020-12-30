快訊

林淑芬等三人拒當萊豬立委 遭民進黨團罰款3萬、停權3年

境外+2！口袋裡的疫苗將解謎 陳時中下午2時10分說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情下盼不喜歡的事快結束 洪蘭：忍耐一下或許就沒遺憾

天下文化 / 文．洪蘭
圖為巴黎戴高樂機場，在今年聖誕假期時，仍出現旅客情形。美聯社
圖為巴黎戴高樂機場，在今年聖誕假期時，仍出現旅客情形。美聯社

美國新冠病毒疫情嚴重，至二○二○年十月，已經有七百五十萬人確診、二十一萬人死亡。疫情會擴散得那麼快，除了人們不肯戴口罩、不肯保持社交距離，心理學家還指出另外一個原因：人們喜歡輕鬆無負擔的心理狀態，對不喜歡的事情會希望趕快結束，所以疫情才稍緩，就迫不及待出門旅遊、吃飯，沒想到頻繁接觸人群後，疫情又嚴重起來了。

研究發現，人們對不喜歡的事情有兩種態度：一是拖延，拖到最後，希望事情自動消失；一是趕快把它做完，使心裡沒有負擔。前面一種態度，往往事情不但沒有消失，反而變得更糟，小洞不補，大洞吃苦，因此拖延不被鼓勵，反而鼓吹「今日事今日畢」，愈討厭的事要愈快解決，於是就出現了下面的情形。

走廊上一前一後有兩個水桶，請學生隨便拿一個放到走廊盡頭的儲藏室去。照說拿靠近儲藏室的那個水桶最省力，但大部分的學生卻會去提最靠近自己的那個水桶。問他們為什麼不去提靠近終點的那個水桶呢？學生說：「愈快拿起水桶，愈有完成任務的感覺，這種感覺良好，就沒去想省力的問題了。」

另一個實驗是要求學生把走廊上一遠一近的水桶提回來交給實驗者。結果大部分的學生不是用最省力的方式：先空手走去拿遠的水桶，再在回程的路上拿近的水桶，而是先拿近的水桶，拎著水桶走到遠的地方，提起另外一個水桶，再走回來交給實驗者。

尤其當實驗者給學生十個生字去背時，他們更是想都不想，直接抓起水桶就往前走，因為做掉一件事就減少大腦記憶的一件負擔，心情就輕鬆一點：趕快把該做的做掉，好留下記憶空間去背那十個生字。

圖為《該怎麼成就你的人生》書封，天下文化提供
圖為《該怎麼成就你的人生》書封，天下文化提供
我們在生活中也看到很多人拿到帳單就去付款，而不會把錢先留在銀行裡生利息，等期限快到了再付。因為事情做完了心裡就沒負擔，因而忽略了積少成多、小錢可以滾成大錢的道理。

研究更發現，有些人一聽到癌症就恨不得馬上開刀去把壞東西拿掉，沒有尋求第二意見，結果後來發現有些刀是不必開的。

拖延（procrastination）是一個不好的習慣，但是早早解決掉（precrastination）也不見得好，看起來，依古人的中庸之道最好。「事緩則圓」是有道理的，忍耐一下，或許就沒有遺憾了。

（本文出自《該怎麼成就你的人生》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

疫情下盼不喜歡的事快結束 洪蘭：忍耐一下或許就沒遺憾

疫情會擴散得那麼快，心理學家還指出另外一個原因：人們喜歡輕鬆無負擔的心理狀態，對不喜歡的事情會希望趕快結束，所以疫情才稍緩，就迫不及待出門旅遊、吃飯，沒想到頻繁接觸人群後，疫情又嚴重起來了。

無法或不談戀愛者7大特徵 網驚：我全中！註定單身一輩子了

戀愛或結婚並非人生唯一的選項，但有些人總覺得自己條件也非特別差，為何很難找到對象？有人統整出7個無戀愛對象的特質，很多人直呼太準了。

病毒猖狂 洪蘭籲：找回同舟共濟的精神

在病毒猖狂的時候，社會支持非常重要，因為心靈的絕望比肉體的傷害更嚴重。其實，同舟共濟一直是人類生存之道。我們看到德國人把水和食物留在公路旁給需要的人；有人自製口罩分送給沒有的人，這個互助的力量不但溫暖了人心，甚至可以克服身體的疾病。

家中長輩老是悶悶不樂？晚輩的你常看不清這一點

大部分的時間更像一艘破舊的棄船，茫然沒有目標的漂浮在海上。但不論是孤獨感、失落感和無用感，也會常因個性和環境使然呀！平時比較溫順而理性的人，老了以後反而變得更壓抑。認為既然已經時不我與，又何必多浪費口舌和時間？

新冠病毒致死率男高於女 洪蘭：跟女生有「備胎」有關

除了女性荷爾蒙可以增加免疫細胞的抵抗力之外，他認為還有染色體的關係。因為許多調控免疫系統的基因是登錄在X染色體上，女性有兩個X染色體，男性只有一個。他說第二個染色體扮演了關鍵角色—女生的每一個細胞都比男生多一個X染色體，所以女生有二倍的基因去調控免疫系統。雖然每次只需用到一個X染色體，但是女生有備胎，有備則無患。

用什麼網站蒐尋引擎看出你是哪種人 洪蘭：與轉職有大關係

我去匹茲堡大學開會時，聽到一篇發人深省的報告。一位賓州大學商學院的教授說他想知道人們頻換工作的原因，尤其在各個公司客服部工作的人員，他們每天要接聽無數的抱怨電話，為什麼有人可以一做五年，而有人一年換五個工作？

給年輕的你：人生導師太重要 不需要立刻知道自己要幹嘛

當你自己還不相信自己時，這些人生導師相信你。擁有人生導師實在是太重要了。我們感到迷惘、還不知道自己喜歡什麼時，就會覺得自己這樣有問題、覺得羞愧。

不想變成蝴蝶的毛毛蟲妖精！狂狷的隱遁者七等生

2020聖誕節前一周，我在光點華山電影館觀看了一部堪稱不可思議、充滿著奇詭色彩的電影，那是由導演朱賢哲擔綱編導的七等生紀錄片《削瘦的靈魂》試映。

花一輩子為這玩意一直付錢用死自己？醫師分享輕鬆戒菸法

吸菸究竟有什麼用？我真的覺得爽嗎？我這輩子要為這玩意一直付錢用死自己嗎？其實就是這三個步驟。 抽菸的人是你自己，戒菸也是你要發自內心。 你可以開始想想，有意識地去想想，有什麼用？

「反正照做就對了？」到底人為什麼要去學校？

我一直到長大，我才意識到，學校是教你要「服從」的。 學國文、學數學、學自然，你有沒問過，為什麼？ 在我小的時候，還要向國父遺像敬禮，問為什麼，還會被大聲斥責。反正照做就對了。

心理專家分析「鬼滅之刃」作者筆跡 大讚：性格認真如漫畫主角

「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」上映後票房屢創新高，不過雖然作品大紅，「鬼滅之刃」作者卻始終保持低調，鮮少在公開場合露面，讓許多粉絲非常好奇他到底是什麼樣的人。最近就有日本媒體，利用鬼滅之刃作者的筆跡，分析他可能的性格是什麼。

老師家裡沒書櫃 洪蘭驚：大腦喜歡紙本書 非電子書能取代

一個朋友買了新房要入厝，我猶豫著該買什麼禮物，心想，書最好，書香可以蓋過銅臭，尤其他又有學齡的孩子，便精挑細選買了兩本老少咸宜的經典書帶去。想不到他一看，立刻說：「我家沒有書櫃。」我抬頭看，果然沒有，心裡很震驚，因為他是靠知識謀生的老師！

熱門新聞

超強寒流來襲！切記做好這部位保暖 出意外恐腦中風

藍紫色寒潮今晚報到！全台「跳水式降溫」挑戰47年來最冷跨年

「根本颱風嚇死人」 寒流襲台聽得到 起床3步驟保命

寵物鴨鴨被家人私賣！她苦求買主現身 網驚：別變薑母鴨

全台低溫特報！ 未來一周天氣變化劇烈 今天急遽降溫

設計師Alexander Wang被男模指控性騷擾 「台灣之光」掉漆？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。