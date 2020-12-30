疫情下盼不喜歡的事快結束 洪蘭：忍耐一下或許就沒遺憾

美國新冠病毒疫情嚴重，至二○二○年十月，已經有七百五十萬人確診、二十一萬人死亡。疫情會擴散得那麼快，除了人們不肯戴口罩、不肯保持社交距離，心理學家還指出另外一個原因：人們喜歡輕鬆無負擔的心理狀態，對不喜歡的事情會希望趕快結束，所以疫情才稍緩，就迫不及待出門旅遊、吃飯，沒想到頻繁接觸人群後，疫情又嚴重起來了。

研究發現，人們對不喜歡的事情有兩種態度：一是拖延，拖到最後，希望事情自動消失；一是趕快把它做完，使心裡沒有負擔。前面一種態度，往往事情不但沒有消失，反而變得更糟，小洞不補，大洞吃苦，因此拖延不被鼓勵，反而鼓吹「今日事今日畢」，愈討厭的事要愈快解決，於是就出現了下面的情形。

走廊上一前一後有兩個水桶，請學生隨便拿一個放到走廊盡頭的儲藏室去。照說拿靠近儲藏室的那個水桶最省力，但大部分的學生卻會去提最靠近自己的那個水桶。問他們為什麼不去提靠近終點的那個水桶呢？學生說：「愈快拿起水桶，愈有完成任務的感覺，這種感覺良好，就沒去想省力的問題了。」

另一個實驗是要求學生把走廊上一遠一近的水桶提回來交給實驗者。結果大部分的學生不是用最省力的方式：先空手走去拿遠的水桶，再在回程的路上拿近的水桶，而是先拿近的水桶，拎著水桶走到遠的地方，提起另外一個水桶，再走回來交給實驗者。

尤其當實驗者給學生十個生字去背時，他們更是想都不想，直接抓起水桶就往前走，因為做掉一件事就減少大腦記憶的一件負擔，心情就輕鬆一點：趕快把該做的做掉，好留下記憶空間去背那十個生字。

圖為《該怎麼成就你的人生》書封，天下文化提供 我們在生活中也看到很多人拿到帳單就去付款，而不會把錢先留在銀行裡生利息，等期限快到了再付。因為事情做完了心裡就沒負擔，因而忽略了積少成多、小錢可以滾成大錢的道理。

研究更發現，有些人一聽到癌症就恨不得馬上開刀去把壞東西拿掉，沒有尋求第二意見，結果後來發現有些刀是不必開的。

拖延（procrastination）是一個不好的習慣，但是早早解決掉（precrastination）也不見得好，看起來，依古人的中庸之道最好。「事緩則圓」是有道理的，忍耐一下，或許就沒有遺憾了。

（本文出自《該怎麼成就你的人生》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）