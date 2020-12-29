用什麼網站蒐尋引擎看出你是哪種人 洪蘭：與轉職有大關係

我去匹茲堡大學開會時，聽到一篇發人深省的報告。一位賓州大學商學院的教授說他想知道人們頻換工作的原因，尤其在各個公司客服部工作的人員，他們每天要接聽無數的抱怨電話，為什麼有人可以一做五年，而有人一年換五個工作？

他蒐集了三萬份資料來分析時，發現所有他原來預測的因素都不對，最有關係的竟然是他們當初是從哪個網站上找到這份工作的。

他發現， 使用Firefox 和Google Chrome 的人， 與使用Internet Explorer 或Safari 的人相比，在同一種工作上，有一五％的人做得比較長久，有一九％的人比較少請假。他再從三百萬筆銷售的顧客滿意度和顧客通電話長度的資料中，來看這兩組人的工作表現，發現前者的銷售成績好，跟客戶講電話的時間短，客戶滿意度高，他們在九十天內達到了後者要一百二十天才能達到的顧客滿意度。

為什麼會有這個差別呢？這兩組人都是經過考試進來的，他們對電腦作業的熟悉程度都一樣，用Firefox 和Google Chrome 的人並沒有在電腦或打字上比另一組更優秀。那麼是為什麼呢？

原來，差別在於他們為什麼會使用Firefox 或Google Chrome 來上網。這兩者不是電腦原裝軟體，需要另外去下載來用。每個廠牌的電腦都有自己的原裝網路瀏覽器，例如跟著PC電腦來的是Internet Explorer，跟著麥金塔電腦來的是Safari，若要另外使用Google Chrome 或Firefox，你得特別去下載這個軟體。也就是說，你不是有就好，你會主動去尋找更好的。

那些做得久的人，是額外花工夫去找更適合自己的網路瀏覽器的人。他們具有主動性（initiation），會主動讓事情發生。

當客戶打電話進來抱怨產品時，使用電腦原裝軟體的人，會根據傳統的SOP流程，照本宣科的說：「抱歉，這是本公司的規定，我無能為力。」但具有主動性的人會想辦法去解決這個問題，讓公司和顧客都滿意，做到雙贏。僅這一點差別，造就了工作上的差異。

那些接受電腦原裝軟體網路瀏覽器的人，把工作看成是不能改變的，必須按照公司規定的標準流程去跑。久而久之，他們會厭倦一成不變的生活，會開始請假，開始想跳槽。

而那些會主動去找更好方法的人，以不一樣的方式看待他的工作，每一天都是一個新挑戰，他們會找新方法去賣這個產品，找新方法去說服客戶。碰到問題時，

圖為《該怎麼成就你的人生》書封，天下文化提供 他們會想辦法解決，而不是兩肩一聳、兩手一攤，說：「沒辦法，這是公司的規定。」他們會想辦法改善環境，創造他們想要的空間，工作自然做得久。

這場演講令我悚然而驚，因為我們其實是屬於接受原裝軟體的那一群人。我們從小被教導要逆來順受，不要無事生非，不要抱怨，把自己分內的事做好就好。

難怪蕭伯納說：「講理的人適應這個世界，不講理的人堅持要讓這個世界去適應自己，因此所有的進步都來自不講理的人的堅持。」

我們的教育觀念，該改了。

（本文出自《該怎麼成就你的人生》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。）