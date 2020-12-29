給年輕的你：人生導師太重要 不需要立刻知道自己要幹嘛

2020年11月，看到好幾位大學生自殺的新聞，讓我想寫這封信給大學生、二十多歲的年輕人。當然這些內容也適用於每一個人。不管你現在幾歲，都歡迎你閱讀這篇文章，也把這篇文章傳給需要的人。

Hi!

如果你是位大學生、二十多歲，這是一封想寫給你的信。前陣子我聽到心理治療師艾絲特・佩萊爾(Esther Perel)的訪談，今年六十多歲的佩萊爾是一位世界著名的心理治療師，主持人問她：如果妳可以回去跟二十多歲的自己說話，妳會告訴她什麼？

佩萊爾想了一下，說：「記得讓你身邊有相信你的人生導師(mentors)。當你自己還不相信自己時，這些人生導師相信你。擁有人生導師實在是太重要了。

不要因為想要別人喜歡你，就做這麼多事情。你不可能做自己想做的事情，然後又被每一個人喜歡。要嘛你為了被喜歡，就迎合大眾；要嘛你做自己想做的事情，然後知道有些人會批評攻擊你。

不管是感情或性，都會隨著成熟而越來越好。當你越成熟，越相信自己、接納自己、越有自信，這才是讓你在感情中感到滿意的因素。讓自己變成熟，而不是擔心要怎麼樣讓對方喜歡你。」

這些話讓我思考許久，心裡想著：「我希望我二十多歲時，有人可以告訴我這些！」所以，我寫下這篇文章，希望你可以讀到這些內容。

離開二十幾還沒太久，我記得二十多歲是一個令人迷惘的時期。有些人先找到了專業興趣，還沒找到的人覺得很徬徨、不知道自己要做什麼。有些人先步入不同階段，結婚或生子，還沒步入這些階段的人可能會擔心：如果我沒照做，這樣對嗎？

我意識到，我們似乎沒有學習過如何面對「不一樣」，畢竟到念大學前，大多數人都是用同樣的步調和目標前進──專注念書、考上好大學。進入大學後，每個人開始走向不同軌道，畢業後，大家的步調更不同了，有些人念研究所、有些人進入職場、有些人出國留學、有些人結婚、有些人到國外工作、有些人成為了父母…。

而因為我們沒有學習過如何面對「不同」，所以這些差異變成了威脅與比較──你開始比較自己和別人，看到別人的人生，你覺得其他人似乎都充滿自信，只有你很糟糕、很不如人。

你不需要立刻知道自己要幹嘛

佩萊爾在訪談中提到：我們活在一個非常強調競爭和快速成功的社會。這樣的氛圍讓大家覺得：「我一定要立刻知道自己熱愛什麼，並且自信地追尋！」而當我們感到迷惘、還不知道自己喜歡什麼時，就會覺得自己這樣有問題、覺得羞愧。

但如同大自然萬物都需要時間來成熟，你也需要花時間探索、需要感到徬徨，這都是成長的一部分。成熟需要時間，成功與專業也需要時間來累積。佩萊爾在採訪中提到，她今天擁有的專業是三十年的努力。一直以來，「要成功」從來就不是她的目標，她都是選擇做吸引她的、對她來說有意義的事情，然後她非常努力學習。她說：「這樣或許會成功，或許不會成功，但不管有沒有成功，你都擁有一個有意義的人生。」

我很慶幸可以聽到這場訪談，讓我知道我只需要專注於當下、持續學習、做我覺得有意義的事情就好。我也很感激念碩博班時有幾位非常好的教授與督導，她們成為我的人生導師，花時間幫助我、培訓我，讓我在諮商領域學習到非常多東西。

不僅僅是人生導師，過去幾年我也有機會和比我大十歲、二十歲、和三十多歲的人建立友誼，我覺得和不同年齡層的人當朋友很重要，和他們分享人生和交流，讓我理解到有挫折、心碎、失去、痛苦、自我懷疑、充滿恐懼…，這些就是人類共有經歷，是不同年齡層每個人都會經歷的。

台灣文化讓我們習慣把年紀比自己大的人視為長輩，然後我們開始用頭銜稱呼對方，就錯失了人與人之間連結的機會。不管你現在幾歲，我想邀請你去和不同年齡層的人當朋友，或許你就會發現，原來看待人生有這麼多方式，原來我們如此類似。

你的價值，來自於你存在

心理治療師皮亞‧梅洛蒂 (Pia Mellody)定義「自尊」(Self-Esteem)為：「不管我們有多少缺陷或不完美，我們能夠知道，自己是有價值的。」也就是說，擁有自尊就是知道我們與生俱來就有價值，你的價值來自於你存在，不在於你做了什麼。

第一次仔細思考這句話時，我的大腦有點難理解：我的存在就有價值？這句話到底是什麼意思？我意識到，這個社會把我訓練成認為「我的價值來自於我做了哪些事情」，我猜想許多人也一樣，認為自己的價值來自於學歷、念哪間學校、聰明才智、工作頭銜、成就、地位財富、身材樣貌、長相…等等。

於是，為了要感到有價值，許多人不斷追求成就、地位財富、或努力改變外貌…，我們藉由別人的稱羨和肯定，來獲取價值，或是藉由與人比較得來的優越感，讓自己覺得有價值。但是這些來自外在的讚賞和成就，永遠無法填補內心的不安全感。我們需要走入內心，碰觸攜帶許久的傷痛，然後重新學習：我的存在，就有價值，每個人的存在就是價值，沒有人比較優等或低劣，我們都同樣有價值。

當然，每個人都有不同的資質、才華、身材外貌…，皮亞‧梅洛蒂說，這些就是人與人之間的「差異」，而一個成熟的人面對差異的方式是能夠去欣賞差異、或是從差異中學習，而不是用差異來比較、決定誰比較有價值。

作家艾德烈‧洛爾德 (Audre Lorde)說：「並不是『差異』讓我們分裂，我們會分裂是因為我們沒有能力去辨認、接納、並且慶祝這些差異。」我想邀請你，讓我們重新學習面對差異，看到別人在不同軌道上行走時，去欣賞、慶祝這些差異，然後知道這些就是差異，並不影響每個人的價值。

你的內心，是個神奇廚房

因為我們被訓練成要從外在獲得價值，所以在感情中，許多人也把自己的價值建立在對方如何對待你──你有沒有價值，來自於對方是否喜歡你、接納你。

唐‧米格爾‧魯伊斯(Don Miguel Ruiz)在他的著作 “The Mastery of Love”中提到了一個「神奇廚房」(The Magical Kitchen)比喻，他說，想像你有一個神奇廚房，擁有源源不絕的食物，這時如果有人跟你說：「如果你變成我想要的樣子，我就給你食物」，你不會答應對方，因為你擁有足夠的食物，你還會大方地分享你的食物。

魯伊斯說，你的內心也是一個神奇廚房，擁有源源不絕的愛，可以愛自己、伴侶、親友、以及世上人類，當你理解愛來自你心中，那麼你就能夠大方分享愛。但是，許多人覺得內心缺乏愛，開始向外界尋找愛，這時如果有人告訴你：「如果你變成我想要的樣子，我就會愛你」，你就可能答應，然後開始失去自我、把自己變成為別人要的樣子，你覺得這樣才會被愛。

如同世界著名心理治療師艾絲特・佩萊爾所說，感情的滿意度，來自於你是否愛自己、接納自己。所以我想邀請你，我們可以重練習愛自己開始，到自己內心找到愛，然後當你想進入伴侶關係時，是因為你想要分享愛，不是因為需要乞討愛。

給未來的自己一個機會

二十幾歲是個不容易的階段，你可能充滿徬徨、迷失、恐懼、不知道自己的路在哪裡。

而人生有趣的就是，我們無法事先看到自己的路，如同作家約瑟夫‧坎伯 (Joseph Campbell)所說：「如果你看到前方已經被鋪好的路，那這就不是你的路。你的路是由你自己一步步鋪出來的。」

或許你現在眼前有一條由父母幫你鋪好的路、或是這個社會告訴你該走的路，但這些都不是你的路，你可以不必繼續走。當然，要離開鋪好的路會充滿恐懼，畢竟鋪好的路很熟悉，要走出你自己的路是未知，我們的大腦討厭未知和不確定，所以會感到恐懼害怕是很正常的。

如果你感到悲傷、痛苦、困惑、焦慮…，有這些情緒也是很正常的，擁有這些感受並不是你有問題，而是你在正體驗人生。因為你讓自己真實活著，才會有這些情緒。

人生也會有跌入谷底的時候，你可能因為學業壓力、對未來徬徨、感情問題、家人關係…，讓你掉入谷底，覺得很痛苦。身為一位心理諮商師，我並沒有神奇的方法可以把這些痛苦變不見，因為你的痛苦是需要被聽見、被看見、需要好好被你感受的。

但是，你不需要獨自一個人承擔這些痛苦，你可以找人幫忙──你可以找心理師、可以和信任的朋友或家人說內心發生的事情、可以打電話給專線輔導人員…，當有其他人幫你一起撐著，這些痛苦的重量就會變得輕一些，要從底谷爬上來，就會變得容易一些。

你可能對於未來充滿恐懼，但「恐懼」其實是你還不認識的「未來的自己」。活下去，現在的你才能認識未來的你，才能給那位未來的你一個機會，讓未來的你自己有機會做喜愛的事情、和對的人在一起、過著有意義的生活。

祝福你。

Warmly

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

（本文出自愛心理給年輕人的一封信：你的價值，來自於你存在》，未經同意禁止轉載。）