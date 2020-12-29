家中長輩老是悶悶不樂？晚輩的你常看不清這一點

曾經有人問我：「黃老師，妳為什麼不會得憂鬱症？」我幽默回答：「我都是在造成別人的憂鬱，自己怎麼會得？」人老雖然是一種自然的規律，但大部分老年人的命運，都是被迫不得不學習與孤獨共存。大部分的時間更像一艘破舊的棄船，茫然沒有目標的漂浮在海上。但不論是孤獨感、失落感和無用感，也會常因個性和環境使然呀！

譬如有一些平時比較溫順而理性的人，老了以後反而變得更壓抑。認為既然已經時不我與，又何必多浪費口舌和時間？

而原本性格上就比較情緒化的人，則有可能變得更任性或更幼稚。會覺得反正我已經老了，既然管不了別人，但別人也休想管我。這也是大家口中常說的「老小老小」。人老了有時在心態上，並非真的要返樸歸真，只不過是想能夠像小孩子一樣任性地當自己。

可惜晚輩們看不清這一點，總覺得長輩怎麼老是一副悶悶不樂樣子？或者怎麼會出現一些莫名其妙和古里古怪的行徑？而且通常家人都只限於在心裡質疑或犯嘀咕，即使會感到奇怪，卻也很少會主動進一步地付出行動，去關心、了解、聆聽、安慰和協助老人家。

要不然就是經常會以指導者身分自居，不斷地提供一大堆關於老人心理問題的建言，甚至會用著不耐煩或教訓的口吻來激怒他們。殊不知老人家走過的橋都比年輕人走過的路多，道理人人會說。但對於衰老的長者而言，不僅僅是為難，也是他們內心深感遺憾的地方。

西方的親職教育裡面只有「獨立」、「尊重」和「包容」，並沒有「孝順」和「回饋」；對華人而言，「孝」就是關照，而「順」就是配合。時下臺灣的家庭教育，由於少子化的普遍，因此每個孩子幾乎都是寶媽下的媽寶。一旦被寵被慣壞的孩子，是不懂得老人家活在世上的歲月已經不多，而其一生都在為國家社會和家庭奉獻。因此真正孝順的子女，是不會只光出一張嘴，而且還是臭嘴、髒嘴和賤嘴。

例如：「爸爸你又不是小孩子，吃東西的時候要把嘴巴閉起來，不要老掉得滿地都是。你知道我們打掃起來有多辛苦嗎？」

「媽，妳就少管我和我們家媳婦的事。妳看妳自己，爸爸年輕有小三妳都管不了，還好意思再來管我。」

「爸爸媽媽我跟你們說，這一切都是為你們好！如果你們不趕快把財產分配處理一下，萬一你們有個三長兩短，只會讓我們兄弟幾個打成一團，或是告來告去的，到時候你們也死不瞑目，對吧？」。

原本還可以溝通的機會，從此裝上了自動鎖，沒有密碼是不會再開放，而老人家偏偏故意把號碼給忘了。其實除非是真的失智了，否則多數的老人家，是不想在他所剩無幾的歲月裡，再與晚輩斤斤計較。因為每個老人家的心中都自有一把尺，而這把尺是留著用來量自己的棺材和死期。

（本文出自愛心理《黃越綏的高齡快樂學》：尊重高齡者的付出與價值》，未經同意禁止轉載。）