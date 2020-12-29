新冠病毒致死率男高於女 洪蘭：跟女生有「備胎」有關

學生拿了一份資料來問我：為什麼全球新冠病毒的死亡率中，都是男生比女生多？大陸男生的死亡率是二．八％，女生只有一．七％；義大利男生死亡率一○．六％，女生六％；西班牙男生的死亡率是女生的二倍。

男性死亡率高於女性的現象，在SARS、MERS和西班牙流感中皆是如此，為什麼呢？

這是很有趣的問題，我第一個想到的是抽菸，因為菸傷肺。大陸男生抽菸者比女生多，大陸男生半數有抽菸，女生只有三％。但是義大利男生二八％抽菸，女生一九％抽菸，死亡率仍然是男生高，所以抽菸不是原因。

在這次疫情之前，有一本新書出來，作者是神經遺傳學和罕見疾病的醫生莫艾倫（Sharon Moalem）。他在書中說，女性對發炎的抵抗力比男性強；老年疾病如糖尿病、心血管疾病和癌症，男性死亡率比女性高。除了女性荷爾蒙可以增加免疫細胞的抵抗力之外，他認為還有染色體的關係。因為許多調控免疫系統的基因是登錄在X染色體上，女性有兩個X染色體，男性只有一個。他說第二個染色體扮演了關鍵角色—女生的每一個細胞都比男生多一個X染色體，所以女生有二倍的基因去調控免疫系統。雖然每次只需用到一個X染色體，但是女生有備胎，有備則無患。

我們的細胞膜上有受體，它像個鎖，只有先天設定的鑰匙才能打開它進入細胞內。對新冠病毒來說，這個鎖是血管張力素轉換酶2（Angiotensin-Converting Enzyme 2 ,ACE2），新冠病毒的外圈有棘突蛋白（Spike Protein），當它的棘突蛋白騙過細胞膜上的ACE-2 時，門就開了，病毒就進入細胞，人就被感染了。

圖為《該怎麼成就你的人生》書封，天下文化提供 男、女生的細胞膜上都有ACE-2，但是女生的兩個X染色體上有兩個不同的ACE-2 基因，所以病毒無法立刻使女生肺部所有的細胞都失去功能。當肺的細胞受損時，組織液會滲入肺部造成積水，造成咳嗽和呼吸困難，所以嚴重時必須使用呼吸器，否則會窒息。這是莫艾倫認為女生死亡率比男生低的原因。

莫艾倫認為，凡是跟X染色體有關的疾病，女性患者都比男性少，例如女生得韓特氏症（Hunter Syndrome，第二型黏多醣症）的人比男生少、女生有色盲的人也比男生少，因為一個X染色體壞了，她們還有另外一個可以用。

凡是照顧孩子的動物都活得比較長，扶養伶猴的公猴比母猴多活二○％；母黑猩猩比公黑猩猩多活四二％。人類社會一開始時，是母系社會，或許就是因為這個關係吧！

（本文出自《該怎麼成就你的人生》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）

※ 提醒您：抽菸，有礙健康